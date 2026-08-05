इटारसी के पास पेंचवैली एक्सप्रेस में लगी आग, एसी कोच में शॉर्ट सर्किट के साथ उठा धुआं
मध्य प्रदेश के इटारसी जंक्शन से कुछ दूर की घटना, ट्रेन रोककर सभी यात्रियों को निकाला गया बाहर
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 8:21 AM IST|
Updated : August 5, 2026 at 8:48 AM IST
नर्मदापुरम : मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से बड़ी खबर सामने आई है. यहां इटारसी के पास नैनपुर-इंदौर पेंचवैली एक्सप्रेस (19344) में आग लगने घटना सामने आई है. ट्रेन के कोच बी-2 में बुधवार अल सुबह धुआं उठने से यात्री बुरी तरह घबरा गए. इसी बीच कोच के कुछ हिस्से में आग लगने की भी सूचना मिली है. घटना इटारसी से पहले पोला पत्थर स्टेशन के पास सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है.
सभी 72 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया
ट्रेन में धुआं उठते ही तत्काल चेन खींची गई और बी-2 कोच में सवार सभी 72 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. ये ट्रेन भोपाल से इटारसी की ओर आ रही थी और अधिकांश यात्री सो रहे थे. इसी बीच अचानक शॉर्ट सर्किट जैसी आवाज के साथ कोच में धुआं भर गया और यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जिसके बाद आनन-फानन में ट्रेन को रोका गया.
महिला यात्री ने सबसे देखा धुआं
प्रांरभिक जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 4 बजे के आसपास वॉशरूम जा रही एक महिला यात्री ने टॉयलेट गेट के पास से धुआं निकलते देखा. महिला ने तुरंत इसकी जानकारी कोच स्टाफ को दी, जिसके बाद ट्रेन को रोक दिया गया. हालांकि, तबतक ट्रेन के कोच में काफी धुआं भर गया था और यात्री बुरी तरह घबरा गए थे. बाद में शॉर्ट सर्किट वाली जगह को चेक किया गया और यात्रियों को दूसरे कोच में शिफ्ट किया गया. ट्रेन इस दौरान किरतपुर स्टेशन पर 1 घंटे से ज्यादा समय तक खड़ी रही.
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इटारसी स्टेशन पर बदला गया कोच
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, इलेक्ट्रिक पैनल में आग लगने से धुआं उठा था लेकिन आग बढ़ नहीं पाई. सभी यात्रियों को बी-1 कोच में एडजस्ट कर इटासी स्टेशन लाया गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस व कई रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे. वहीं, इटारसी पर मौजूद रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, '' ट्रेन से बी-2 कोच को अलग कर नया कोच लगाया गया और यात्रियों को शिफ्ट कर ट्रेन को रवाना कर दिया गया. किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है.
(खबर अपडेट हो रही है)