एजेंट की चाल में फंसा कुरुक्षेत्र का युवक, 11 लाख लेकर इटली की जगह भेजा रूस, 7 महीने कैद में झेलीं यातनाएं
कुरुक्षेत्र के युवक को एजेंट ने इटली भेजने का झांसा देकर रूस भेज दिया. इस दौरान युवक 7 महीने जेल में रहा.
Published : June 15, 2026 at 12:46 PM IST
कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र के पिहोवा क्षेत्र के एक युवक ने विदेश भेजने वाले एजेंट पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़ित परिवार का कहना है कि एजेंट ने 11 लाख रुपये लेकर युवक को सीधे इटली भेजने का वादा किया था, लेकिन उसे अवैध डोंकी रूट के जरिए रूस और अन्य देशों में भटका दिया गया. इस पूरे घटनाक्रम में युवक को कई महीनों तक हिरासत और जेल में रहना पड़ा तथा मानसिक और शारीरिक परेशानियां झेलनी पड़ीं.
दुबई से शुरू हुआ सफर: पीड़ित युवक रोहित ने बताया कि, "मुझे 7 जुलाई 2025 को सबसे पहले दुबई भेजा गया. वहां दो दिन होटल में ठहरने के बाद एक व्यक्ति मुझे एयरपोर्ट लेकर गया. इसके बाद मुझे लातविया पहुंचाया गया. वहां से जंगलों के रास्ते सीमा पार करने के लिए कहा गया. सीमा पार करने के दौरान स्थानीय लोगों और सुरक्षा एजेंसियों ने मुझे पकड़ लिया. इस दौरान मेरे साथ मारपीट की गई और मेरा मोबाइल फोन भी तोड़ दिया गया. किसी तरह मैंने अपने परिवार और एजेंट से संपर्क किया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली. मेरे साथ पंजाब और हरियाणा के अन्य युवक भी थे."
बेलारूस पहुंचने के बाद जेल: रोहित ने आगे बताया कि, "बाद में मुझसे 900 डॉलर लिए गए और मुझे बेलारूस भेज दिया गया. वहां पहुंचते ही सुरक्षा एजेंसियों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया. मुझे करीब छह से सात महीने तक जेल में रखा गया. जेल में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा.बाद में मुझे डिपोर्ट कर भारत भेज दिया गया."
रोहित ने सुनाई आपबीती: पीड़ित युवक रोहित ने कहा कि, "मुझे इटली भेजने का भरोसा दिया गया था, लेकिन डोंकी रूट पर भेज दिया गया. रास्ते में हमें कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा. विदेश में फंसने के दौरान एजेंट से मदद मांगी, लेकिन कोई सहयोग नहीं मिला. आखिरकार मुझे डिपोर्ट होकर भारत लौटना पड़ा."
11 लाख रुपये में हुई थी डील: वहीं, रोहित के पिता मनोज कुमार ने बताया कि, "पिहोवा निवासी एजेंट विजय शर्मा से उनके बेटे को इटली भेजने की बात हुई थी. कुल 11 लाख रुपये तय हुए थे. परिवार ने पासपोर्ट देने के समय एक लाख रुपये और बाद में पांच लाख रुपये एजेंट को दिए थे. एजेंट ने सीधे इटली भेजने का वादा किया था, लेकिन बेटे को अवैध रास्ते से विदेश भेजा गया. जब बेटा विदेश में फंस गया तो एजेंट ने कोई सहायता नहीं की. बेटे को छुड़ाने और आगे बढ़ाने के नाम पर अलग-अलग समय पर अतिरिक्त रकम भी देनी पड़ी."
परिवार ने की कार्रवाई की मांग: रोहित के पिता मनोज कुमार ने कहा कि, "हमारे साथ धोखा हुआ है. एजेंट ने भरोसा तोड़ा और बेटे की जिंदगी खतरे में डाल दी. हम चाहते हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि किसी अन्य परिवार के साथ ऐसा न हो."
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