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एजेंट की चाल में फंसा कुरुक्षेत्र का युवक, 11 लाख लेकर इटली की जगह भेजा रूस, 7 महीने कैद में झेलीं यातनाएं

एजेंट की चाल में फंसा कुरुक्षेत्र का युवक ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र के पिहोवा क्षेत्र के एक युवक ने विदेश भेजने वाले एजेंट पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़ित परिवार का कहना है कि एजेंट ने 11 लाख रुपये लेकर युवक को सीधे इटली भेजने का वादा किया था, लेकिन उसे अवैध डोंकी रूट के जरिए रूस और अन्य देशों में भटका दिया गया. इस पूरे घटनाक्रम में युवक को कई महीनों तक हिरासत और जेल में रहना पड़ा तथा मानसिक और शारीरिक परेशानियां झेलनी पड़ीं. दुबई से शुरू हुआ सफर: पीड़ित युवक रोहित ने बताया कि, "मुझे 7 जुलाई 2025 को सबसे पहले दुबई भेजा गया. वहां दो दिन होटल में ठहरने के बाद एक व्यक्ति मुझे एयरपोर्ट लेकर गया. इसके बाद मुझे लातविया पहुंचाया गया. वहां से जंगलों के रास्ते सीमा पार करने के लिए कहा गया. सीमा पार करने के दौरान स्थानीय लोगों और सुरक्षा एजेंसियों ने मुझे पकड़ लिया. इस दौरान मेरे साथ मारपीट की गई और मेरा मोबाइल फोन भी तोड़ दिया गया. किसी तरह मैंने अपने परिवार और एजेंट से संपर्क किया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली. मेरे साथ पंजाब और हरियाणा के अन्य युवक भी थे." 11 लाख लेकर इटली की जगह भेजा रूस (ETV Bharat) बेलारूस पहुंचने के बाद जेल: रोहित ने आगे बताया कि, "बाद में मुझसे 900 डॉलर लिए गए और मुझे बेलारूस भेज दिया गया. वहां पहुंचते ही सुरक्षा एजेंसियों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया. मुझे करीब छह से सात महीने तक जेल में रखा गया. जेल में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा.बाद में मुझे डिपोर्ट कर भारत भेज दिया गया."