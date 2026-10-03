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गुरुग्राम में इटली की महिला से शादी का झांसा देकर 98 हजार की ठगी, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ने आरोपी को किया गिरफ्तार

वर्तमान में गुरुग्राम में रहने वाले उत्तर प्रदेश निवासी युवक ने इटली निवासी महिला से 98 हजार रुपये की ठगी की. आरोपी गिरफ्तार.

Italian woman duped of ₹98,000 in Gurugram under the pretext of marriage.
गुरुग्राम में इटली की महिला से शादी का झांसा देकर 98 हजार की ठगी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 3, 2026 at 1:29 PM IST

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Updated : October 3, 2026 at 1:39 PM IST

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गुरुग्रामः जिले में साइबर ठगी का एक मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति ने इटली मूल की महिला को शादी का झांसा देकर और AI वीडियो बनाने के काम के नाम पर करीब 98 हजार रुपये (900 यूरो) ठग लिए. गुरुग्राम पुलिस की साइबर क्राइम वेस्ट टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन भी बरामद किया है.

इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी महिला से दोस्तीः पुलिस के मुताबिक, पीड़िता की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए गुरुग्राम निवासी अखिल मौर्या से पहचान हुई थी. आरोपी ने खुद को AI फिल्म क्रिएटर बताते हुए महिला से दोस्ती की और बाद में उसे शादी करने का झांसा दिया.

उत्तर प्रदेश निवासी युवक ने इटली निवासी महिला से 98 हजार रुपये की ठगी की (ETV Bharat)

AI वीडियो बनाने के नाम पर ट्रांसफर करवाए 900 यूरोः आरोप है कि आरोपी ने महिला से अपने काम और AI वीडियो बनाने के लिए पैसों की मांग की. महिला ने आरोपी के कहने पर Western Union के जरिए दो बार में कुल 900 यूरो भेजे. उसने 4 अगस्त को 450 यूरो और 10 सितंबर को 450 यूरो ट्रांसफर किए. भारतीय मुद्रा में यह रकम करीब 98 हजार रुपये बताई गई है.

इटली से गुरुग्राम पहुंची पीड़िताः मामले की शिकायत को लेकर पीड़िता 28 सितंबर को इटली से गुरुग्राम पहुंची. उसने सहायक पुलिस आयुक्त साइबर क्राइम गुरुग्राम गौरव फोगाट से मुलाकात कर लिखित शिकायत दी. शिकायत के आधार पर साइबर क्राइम वेस्ट थाने में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया.

सेक्टर-17 से आरोपी गिरफ्तारः शिकायत मिलने के बाद पुलिस टीम ने मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी अखिल, उम्र 36 वर्ष, को 1 अक्टूबर को गुरुग्राम के सेक्टर-17 से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी मूल रूप से आजमगढ़, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और वर्तमान में गुरुग्राम के सुखराली क्षेत्र में रह रहा था.

नौकरी छूटने के बाद महिला से किया संपर्कः पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह पहले एक निजी कंपनी में टेक्निकल सपोर्ट का काम करता था. जुलाई 2025 में नौकरी छूटने के बाद वह बेरोजगार हो गया था. पुलिस के अनुसार, इसी दौरान उसने पैसों के लालच में इंस्टाग्राम के जरिए इटली की महिला से संपर्क किया और उसे शादी का झांसा देकर रकम ट्रांसफर करवाई.

Western Union से मंगवाई रकमः पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने महिला से रकम Western Union के माध्यम से मंगवाई. इसके बाद गुरुग्राम में Muthoot Finance के माध्यम से रकम अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करवाई. बैंक चार्ज कटने के बाद आरोपी के खाते में 67,297 रुपये पहुंचे थे.

वारदात में इस्तेमाल मोबाइल फोन बरामदः पुलिस ने आरोपी के कब्जे से ठगी की वारदात में इस्तेमाल किया गया. एक मोबाइल फोन बरामद किया है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की आगे जांच कर रही है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी ने इस तरह की अन्य वारदातों को अंजाम दिया है या नहीं.

पीड़िता ने गुरुग्राम पुलिस का किया धन्यवादः मामले में कार्रवाई के बाद पीड़िता ने गुरुग्राम पुलिस की तत्परता, संवेदनशीलता और पेशेवर कार्यशैली की सराहना की. पीड़िता ने इटली से गुरुग्राम आकर पुलिस अधिकारियों और टीम का धन्यवाद किया. गुरुग्राम पुलिस ने कहा कि पीड़िता की ओर से व्यक्त किया गया आभार पुलिस की ड्यूटी का हिस्सा है.

ये भी पढ़ें-पंचकूला में साइबर ठगों पर पुलिस का शिकंजा, 205 आरोपी गिरफ्तार, 4.61 करोड़ रुपये पीड़ितों को लौटाए
Last Updated : October 3, 2026 at 1:39 PM IST

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गुरुग्राम में साइबर ठगी
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ITALIAN WOMAN DEFRAUDED OF 98000

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