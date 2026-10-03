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गुरुग्राम में इटली की महिला से शादी का झांसा देकर 98 हजार की ठगी, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ने आरोपी को किया गिरफ्तार

गुरुग्राम में इटली की महिला से शादी का झांसा देकर 98 हजार की ठगी ( ETV Bharat )

गुरुग्रामः जिले में साइबर ठगी का एक मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति ने इटली मूल की महिला को शादी का झांसा देकर और AI वीडियो बनाने के काम के नाम पर करीब 98 हजार रुपये (900 यूरो) ठग लिए. गुरुग्राम पुलिस की साइबर क्राइम वेस्ट टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन भी बरामद किया है.

इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी महिला से दोस्तीः पुलिस के मुताबिक, पीड़िता की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए गुरुग्राम निवासी अखिल मौर्या से पहचान हुई थी. आरोपी ने खुद को AI फिल्म क्रिएटर बताते हुए महिला से दोस्ती की और बाद में उसे शादी करने का झांसा दिया. उत्तर प्रदेश निवासी युवक ने इटली निवासी महिला से 98 हजार रुपये की ठगी की (ETV Bharat) AI वीडियो बनाने के नाम पर ट्रांसफर करवाए 900 यूरोः आरोप है कि आरोपी ने महिला से अपने काम और AI वीडियो बनाने के लिए पैसों की मांग की. महिला ने आरोपी के कहने पर Western Union के जरिए दो बार में कुल 900 यूरो भेजे. उसने 4 अगस्त को 450 यूरो और 10 सितंबर को 450 यूरो ट्रांसफर किए. भारतीय मुद्रा में यह रकम करीब 98 हजार रुपये बताई गई है. इटली से गुरुग्राम पहुंची पीड़िताः मामले की शिकायत को लेकर पीड़िता 28 सितंबर को इटली से गुरुग्राम पहुंची. उसने सहायक पुलिस आयुक्त साइबर क्राइम गुरुग्राम गौरव फोगाट से मुलाकात कर लिखित शिकायत दी. शिकायत के आधार पर साइबर क्राइम वेस्ट थाने में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया.