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कारोबारियों की बढ़ी टेंशन,1 महीने की छुट्टी पर जाएंगे इटली के कारोबारी; निर्यातकों के ऑर्डर्स होंगे होल्ड

कानपुर की चमड़ा कारोबारी प्रेरणा वर्मा ने बताया कि एक महीने तक कारोबार न होने से दिक्कतें तो होंगी.

प्रदेश के निर्यातकों की बढ़ी चिंता.
प्रदेश के निर्यातकों की बढ़ी चिंता. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 10:07 AM IST

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Updated : May 9, 2026 at 10:19 AM IST

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कानपुर: पिछले एक साल से लगातार देश और प्रदेश के निर्यातकों के सामने कारोबार को पटरी पर लाने का संकट है. पहले अमेरिकी टैरिफ फिर मिडिल-ईस्ट वॉर की वजह से चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब इटली के कारोबारियों की एक महीने की छुट्टी ने निर्यातकों को पर चिंता में डाल दिया है.

इटली में हर साल अगस्त महीने में वहां के कारोबारी बाजार बंद करके छुट्टियों पर जाते थे. इस बार जुलाई में ही कारोबारियों ने छुट्टियों पर जाने का फैसला किया है.

इस स्थिति में देश और प्रदेश के निर्यातकों के करोड़ों रुपए के ऑर्डर्स होल्ड पर जाने की संभावना है. लगभग 100 दिनों तक कारोबार ठीक ढंग से शुरू नहीं हो सकेगा.

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (फियो) के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने कहा कि हमारे निर्यातकों को अब यूरोप के अन्य देशों की ओर कारोबार के नजरिए से अपना रुख करना होगा. जिससे उनके कारोबार को गति मिल सके.

1 महीने की छुट्टी पर जाएंगे इटली के कारोबारी. (Video Credit: ETV Bharat)

इन हाउस ट्रेड पर ध्यान दें: फीटा के महासचिव उमंग अग्रवाल ने कहा कि मौजूदा समय में पूरे देश के कारोबारियों के लिए हालात ठीक नहीं हैं. वैश्विक स्तर पर मंदी छाई हुई है.

तमाम ऐसे देश हैं, जो मिडिल ईस्ट वॉर को देखते हुए अपने कारोबार को कछुआ चाल से चला रहे हैं. उन्होंने इटली के मामले पर कहा कि कारोबारियों को इस स्थिति में इन हाउस ट्रेड पर ध्यान देना होगा.

कानपुर की चमड़ा कारोबारी प्रेरणा वर्मा ने बताया कि एक महीने तक कारोबार न होने से दिक्कतें तो होंगी, लेकिन इंतजार के अलावा कारोबारियों और निर्यातकों के सामने कोई विकल्प नहीं है. पेमेंट को लेकर उन्होंने कहा कि एक महीने के बाद पेमेंट रिलीज होंगे.

इटली संग भारत के कारोबारी रिश्ते मजबूत: फियो के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि इटली और भारत के कारोबारी रिश्ते बेहद मजबूत हैं. जनवरी में ही केंद्र सरकार और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है. ऐसे में वहां कारोबार को लेकर संभावनाएं पहले से बढ़ी हैं.

एक महीने की छुट्टी से करीब तीन महीने तक कारोबार को लेकर समस्याएं सामने आएंगी. उन्होंने बताया कि उप्र और कानपुर से बड़ी मात्रा में लेदर उत्पाद, फुटवियर, केमिकल प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, गारमेंट्स, एग्रीकल्चर उत्पाद इटली को निर्यात किए जाते हैं.

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Last Updated : May 9, 2026 at 10:19 AM IST

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