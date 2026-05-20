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'हरियाणा की नई उद्योग नीति की विदेशों में चर्चा', पानीपत के उद्योगपति बोले- 'ये मीठी भी और कड़वी भी'

विदेश में हरियाणा की नई उद्योग नीति की चर्चा: हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पानीपत चैप्टर के प्रधान विनोद धमीजा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार जताते हुए कहा कि "सरकार की विशेष नजर पानीपत जैसे टेक्सटाइल हब पर बनी हुई है. मेक इन हरियाणा नीति से मेक इन पानीपत को भी मजबूती मिलेगी और उद्योगों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा. नई पॉलिसी से पहले कई व्यापारियों ने कोटेशन रोक रखे थे, ताकि नई नीति के लाभों को जोड़कर ग्राहकों और विदेशी खरीदारों को बेहतर ऑफर दिए जा सकें. अब विदेशी बायर लगातार ये जानने के लिए संपर्क कर रहे हैं कि नई नीति से लागत में कितना फायदा मिलेगा और व्यापार को कितना बढ़ावा मिलेगा?"

पानीपत: हरियाणा की नई उद्योग नीति की चर्चा देश ही नहीं, बल्कि विदेश में भी हो रही है. पानीपत के उद्योगपतियों ने बताया कि इटली के व्यापारियों ने भी हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से संपर्क कर नई पॉलिसी के बारे में जानकारी ली है. टेक्सटाइल उद्योग से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि सरकार की नई नीति में कुछ फैसले उद्योगों के लिए राहत देने वाले हैं, जबकि कुछ बिंदुओं पर अभी भी सुधार की जरूरत महसूस की जा रही है.

कुछ चीजें अच्छी, कुछ में सुधार की जरूरत: विनोद धमीजा ने कहा कि "सरकार द्वारा पुराने CST और GST मामलों में ब्याज माफी का फैसला उद्योग जगत के लिए बड़ी राहत लेकर आया है. लंबे समय से चल रहे टैक्स विवादों और रिकवरी के दबाव से व्यापारियों को राहत मिलेगी, जिससे कारोबारी मानसिक तनाव से बाहर निकल सकेंगे. उद्योगपतियों को जिस स्तर की राहत की उम्मीद थी, वो पूरी तरह नहीं मिल सकी. विशेष रूप से ब्लॉक सिस्टम को खत्म करने की मांग पूरी नहीं हुई. सरकार ने ब्लॉक्स को श्रेणियों में बांट दिया है, जिससे अपेक्षित लाभ व्यापारियों को नहीं मिल पाएगा. सब्सिडी में भी बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला. उम्मीद है कि आने वाले समय में सरकार उद्योगों की समस्याओं को और गंभीरता से समझते हुए नीति में संशोधन करेगी, जिससे व्यापार को और अधिक मजबूती मिल सके."

'उद्योगों के लिए फायदेमंद रहेगी नई नीति': ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया, पानीपत के प्रधान बीरभान सिंगला ने नई नीति का स्वागत करते हुए कहा कि "सरकार द्वारा इम्पोर्टेड मशीनरी पर 5 से 30 प्रतिशत तक सब्सिडी देने का फैसला उद्योगों के लिए काफी फायदेमंद रहेगा. इससे नई तकनीक और आधुनिक मशीनों को लगाने में सहायता मिलेगी. एक एकड़ या उससे अधिक भूमि से जुड़ी औद्योगिक समस्याओं का समाधान भी काफी हद तक हुआ है, जिससे उद्योग क्षेत्र को राहत मिलेगी. CST मामलों में ब्याज माफी से व्यापारियों को 20 से 30 प्रतिशत तक लाभ मिलेगा." बीरभान सिंगला ने सरकार से जल्द नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की ताकि व्यापारी शीघ्र इसका लाभ उठा सकें.

उद्योगपतियों ने नई नीति को 'मीठी भी, कड़वी भी' बताया: उद्योगपतियों ने बताया कि हरियाणा सरकार की नई औद्योगिक नीति ने पानीपत सहित प्रदेश के उद्योग जगत को राहत देने की दिशा में एक सकारात्मक संदेश दिया है. CST-GST मामलों में ब्याज माफी, इम्पोर्टेड मशीनरी पर सब्सिडी और औद्योगिक समस्याओं के समाधान जैसे फैसलों का व्यापारियों ने स्वागत किया. दूसरी ओर ब्लॉक कैटेगरी, फ्रेट सब्सिडी और उत्पादन लागत में अपेक्षित राहत नहीं मिलने को लेकर उद्योगपतियों में कुछ नाराजगी भी दिखाई दी. उद्योग जगत इस नीति को 'मीठी भी, कड़वी भी' मान रहा है. पानीपत के व्यापारियों ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में सरकार व्यापारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए नीति में और सुधार करेगी.

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