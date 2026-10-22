सात समुंदर पार से आए मेहमानों पर चढ़ा बुंदेली रंग, खजुराहो की बस्ती में इटेलियन्स का राम-राम
खजुराहो की बस्ती में पहुंचा विदेशियों का जत्था, इटली के टूरिस्ट बोले-दशहरा की राम राम, स्थानीय लोगों से की मुलाकात. मनोज सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 3:12 PM IST
छतरपुर: देश-दुनिया के नक्शे में खजुराहो अपनी अगल पहचान रखता है. खजुराहो को मंदिरों का शहर कहा जाता है. खजुराहो के मंदिर, बुन्देली भाषा, कल्चर और उत्सव लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं. तभी तो खजुराहो में इटली से आये पर्यटकों के जत्थे ने खजुराहो की बस्ती में पहुंचकर दशहरा का उत्सव उमंग के साथ मनाया. विदेशियों का जत्था बुंदेली संस्कृति के रंग-ठंग और बुन्देली भाषा में रंग में रंगा दिखाई दिया. विदेशी राम राम कहते दिखाई दिए.
खजुराहो की गलियों में पहुंचे विदेशी
दरअसल विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो में बुन्देली उत्सव धूमधाम से मनाया जाता. रावण दहन के बाद यह परंपरा शुरू हो जाती है, जो दीपावली तक चलती है. इसी खजुराहो की बस्ती इलाके में एक भारतीय संस्कृति और बुंदेली परंपरा की अनूठी झलक देखने को मिली. जहां इटली से आए विदेशी पर्यटक खजुराहो की गलियों में दशहरा मानते दिखाई दिए. दशहरा पर एक दूसरे को राम-राम कहते सुनाई दिए. यह नजारा देख कर बस्ती के लोग भी हैरान हो गए. विदेशियों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पारंपरिक अंदाज में त्योहार मनाया और राम राम कह कर बधाई दी.
बुन्देलखंड के कल्चर से हुए रूबरू
विदेशी पर्यटकों ने एक-दूसरे को गुलाल लगाया और बुंदेलखंड की प्रसिद्ध राम-राम परंपरा के साथ दशहरा की शुभकामनाएं दीं. खजुराहो के गाइड योगेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, ''इटली से 15 लोग खजुराहो घूमने के लिए 10 दिनों के टूर पर आए हैं. बुन्देलखंड की लोक परंपरा, कल्चर और उत्सव से रूबरू हुए और मंदिरों को देखा.''
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इटली के टूरिस्ट ने दी दशहरे की राम-राम
इटली से आये विदेशी मेहमानों ने स्थानीय लोगों के साथ उत्साहपूर्वक त्योहार मनाया. खजुराहो की गलियों में विदेशी पर्यटकों का राम-राम कहना और गुलाल लगाकर दशहरा मनाना लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा. भारतीय संस्कृति की आत्मीयता और आपसी प्रेम का खूबसूरत नजारा खजुराहो की बस्ती में देखने को मिला. विदेशी पर्यटकों में कियारा, जोवान्ना, दोनातेल्ला, अन्नामरिया, दिलेत्ता, सिमोनेत्ता, अन्द्रेआ, मिर्को, सूजी, मर्चेल्लो और जानफ्रान्को शामिल रहे.