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सात समुंदर पार से आए मेहमानों पर चढ़ा बुंदेली रंग, खजुराहो की बस्ती में इटेलियन्स का राम-राम

खजुराहो की बस्ती में पहुंचा विदेशियों का जत्था ( ETV Bharat )

छतरपुर: देश-दुनिया के नक्शे में खजुराहो अपनी अगल पहचान रखता है. खजुराहो को मंदिरों का शहर कहा जाता है. खजुराहो के मंदिर, बुन्देली भाषा, कल्चर और उत्सव लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं. तभी तो खजुराहो में इटली से आये पर्यटकों के जत्थे ने खजुराहो की बस्ती में पहुंचकर दशहरा का उत्सव उमंग के साथ मनाया. विदेशियों का जत्था बुंदेली संस्कृति के रंग-ठंग और बुन्देली भाषा में रंग में रंगा दिखाई दिया. विदेशी राम राम कहते दिखाई दिए.

खजुराहो की गलियों में पहुंचे विदेशी