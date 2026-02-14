गजब का जुनून : साइकिल से भारत भ्रमण पर निकला इटली का लुका पहुंचा जैसलमेर, खास है मकसद
लुका ने भारत यात्रा की शुरुआत दिल्ली से की. लंबी दूरी तय कर पोकरण पहुंचे.बोले-साइकिल चलाना पर्यावरण और सेहत के लिए अच्छा है.
Published : February 14, 2026 at 10:29 AM IST
जैसलमेर: इटली के मिलान शहर निवासी लुका पर्यावरण संरक्षण का संदेश लेकर साइकिल के जरिए भारत भ्रमण पर निकले हैं. उन्होंने भारत यात्रा की शुरुआत दिल्ली से की. लंबी दूरी तय करते पोकरण पहुंचे. परमाणु नगरी पोकरण में स्थानीय लोगों में लुका का स्वागत किया और यात्रा की जानकारी ली.
जर्मनी के लुका ने बताया कि उनकी साइकिल यात्रा का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है. उनका कहना था, बढ़ता प्रदूषण पूरी दुनिया के लिए गंभीर चिंता का विषय है. साइकिल जैसे पर्यावरण अनुकूल साधनों को अपनाकर प्रदूषण घटाया जा सकता है. साइकिल चलाना न केवल पर्यावरण बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है.
भारत को करीब से देखा: साइक्लिस्ट लुका ने बताया कि भारत यात्रा के दौरान उन्हें यहां लोगों से सीधे मिलने और जीवन को करीब से देखने का अवसर मिला. वे आम लोगों से बात कर जीवनशैली, परंपरा और संस्कृति को समझ रहे हैं. इस यात्रा ने उन्हें भारत की विविधता और सामाजिक एकता को करीब से देखने का मौका मिला.
राजस्थानी साफे से प्रभावित: लुका विभिन्न जिलों का भ्रमण करते हुए राजस्थान पहुंचे. राजस्थान की समृद्ध लोक कला, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत से बेहद प्रभावित हुए. विशेष रूप से यहां की पारंपरिक वेशभूषा और साफा पहनने के कल्चर को सराहा. लुका ने कहा कि भारत की संस्कृति, लोक संगीत, पारंपरिक खान-पान और मेहमाननवाजी बेहद पसंद आई. उनकी अन्य राज्यों की यात्रा भी साइकिल से करने की योजना हैं.
