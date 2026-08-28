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दिल्ली-NCR में आज भी होगी बारिश, आसमान में छाए रहेंगे बादल, मौसम विभाग ने किया अलर्ट

पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 1.1 ड्रिगी सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई. यह सामान्य से करीब .8 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा/ वहीं, न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है. कभी तेज धूप से उमस भरी गर्मी हो रही है तो कभी आसमान में काले बादल छा जाते है और बूंदाबांदी शुरू हो जाती है. राजधानी में बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया.

आज के मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार आज देश की राजधानी दिल्ली में आज आसमान में काले और घने बादल छाए रहेंगे. हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई हैं. दिल्ली में आज यानी 28 अगस्त की देर शाम तक तेज आंधी और बारिश की चेतावनी है. इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है. वहीं, दिल्ली में आज यानी 28 अगस्त को अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस जाएगा तो न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 117 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 108, गुरुग्राम में 133, गाजियाबाद में 115, ग्रेटर नोएडा में 122 और नोएडा में 118 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

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