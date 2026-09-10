IT टीम की नाकाबिलियत से कानूनी समय बर्बाद, वेबसाइट को लेकर हाईकोर्ट की नाराजगी, होगी कार्रवाई
हाईकोर्ट के आदेश पर टीसीएस, इंफोसिस या एलएंडटी करेगा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आईटी सिस्टम का स्वतंत्र ऑडिट, नपेंगे कई कर्मचारी. सिद्धार्थ पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 10, 2026 at 7:58 AM IST
जबलपुर : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की नई वेबसाइट में लगातार आ रही तकनीकी दिक्कतों पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है. जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस एके सिंह की युगलपीठ ने कहा है कि हाईकोर्ट की वेबसाइट ई-हियरिंग को सपोर्ट नहीं कर रही है और इसमें कई तकनीकी गड़बड़ियां हैं. आईटी स्टाफ की नाकाबिलियत की वजह से हमारा कानूनी समय बर्बाद हुआ है. युगलपीठ ने अपने आदेश में मुख्य न्यायाधीश से संबंधित आईटी स्टाफ के विरुद्ध कार्रवाई करने का आग्रह किया है.
हाईकोर्ट की वेबसाइट में आ रही हैं बार-बार दिक्कतें
दरअसल, आपराधिक अपील की सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने पाया कि हाई कोर्ट की वेबसाइट ई-हियरिंग को सपोर्ट नहीं करती है. युगलपीठ के समक्ष उपस्थित हुए रजिस्ट्रार आईटी केएस कुशवाहा के सामने सिस्टम चेक किया गया और उनके सामने भी बहुत सारी बफरिंग और हैंगिंग की दिक्कतें थीं. युगलपीठ ने इसके बाद आईटी रजिस्ट्रार केएस कुशवाहा से जवाब मांगा है कि हाई कोर्ट के कामकाज में बाधा क्यों उत्पन्न हो रही है. इसके साथ ही सात दिनों में विस्तृत जांच कर दोषी पाए जाने वाले आईटी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई कर न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किए हैं.
नई वेबसाइट 8 दिन में होनी थी अपडेट
याचिका की सुनवाई के दौरान युगलपीठ को कोर्ट में उपस्थित अधिवक्ता की ओर से बताया गया कि नई वेबसाइट बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, पुरानी वेबसाइट बेहतर थी. युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि एक्टिंग चीफ जस्टिस ने ग्रुप के सभी जजों के साथ वॉट्सएप गुप में मैसेज शेयर किया था कि वेबसाइट को अपडेट करने में 8 दिन लगेंगे. मैसेज किए हुए लगभग 15 दिन का समय गुजर गया है.
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टीसीएस, इंफोसिस या एलएंडटी से होगा स्वतंत्र ऑडिट
युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि टीसीएस, इंफोसिस या एलएंडटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों के विशेषज्ञ द्वारा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आईटी सिस्टम के कामकाज का इंडिपेंटडेंट ऑडिट कराया जाए, इसके लिए नियुक्ति की जाए. टीम में भारत सरकार के सी-डॉट और मासकॉम के अधिकारी भी शामिल किए जा सकते हैं. तीसरे पक्ष का यह ऑडिट 30 दिन में पूरा कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश किए जाने के निर्देश दिए गए हैं.