लोहा कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी टीम की दबिश, रायपुर से अंबिकापुर तक एक साथ छापामार कार्रवाई
छत्तीसगढ़ में आईटी टीम ने लोहा कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दी है.रायपुर बिलासपुर समेत अन्य जिलों में भी टीम ने कार्रवाई की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 18, 2026 at 11:56 AM IST
बिलासपुर : छत्तीसगढ़ में बुधवार सुबह IT की टीम ने लोहा कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दी है. बिलासपुर में संभाग के सबसे बड़े लोहा कारोबारी जयप्रकाश मित्तल के अलग-अलग जगहों पर आईटी की टीम पहुंची. आयकर विभाग की इस कार्रवाई से शहर के व्यापारिक क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है.
व्यापार विहार स्थित दुकान में भी छापा
प्राप्त जानकारी के अनुसार आयकर विभाग के अधिकारी तीन गाड़ियों में विद्या नगर स्थित कारोबारी के निवास प्रकाश कुंज पहुंचे.इसके साथ ही व्यापार विहार स्थित मित्तल स्टील इस्पात और स्टीलमार्ट के कार्यालय एवं दुकान में भी टीम ने दबिश दी. बताया जा रहा है कि यहां हनुमान हार्डवेयर स्टोर के नाम से भी कारोबार संचालित होता है.
दुकान और मकान में दस्तावेजों की जांच
कार्रवाई के दौरान आयकर विभाग के अधिकारी प्रतिष्ठानों और निवास से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं.वहीं कारोबारी जयप्रकाश मित्तल से भी पूछताछ की जा रही है.फिलहाल आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है.हालांकि इस छापेमारी के पीछे की वजह और जांच में क्या तथ्य सामने आए हैं, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है.
छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में भी कार्रवाई
आईटी की टीम ने रायपुर,रायगढ़, जांजगीर चांपा और अंबिकापुर में भी दबिश दी है. रायपुर में PRA ग्रुप के मालिक रमेशचन्द्र अग्रवाल के ठिकानों पर भी आईटी की टीम ने छापामार कार्रवाई की है. जानकारी के अनुसार, सुबह से ही इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई जारी है. इस छापेमारी में विभाग की एक दर्जन से अधिक टीमें शामिल बताई जा रही हैं. रमेशचन्द्र अग्रवाल सड़क निर्माण के बड़े ठेकेदार माने जाते हैं.
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