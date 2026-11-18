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लोहा कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी टीम की दबिश, रायपुर से अंबिकापुर तक एक साथ छापामार कार्रवाई

लोहा कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी टीम की दबिश ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ में बुधवार सुबह IT की टीम ने लोहा कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दी है. बिलासपुर में संभाग के सबसे बड़े लोहा कारोबारी जयप्रकाश मित्तल के अलग-अलग जगहों पर आईटी की टीम पहुंची. आयकर विभाग की इस कार्रवाई से शहर के व्यापारिक क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है.

व्यापार विहार स्थित दुकान में भी छापा