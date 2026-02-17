ETV Bharat / state

नर्मदा ड्रिंक्स कंपनी पर आईटी का छापा, वित्तीय लेन देन से जुड़ा है मामला

बिलासपुर : बिलासपुर के इंडस्ट्रियल क्षेत्र में आईटी की टीम ने दबिश दी है.बताया जा रहा है कि सिरगिट्टी इंडस्ट्रियल एरिया के नर्मदा ड्रिंक्स कंपनी पर तड़के सुबह 5 बजे छापा पड़ा. इनकम टैक्स की 6 सदस्यीय टीम ने कंपनी पर छापामार कार्रवाई की है. आईटी विभाग की टीम कंपनी में दस्तावेजों की जांच कर रही है. छापे के दौरान वित्तीय रिकॉर्ड, बिलिंग से संबंधित दस्तावेज सहित अन्य कारोबार से जुड़े डॉक्यूमेंट का सत्यापन किया जा रहा है.

वित्तीय लेन देन से जुड़ा है मामला

बताया जा रहा है कि नर्मदा ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक से जुड़े लेन-देन की भी जांच की जा रही है.आईटी विभाग की टीम ने कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों से भी सवाल जवाब किए हैं.आईटी टीम को अंदेशा है कि कंपनी ने वित्तीय लेनदेन में गड़बड़ी की है.