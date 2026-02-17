ETV Bharat / state

नर्मदा ड्रिंक्स कंपनी पर आईटी का छापा, वित्तीय लेन देन से जुड़ा है मामला

बिलासपुर के सिरगिट्टी इंडस्ट्रियल एरिया में नर्मदा ड्रिंक्स कंपनी पर आईटी की कार्रवाई हुई है.कंपनी के अन्य ठिकानों पर भी टीम पहुंची है.

IT raid on Narmada Coldrinks
नर्मदा कोल्ड्रिंक्स पर आईटी का छापा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 17, 2026 at 1:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बिलासपुर : बिलासपुर के इंडस्ट्रियल क्षेत्र में आईटी की टीम ने दबिश दी है.बताया जा रहा है कि सिरगिट्टी इंडस्ट्रियल एरिया के नर्मदा ड्रिंक्स कंपनी पर तड़के सुबह 5 बजे छापा पड़ा. इनकम टैक्स की 6 सदस्यीय टीम ने कंपनी पर छापामार कार्रवाई की है. आईटी विभाग की टीम कंपनी में दस्तावेजों की जांच कर रही है. छापे के दौरान वित्तीय रिकॉर्ड, बिलिंग से संबंधित दस्तावेज सहित अन्य कारोबार से जुड़े डॉक्यूमेंट का सत्यापन किया जा रहा है.

वित्तीय लेन देन से जुड़ा है मामला

बताया जा रहा है कि नर्मदा ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक से जुड़े लेन-देन की भी जांच की जा रही है.आईटी विभाग की टीम ने कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों से भी सवाल जवाब किए हैं.आईटी टीम को अंदेशा है कि कंपनी ने वित्तीय लेनदेन में गड़बड़ी की है.

नर्मदा ड्रिंक्स कंपनी पर आईटी का छापा (Etv Bharat)

IT टीम ने नहीं जारी किया आधिकारिक बयान

आपको बता दें कि विभाग की कार्रवाई मात्र बिलासपुर तक सीमित नहीं है. मिली जानकारी के अनुसार कंपनी के अन्य ठिकानों पर भी जांच कार्रवाई चल रही है. इनमें रायपुर स्थित डिपो, उदयपुर, जबलपुर और नागपुर से जुड़े प्रतिष्ठानों पर भी छापे की खबर सामने आ रही है. हालांकि आयकर विभाग की ओर से आधिकारिक बयान अभी सामने नहीं आया है लेकिन इस कार्रवाई को वित्तीय सत्यापन अभियान का कडी माना जा रहा है.


पूना मारगेम का बड़ा असर, 22 माओवादियों ने छोड़ी बंदूक, विकास की मुख्यधारा से जुड़े

पुलिस सैलरी पैकेज से जवान के आश्रितों को मिला आर्थिक सहारा, परिवार को मिला 1 करोड़ का चेक

हाथियों का झुंड घुसा गांव के भीतर, कोरिया के सोनहत में मची खलबली, रात भर जाग रहे कांटो के लोग

TAGGED:

MATTER RELATED TO FINANCIAL
नर्मदा ड्रिंक्स कंपनी
वित्तीय लेन देन
IT RAID
IT RAID ON NARMADA DRINKS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.