नर्मदा ड्रिंक्स कंपनी पर आईटी का छापा, वित्तीय लेन देन से जुड़ा है मामला
बिलासपुर के सिरगिट्टी इंडस्ट्रियल एरिया में नर्मदा ड्रिंक्स कंपनी पर आईटी की कार्रवाई हुई है.कंपनी के अन्य ठिकानों पर भी टीम पहुंची है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 17, 2026 at 1:57 PM IST
बिलासपुर : बिलासपुर के इंडस्ट्रियल क्षेत्र में आईटी की टीम ने दबिश दी है.बताया जा रहा है कि सिरगिट्टी इंडस्ट्रियल एरिया के नर्मदा ड्रिंक्स कंपनी पर तड़के सुबह 5 बजे छापा पड़ा. इनकम टैक्स की 6 सदस्यीय टीम ने कंपनी पर छापामार कार्रवाई की है. आईटी विभाग की टीम कंपनी में दस्तावेजों की जांच कर रही है. छापे के दौरान वित्तीय रिकॉर्ड, बिलिंग से संबंधित दस्तावेज सहित अन्य कारोबार से जुड़े डॉक्यूमेंट का सत्यापन किया जा रहा है.
वित्तीय लेन देन से जुड़ा है मामला
बताया जा रहा है कि नर्मदा ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक से जुड़े लेन-देन की भी जांच की जा रही है.आईटी विभाग की टीम ने कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों से भी सवाल जवाब किए हैं.आईटी टीम को अंदेशा है कि कंपनी ने वित्तीय लेनदेन में गड़बड़ी की है.
IT टीम ने नहीं जारी किया आधिकारिक बयान
आपको बता दें कि विभाग की कार्रवाई मात्र बिलासपुर तक सीमित नहीं है. मिली जानकारी के अनुसार कंपनी के अन्य ठिकानों पर भी जांच कार्रवाई चल रही है. इनमें रायपुर स्थित डिपो, उदयपुर, जबलपुर और नागपुर से जुड़े प्रतिष्ठानों पर भी छापे की खबर सामने आ रही है. हालांकि आयकर विभाग की ओर से आधिकारिक बयान अभी सामने नहीं आया है लेकिन इस कार्रवाई को वित्तीय सत्यापन अभियान का कडी माना जा रहा है.
