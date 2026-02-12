ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में कोयला कारोबारियों पर आईटी की रेड, बिलासपुर से जांजगीर तक हड़कंप

छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग की रेड पड़ी है. यह छापे कोयला कारोबार से जुड़े व्यापारियों पर जारी है.

Income Tax Department raids in Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग का छापा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 12, 2026 at 4:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बिलासपुर/ जांजगीर चांपा: छत्तीसगढ़ में गुरुवार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड से हड़कंप मच गया है. यह छापा बिलासपुर और जांजगीर चांपा में पड़ा है. यहां के कोयला कारोबारियों पर यह रेड पड़ी है. अभी इस रेड को लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ है. बताया जा रहा है कि दोनों जिले में छापे की कार्रवाई चल रही है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक SIR की स्टीकर लगी गाड़ियों में टीम पहुंची है और बिलासपुर में यह छापेमार कार्रवाई की जा रही है.

सिविल लाइन, सिरगिट्टी और तारबहार इलाके में पड़ा छापा

बिलासपुर में आईटी विभाग ने कोल कारोबार से जुड़े फिल ग्रुप के कई जगहों पर हुए छापेमार कार्रवाई की है. विभाग की टीम ने शहर के अलग अलग जगहों पर एक साथ धावा बोला है. टीम ने ऑफिस और फैक्ट्री सहित कई इलाकों में रेड मारा है. आयकर विभाग की टीम ने बिलासपुर में सिविल लाइन, सिरगिट्टी और तारबहार इलाके में छापा मारा है. कोयला कारोबारी और फिल ग्रुप के मालिक प्रवीण झा के ठिकानों पर यह रेड की कार्रवाई चल रही है.

जांजगीर चांपा में आयकर विभाग का छापा (ETV BHARAT)

SIR की गाड़ी में पहुंची आयकर विभाग की टीम

आयकर विभाग की टीम बाकायदा SIR सर्वे वाली गाड़ियों में पहुंची है. उनके वाहनों पर SIR के स्टीकर लगे हुए हैं. इस छापेमार कार्रवाई को गोपनीय रखने का प्रयास किया गया है. बताया जा रहा है कि फिल ग्रुप के मालिक प्रवीण झा के श्रीकांत वर्मा मार्ग स्थित दफ्तर और रामा वर्ल्ड स्थित घर पर रेड की कार्रवाई हुई है. टीम दस्तावेजों सहित वित्तीय लेनदेन और अन्य रिकॉर्ड खंगाल रही है. इस छापे को लेकर अभी आयकर विभाग की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है.

Raid on coal trader hideout in Janjgir Champa
जांजगीर चांपा में कोयला कारोबारी के ठिकाने पर रेड (ETV BHARAT)

जांजगीर चांपा में तिरुपति मिनरल्स पर छापा

जांजगीर चांपा में आयकर विभाग ने तिरुपति मिनरल्स पर छापा मारा है. यहां पर सुबह से अधिकारियों की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है. आयकर विभाग के इस एक्शन से कोल व्यापारियों हड़कंप मच गया है. तिरुपति मिनरल्स के बाहर सुरक्षा बलों की टीम तैनात कर दी गई है. जैसे ही अधिकारियों की गाड़ी तिरुपति मिनरल्स के गेट के अंदर प्रवेश हुई ही मुख्य गेट बंद करवा दिया गया और गेट पर पुलिस बल तैनात किया गया. कर्मचारियों को अंदर ही रखा गया है और बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है. इस छापे पर अभी तक आयकर विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है.

रायगढ़ में इन पदों पर होंगी भर्तियां, महिला एवं बाल विकास विभाग ने निकाली वैकेंसी

दिल जीत लेगा धमतरी का ठेमली आइलैंड, यहां बनने वाला है ''छत्तीसगढ़ का बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन''

कोरिया में तेंदुए का आतंक, सोनहत में 10 बकरियों का किया शिकार, गांव में मची दहशत

TAGGED:

RAID ON CG COAL TRADERS
BILASPUR AND JANJGIR CHAMPA
छत्तीसगढ़ में आयकर का छापा
छत्तीसगढ़ में कोयला कारोबार
IT RAID IN CG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.