ETV Bharat / state

दुर्ग जिले में IT पार्क: निगम ने IIT भिलाई को भूमि ट्रांसफर की, 35 कंपनियों ने दिखाई रुचि

दुर्ग जिले में IT पार्क को लेकर MoU हुआ है. शिक्षा मंत्री ने कहा कि दुर्ग के लिए बड़ी पहल आगे और विस्तार होगा.

IT Park in Durg district
निगम ने IIT भिलाई को भूमि ट्रांसफर की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 24, 2025 at 6:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग: छत्तीसगढ़ सरकार ने तकनीकी और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए दुर्ग में आईटी पार्क बनाने की घोषणा की है. दुर्ग कलेक्टरेट में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, दुर्ग नगर निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल और आईआईटी भिलाई के डायरेक्टर राजीव प्रकाश मौजूद रहे.

एमओयू पर हस्ताक्षर: कार्यक्रम के दौरान दुर्ग नगर निगम और आईआईटी भिलाई के बीच आईटी पार्क निर्माण के लिए एमओयू साइन किया गया. नगर निगम ने आईआईटी भिलाई को इस पार्क के लिए भूमि भी हस्तांतरित कर दी है.

दुर्ग जिले में आईटी पार्क: 35 कंपनियों ने दिखाई रुचि (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

35 कंपनियों से प्रारंभिक सहमति: शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रारंभिक तैयारी पूरी हो चुकी है. जल्द ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में 35 कंपनियों के साथ एमओयू किया जाएगा. भविष्य में इस पार्क में 100 तक कंपनियों को जगह देने की क्षमता रखी जाएगी.

आईआईटी भिलाई का सहयोग: आईआईटी भिलाई के डायरेक्टर राजीव प्रकाश ने कहा कि यह राज्य का पहला आईटी पार्क होगा, और 35 कंपनियां पहले ही रुचि दिखा चुकी हैं. आईआईटी भिलाई तकनीकी विशेषज्ञता के साथ पार्क के विकास में बड़ी भूमिका निभाएगा.

युवाओं के लिए अवसर: आईटी पार्क बनने से दुर्ग और आसपास के युवाओं को रोजगार के नए अवसर, ट्रेनिंग, स्टार्टअप के लिए बेहतर माहौल मिलेगा. इससे युवाओं को बाहरी शहरों में नौकरी के लिए जाने की जरूरत कम पड़ेगी.

दुर्ग की पहचान को मजबूती: दुर्ग पहले से ही शिक्षा हब के रूप में जाना जाता है. आईटी पार्क के बनने से यहां का औद्योगिक और तकनीकी वातावरण और भी मजबूत होगा.

बीजापुर में नौकरी, 15 हजार रुपये सैलरी, फ्रैशर को भी मौका
बस्तर ओलंपिक 2025: जिला स्तरीय मुकाबले में जगदलपुर ब्लॉक चैंपियन
दुर्ग में हड़ताली सहकारी कर्मचारियों को भूपेश बघेल का समर्थन, कहा-अडानी को धान खरीदी सौंपने की साजिश में सरकार

TAGGED:

IIT BHILAI
दुर्ग जिले में आईटी पार्क
शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव
DURG EVENT
IT PARK IN DURG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

साहसी मानव तस्करी विरोधी कार्यकर्ता से लेकर भारत की 'जल माता' तक कौन हैं रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 विजेता ? जानें

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन बोले- गलत सूचना के युग में मीडिया सच्चाई से अवगत कराए

सर्विस, इनोवेशन और राष्ट्रीय भावना के साथ रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का समापन

बुलंद हौसलों की कहानी: एक एक्सीडेंट और इलेक्ट्रीशियन से चित्रकार बन गए धमतरी के बसंत साहू

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.