दुर्ग जिले में IT पार्क: निगम ने IIT भिलाई को भूमि ट्रांसफर की, 35 कंपनियों ने दिखाई रुचि
दुर्ग जिले में IT पार्क को लेकर MoU हुआ है. शिक्षा मंत्री ने कहा कि दुर्ग के लिए बड़ी पहल आगे और विस्तार होगा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 24, 2025 at 6:26 PM IST
दुर्ग: छत्तीसगढ़ सरकार ने तकनीकी और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए दुर्ग में आईटी पार्क बनाने की घोषणा की है. दुर्ग कलेक्टरेट में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, दुर्ग नगर निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल और आईआईटी भिलाई के डायरेक्टर राजीव प्रकाश मौजूद रहे.
एमओयू पर हस्ताक्षर: कार्यक्रम के दौरान दुर्ग नगर निगम और आईआईटी भिलाई के बीच आईटी पार्क निर्माण के लिए एमओयू साइन किया गया. नगर निगम ने आईआईटी भिलाई को इस पार्क के लिए भूमि भी हस्तांतरित कर दी है.
35 कंपनियों से प्रारंभिक सहमति: शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रारंभिक तैयारी पूरी हो चुकी है. जल्द ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में 35 कंपनियों के साथ एमओयू किया जाएगा. भविष्य में इस पार्क में 100 तक कंपनियों को जगह देने की क्षमता रखी जाएगी.
आईआईटी भिलाई का सहयोग: आईआईटी भिलाई के डायरेक्टर राजीव प्रकाश ने कहा कि यह राज्य का पहला आईटी पार्क होगा, और 35 कंपनियां पहले ही रुचि दिखा चुकी हैं. आईआईटी भिलाई तकनीकी विशेषज्ञता के साथ पार्क के विकास में बड़ी भूमिका निभाएगा.
युवाओं के लिए अवसर: आईटी पार्क बनने से दुर्ग और आसपास के युवाओं को रोजगार के नए अवसर, ट्रेनिंग, स्टार्टअप के लिए बेहतर माहौल मिलेगा. इससे युवाओं को बाहरी शहरों में नौकरी के लिए जाने की जरूरत कम पड़ेगी.
दुर्ग की पहचान को मजबूती: दुर्ग पहले से ही शिक्षा हब के रूप में जाना जाता है. आईटी पार्क के बनने से यहां का औद्योगिक और तकनीकी वातावरण और भी मजबूत होगा.