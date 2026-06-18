देहरादून में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से करोड़ों रुपए का गबन, तत्कालीन आईटी ऑफिसर गिरफ्तार
जालसाजी कर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से करोडों रुपए की धनराशि का गबन करने वाला आईटी अधिकारी गिरफ्तार, तत्कालीन बैंक प्रबंधक पहले हो चुका अरेस्ट
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 18, 2026 at 5:25 PM IST
देहरादून: जालसाजी कर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से करोडों रुपए की धनराशि का गबन करने के मामले एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में आईटी ऑफिसर के पद पर कार्यरत था. साथ ही आरोपी ने तत्कालीन बैंक प्रबंधक के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक से करोड़ों रुपए का फर्जी लोन स्वीकृत कराया था. जिसे अब पुलिस ने न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है.
क्या है पूरा मामला? जानकारी के मुताबिक, बीती 15 मई 2026 को रिंकू गौतम वर्तमान शाखा प्रबंधक अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक देहरादून ने कोतवाली पटेलनगर में एक शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने बताया था कि बैंक की ओर से कराए गए फॉरेंसिक आडिट में साल 2013 से साल 2016 तक बैंक के लेखा अभिलेखों और लेजर प्रविष्टियों में गंभीर वित्तीय अनियमितता पाई गई.
करोडों रुपए का किया झोल: जांच के दौरान स्पष्ट हुआ कि तत्कालीन बैंक प्रबंधक महावीर सिंह ने बैंक में कार्यरत साफ्टवेयर इंजीनियर गणेश जैन और अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर फर्जी व धोखाधड़ी से बैंक में फर्जी प्रविष्टियां कर अपने निजी खातों में पैसों का आदान-प्रदान किया. जिससे बैंक को करोडों रुपए का नुकसान पहुंचाया. तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया.
आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कोतवाली नगर स्तर से टीम का गठन किया गया. टीम को मुकदमे की विवेचना के बाद जानकारी मिली कि तत्कालीन बैंक प्रबंधक महावीर सिंह ने बैंक में कार्यरत अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर 20 जेसीबी मशीनों को खरीदने के एवज में बैंक से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 4 करोड़ 80 लाख रुपए का लोन स्वीकृत करवाया. जिसके बाद इस धनराशि का गबन किया. पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर तत्कालीन बैंक प्रबंधक महावीर सिंह को 11 जून को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है.
"प्रकरण में जांच के दौरान सामने आए अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम की लगातार कार्रवाई जारी है. इसी कड़ी तत्कालीन साफ्टवेयर इंजीनियर गणेश जैन को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दिल्ली से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी वर्तमान में दिल्ली के जेन बैंक में आईटी ऑफिसर के रूप में काम कर रहा था. साथ ही प्रकरण में सामने आए अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं."- हरिओम चौहान, नगर कोतवाली प्रभारी
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