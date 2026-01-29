फिर करवट लेगा मौसम, ऐसे बचेगी रबी की फसल और सब्जियां, कृषि वैज्ञानिकों ने दिए टिप्स
ओलावृष्टि और लगातार मौसम ऐसा ही रहने के कारण बनी हुई है फसलों और सब्जियों पर कीट व्याधि का प्रकोप होने की आशंका.
सागर: मौजूदा हफ्ते में अचानक मौसम के बदले मिजाज से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, फसलों के लिहाज से ये बारिश अच्छी मानी जा रही है. लेकिन ओलावृष्टि और लगातार मौसम ऐसा ही रहने के कारण फसलों और सब्जियों पर कीट व्याधि का प्रकोप होने की आशंका बनी हुई है.
मौसम विभाग का कहना है कि फरवरी माह की शुरुआत में मौसम का मिजाज फिर बदलने वाला है. पश्चिमी विक्षोभ के कारण तीन दिनों तक फिर बारिश हो सकती है. ऐसे में कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि मौसम के मिजाज को देखते हुए अगर किसानों की फसलों को किसी तरह की कीट व्याधि से नुकसान होता है तो तो किसान कृषि विभाग के विशेषज्ञों से सलाह लेकर फसल का उपचार करें.
फरवरी महीने की शुरूआत में बदलेगा मौसम का मिजाज
सागर कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी विवेक क्षेत्रोले बताते हैं कि 1 से 3 फरवरी तक फिर से पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम के करवट लेने की संभावना है. इस दौरान बादल छाए रहेंगे. कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की भी संभावना है. वहीं आर्द्रता की बात करें, तो दिन में आर्द्रता 85 से 88 फीसदी रहने की संभावना है. वहीं रात में आर्द्रता 60-65 % रह सकती है जो रबी फसलों के लिए बेहद लाभदायक है. फरवरी माह की शुरुआत में तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटिग्रेट रहने की संभावना है. वहीं रात का तापमान 10-11°C रह सकता है जो रबी की फसलों के लिए फायदेमंद माना जाता है.
रबी की फसलों पर कीट व्याधि का प्रकोप से ऐसे होगा बचाव
कृषि वैज्ञानिक राजेश खौसे बताते हैं कि इस समय तापमान की स्थिति और आर्द्रता अधिक होने की वजह से कीट, व्याधि और बीमारी लगने की संभावना रहती है. खेत में चना, मसूर और सरसों की फसल खड़ी है. लगातार बादल छाए रहने की वजह से चने की फसल में इल्लियों के प्रकोप की आशंका रहती है. इसके लिए किसान इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG (100 ग्राम/एकड़) का स्प्रे कर सकते हैं. इस तरह इल्लियों से छुटकारा पाया जा सकता है.
गेंहू की फसल की बात करें, तो कुछ जगहों पर बालियां निकलने लगी हैं, वहीं कुछ जगहों पर बालियां कुछ दिनों में आ जाएंगी. इस समय में माहू लगने की आशंका बनी रहती है. इसके लिए किसान इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल कीट मारने के लिए कर सकते हैं. वहीं सरसों और मसूर में लगातार बादल छाए रहने की वजह से माहू लगने की आशंका बन जाती है. इससे छुटकारा पाने के लिए आप थियामेथोक्सम 25% WG का उपयोग कर सकते हैं.
सब्जियों पर ये होगा असर, ये करें उपाय
कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि फिलहाल किसानों ने खेतों में सेम, टमाटर और बैंगन जैसी फसलें लगाई हैं. बैंगन में तनाछेदक और फलछेदक लगने की आशंका बनी रहती है. इसके लिए आप कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं. जैसे सेम की फसल में लगातार बादल छाए रहने की वजह से माहू लगने की संभावना बनी रहती है. इसके लिए आप थियामेथोक्सम 25% WG (5 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी) का उपयोग कर सकते हैं.