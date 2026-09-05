'FIR दर्ज कराने सीधे हाईकोर्ट पहुंचना उचित नहीं, पहले मजिस्ट्रेट के समक्ष जाना होगा'
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जगद्गुरु रामभद्राचार्य पर एफआईआर दर्ज़ करने की मांग खारिज की
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 5, 2026 at 8:18 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज न किए जाने के मामले में सीधे अनुच्छेद 226 के तहत दाखिल याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि पीड़ित को पहले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) में उपलब्ध वैधानिक उपायों का इस्तेमाल करना चाहिए. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए हाईकोर्ट को प्रथम मंच के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.
यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने रमेश उपाध्याय की याचिका पर दिया. याची ने जगद्गुरु रामभद्राचार्य के कथित बयानों को लेकर एफआईआर दर्ज कराने और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की मांग की थी. याची का कहना था कि एक अक्टूबर 2025 को वाराणसी में कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो दिखाया, जिसमें एक विशेष समुदाय के लोगों के संबंध में कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां थीं. याची ने दावा किया कि इन टिप्पणियों से उसे और समुदाय के अन्य लोगों को मानसिक पीड़ा, अपमान और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची.
याची के अनुसार उसने आठ अक्टूबर 2025 को वाराणसी के पुलिस आयुक्त को शिकायत भेजकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की. उसने सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार फैसले का हवाला देते हुए कहा कि संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर एफआईआर दर्ज करना पुलिस का अनिवार्य दायित्व है.
राज्य सरकार की ओर से याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि याची ने संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए संपर्क ही नहीं किया. आठ अक्टूबर की शिकायत पुलिस को प्राप्त हुई थी, इसका भी कोई प्रमाण या डाक रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया. राज्य ने यह भी कहा कि एफआईआर दर्ज न होने की स्थिति में सीधे हाईकोर्ट आने के बजाय बीएनएसएस की धारा 175(3) के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट से संपर्क करना चाहिए.
हाईकोर्ट ने कहा कोर्ट ने कहा कि यदि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती या एफआईआर दर्ज होने के बावजूद उचित जांच नहीं करती, तो पीड़ित के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष जाना प्राथमिक और प्रभावी वैधानिक उपाय है. बीएनएसएस की धारा 175(3) के तहत मजिस्ट्रेट एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने के साथ-साथ उचित जांच कराने और जरूरत पड़ने पर जांच की निगरानी भी कर सकता है.
कोर्ट ने सकीरी वासु बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट के पास एफआईआर दर्ज कराने और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कराने की व्यापक शक्तियां हैं. साथ ही हाल के सुजल विश्वास अटावर बनाम महाराष्ट्र राज्य फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जब बीएनएसएस में प्रभावी वैधानिक उपाय उपलब्ध हों और उनका इस्तेमाल न किया गया हो, तब अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट की असाधारण अधिकारिता का इस्तेमाल एफआईआर दर्ज कराने के लिए नहीं किया जाना चाहिए.
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ललिता कुमारी का फैसला पुलिस को संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर एफआईआर दर्ज करने का दायित्व सुनिश्चित करता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि पुलिस की कथित निष्क्रियता के मामले में वैधानिक उपायों को दरकिनार कर सीधे हाईकोर्ट का रुख किया जाए.
खंडपीठ ने चिंता जताई कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए बड़ी संख्या में लोग बिना वैधानिक उपायों का इस्तेमाल किए सीधे हाईकोर्ट पहुंच रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष जांच का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन सहानुभूति प्रक्रिया का स्थान नहीं ले सकती. बीएनएसएस में निर्धारित प्रक्रिया कोई तकनीकी औपचारिकता नहीं, बल्कि शिकायतों के उचित स्तर पर निस्तारण की महत्वपूर्ण व्यवस्था है.
कोर्ट ने यह भी कहा कि याची की शिकायत पुलिस तक पहुंची थी या नहीं, यह तथ्य भी विवादित है और शिकायत प्राप्त होने का कोई प्रमाण या डाक ट्रैकिंग रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया था. इन परिस्थितियों में हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज कराने के लिए अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण अधिकारिता का इस्तेमाल करने का कोई ठोस आधार नहीं पाया. याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने याची को कानून के तहत उपलब्ध उचित उपाय अपनाने की स्वतंत्रता दे दी.
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