ETV Bharat / state

हाईकोर्ट की टिप्पणी- लंबे समय तक शारीरिक संबंध के बाद शादी का वादा पूरा न करना अपराध नहीं

हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़िता ने एफआईआर में यह तथ्य नहीं दिया कि वह तलाकशुदा महिला है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 23, 2026 at 10:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि पढ़े-लिखे दो बालिगों के बीच लंबे समय तक कायम शारीरिक संबंध, शादी का वादा पूरा न करने का अपराध नहीं है. ऐसे में आपराधिक केस जारी रखना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है.

यह आदेश न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना ने बस्ती कोतवाली के श्याम बहादुर यादव की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है. इसी के साथ कोर्ट ने याची के खिलाफ आपराधिक मुकदमे कार्यवाही, चार्जशीट व सम्मन आदेश रद्द कर दिया है. अधिवक्ता आदित्य गुप्ता व वरिष्ठ अधिवक्ता ने बहस की.

कोर्ट ने कहा कि स्वीकृत तथ्य है कि पीड़िता व आरोपी दोनों 2016 से एक-दूसरे को जानते हैं. 2019 से शादी के वादे पर शारीरिक संबंध बनाए. संबंध 2019 से 2025 तक संबंध कायम रहा. 2020 में दो बार गर्भपात भी कराया गया. परिवार शादी को राजी था.

पीड़िता जिला अस्पताल में डाटा एक्जक्यूटिव और याची अंबेडकर नगर मेडिकल कॉलेज में जूनियर क्लर्क हो गया है. कोर्ट ने कहा कि संबंध सहमति से थे या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लंबे समय तक शारीरिक संबंध कायम रखा है तो अवधारणा सहमति की होगी.

बाद में शादी से इनकार करने से रेप का अपराध नहीं बनता. हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़िता ने एफआईआर में यह तथ्य नहीं दिया कि वह तलाकशुदा महिला है. जो तथ्य है उसके आधार पर सजा की उम्मीद कम है, इसलिए मुकदमे की कार्यवाही जारी रखना मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है.

यह भी पढ़ें : लखनऊ में वर्धमान पैथोलॉजी के मालिक को बेटे ने मारी गोली, शव के दो टुकड़े किए, आधा हिस्सा ड्रम में मिला

TAGGED:

ALLAHABAD HIGH COURT
HIGH COURT RELATIONSHIP CASE
ALLAHABAD HIGH COURT ORDER
शादी का वादा पूरा न करना अपराध नहीं
ALLAHABAD HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.