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अब एक क्लिक पर मिलेगी स्कूल बस की 'कुंडली',ISVMP पोर्टल के जरिए स्कूली वाहनों की निगरानी, डेटा फीडिंग में जुटे स्कूल

महराजगंज: प्रदेश में स्कूली वाहनों की निगरानी को लेकर प्रशासन ने अपनी पकड़ और मजबूत करनी शुरू कर दी है. शासन के निर्देश पर अब सभी निजी स्कूलों को अपने वाहनों का पूरा विवरण इंटीग्रेटेड स्कूल व्हीकल मॉनिटरिंग पोर्टल (ISVMP) पर अपलोड करना अनिवार्य है. प्रदेश के सभी एआरटीओ की इस कार्रवाई से निजी विद्यालयों के संचालकों में खलबली मच गई है. पोर्टल के माध्यम से अब एक क्लिक पर स्कूल बस की पूरी जानकारी विभाग और अभिभावकों के सामने होगी. ISVMP के आंकड़ों पर गौर करें तो यूपी के महराजगंज जिले में करीब 125 निजी स्कूल, छात्रों के आवागमन के लिए 1204 वाहनों का संचालन कर रहे हैं. इनमें से अभी तक सिर्फ 941 वाहनों का ही पोर्टल पर विवरण अपलोड किया गया है. शेष स्कूलों को तत्काल डेटा फीड करने के निर्देश दिए गए हैं.



परिवहन विभाग के वाहन डेटाबेस से सीधे जुड़ा है पोर्टल

महराजगंज एआरटीओ कार्यालय के विभागीय आंकड़ों के अनुसार 145 स्कूली वाहनों का फिटनेस डेटा अब तक अपडेट नहीं है. बिना फिटनेस के ये वाहन सड़कों पर बच्चों को लेकर दौड़ रहे हैं. यह सुरक्षा के लिहाज से बड़ा खतरा है। ISVMP पोर्टल इसी खतरे को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है. यह पोर्टल परिवहन विभाग के वाहन डेटाबेस से सीधे जुड़ा है. जैसे ही स्कूल अपने वाहन का नंबर पोर्टल पर दर्ज करेंगे उसका रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, प्रदूषण और इंश्योरेंस की स्थिति स्क्रीन पर होगी. यदि कोई वाहन अनफिट है तो पोर्टल उसे रेड मार्क कर देगा, जिससे विभाग तुरंत उस बस को सड़क से हटाने की कार्रवाई कर सकेगा.



पोर्टल के जरिए पता चल जाएगा बस का फिटनेस स्तर

ISVMP पोर्टल प्रशासन व अभिभावकों के लिए डिजिटल ढाल की तरह काम करेगा. इसके जरिए अब विभाग को हर स्कूल जाकर फाइलों की जांच नहीं करनी होगी. पोर्टल पर चालक का नाम, उसका लाइसेंस नंबर व मोबाइल नंबर भी दर्ज होगा. इससे स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही तय होगी. अगर रास्ते में कोई वाहन खराब होता है या हादसा होता है तो पोर्टल के जरिए तुरंत पता चल जाएगा कि बस का फिटनेस स्तर क्या था. यह सिस्टम पूरी तरह पारदर्शी है, जिसमें डेटा से छेड़छाड़ संभव नहीं है.





ब्यौरा छिपाने पर दर्ज होगी एफआईआर

एआरटीओ ने साफ चेतावनी दी है कि जो स्कूल प्रबंधक अपने वाहनों की जानकारी पोर्टल पर साझा नहीं करेंगे या गलत तथ्य पेश करेंगे, उन पर सीधी कार्रवाई होगी. निरीक्षण के दौरान किसी भी बस में तकनीकी खामी या कागजों में हेराफेरी मिली तो संबंधित स्कूल प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी. प्रशासन की इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य स्कूली वाहनों की जवाबदेही तय करना है.



एआरटीओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि सभी स्कूलों से संपर्क कर वाहनों को पोर्टल पर ऑनबोर्ड कराया जा रहा है. करीब 85 फीसदी वाहन पोर्टल से जुड़ चुके हैं. अगर किसी स्कूल ने जानकारी छिपाई या निरीक्षण में गड़बड़ी मिली तो संबंधित स्कूल के खिलाफ एफआईआर सहित कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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