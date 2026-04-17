ETV Bharat / state

अब एक क्लिक पर मिलेगी स्कूल बस की 'कुंडली',ISVMP पोर्टल के जरिए स्कूली वाहनों की निगरानी, डेटा फीडिंग में जुटे स्कूल

अकेले महराजगंज जिले में 1204 में से सिर्फ 941 वाहनों का ही डेटा अपलोड, 145 स्कूली वाहनों का फिटनेस डेटा अपडेट नहीं

Photo Credit; ETV Bharat
UP : बच्चों की सुरक्षा पर बड़ी सख्ती, इस पोर्टल पर होगी हर वाहन की कुंडली (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By

Published : April 17, 2026 at 11:12 AM IST

|

Updated : April 17, 2026 at 1:47 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

महराजगंज: प्रदेश में स्कूली वाहनों की निगरानी को लेकर प्रशासन ने अपनी पकड़ और मजबूत करनी शुरू कर दी है. शासन के निर्देश पर अब सभी निजी स्कूलों को अपने वाहनों का पूरा विवरण इंटीग्रेटेड स्कूल व्हीकल मॉनिटरिंग पोर्टल (ISVMP) पर अपलोड करना अनिवार्य है. प्रदेश के सभी एआरटीओ की इस कार्रवाई से निजी विद्यालयों के संचालकों में खलबली मच गई है. पोर्टल के माध्यम से अब एक क्लिक पर स्कूल बस की पूरी जानकारी विभाग और अभिभावकों के सामने होगी. ISVMP के आंकड़ों पर गौर करें तो यूपी के महराजगंज जिले में करीब 125 निजी स्कूल, छात्रों के आवागमन के लिए 1204 वाहनों का संचालन कर रहे हैं. इनमें से अभी तक सिर्फ 941 वाहनों का ही पोर्टल पर विवरण अपलोड किया गया है. शेष स्कूलों को तत्काल डेटा फीड करने के निर्देश दिए गए हैं.

परिवहन विभाग के वाहन डेटाबेस से सीधे जुड़ा है पोर्टल
महराजगंज एआरटीओ कार्यालय के विभागीय आंकड़ों के अनुसार 145 स्कूली वाहनों का फिटनेस डेटा अब तक अपडेट नहीं है. बिना फिटनेस के ये वाहन सड़कों पर बच्चों को लेकर दौड़ रहे हैं. यह सुरक्षा के लिहाज से बड़ा खतरा है। ISVMP पोर्टल इसी खतरे को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है. यह पोर्टल परिवहन विभाग के वाहन डेटाबेस से सीधे जुड़ा है. जैसे ही स्कूल अपने वाहन का नंबर पोर्टल पर दर्ज करेंगे उसका रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, प्रदूषण और इंश्योरेंस की स्थिति स्क्रीन पर होगी. यदि कोई वाहन अनफिट है तो पोर्टल उसे रेड मार्क कर देगा, जिससे विभाग तुरंत उस बस को सड़क से हटाने की कार्रवाई कर सकेगा.

पोर्टल के जरिए पता चल जाएगा बस का फिटनेस स्तर
ISVMP पोर्टल प्रशासन व अभिभावकों के लिए डिजिटल ढाल की तरह काम करेगा. इसके जरिए अब विभाग को हर स्कूल जाकर फाइलों की जांच नहीं करनी होगी. पोर्टल पर चालक का नाम, उसका लाइसेंस नंबर व मोबाइल नंबर भी दर्ज होगा. इससे स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही तय होगी. अगर रास्ते में कोई वाहन खराब होता है या हादसा होता है तो पोर्टल के जरिए तुरंत पता चल जाएगा कि बस का फिटनेस स्तर क्या था. यह सिस्टम पूरी तरह पारदर्शी है, जिसमें डेटा से छेड़छाड़ संभव नहीं है.


ब्यौरा छिपाने पर दर्ज होगी एफआईआर
एआरटीओ ने साफ चेतावनी दी है कि जो स्कूल प्रबंधक अपने वाहनों की जानकारी पोर्टल पर साझा नहीं करेंगे या गलत तथ्य पेश करेंगे, उन पर सीधी कार्रवाई होगी. निरीक्षण के दौरान किसी भी बस में तकनीकी खामी या कागजों में हेराफेरी मिली तो संबंधित स्कूल प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी. प्रशासन की इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य स्कूली वाहनों की जवाबदेही तय करना है.

एआरटीओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि सभी स्कूलों से संपर्क कर वाहनों को पोर्टल पर ऑनबोर्ड कराया जा रहा है. करीब 85 फीसदी वाहन पोर्टल से जुड़ चुके हैं. अगर किसी स्कूल ने जानकारी छिपाई या निरीक्षण में गड़बड़ी मिली तो संबंधित स्कूल के खिलाफ एफआईआर सहित कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

हमीरपुर में भी हुई स्कूल वाहनों की जांच, 260 में खामियां, 12 सीज

हमीरपुर में भी स्कूल वाहनों की जांच के दौरान सुरक्षा मानकों की बड़ी अनदेखी सामने आई है. परिवहन विभाग की जांच में स्पष्ट हुआ है अधिकांश वाहन निर्धारित नियमों और सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं. कई वाहनों में जरूरी सुरक्षा उपकरण तक नहीं मिले, जिससे बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. विभाग की कार्रवाई में बड़ी संख्या में वाहनों में खामियां मिलने पर नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि फिटनेस फेल और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को सीज भी किया गया है. दरअसल, जिले में कुल 1810 स्कूल पंजीकृत हैं, जिनमें से 1807 का ऑनबोर्डिंग पोर्टल पर किया जा चुका है. इनमें करीब 115 विद्यालय ऐसे हैं, जिनके पास अपने वाहन हैं. इन स्कूलों के 308 वाहनों को पोर्टल पर अपलोड किया गया, जिनमें से 279 का निरीक्षण किया गया. इस जांच के दौरान करीब 50 वाहन ही पूरी तरह मानकों पर खरे पाए गए, जबकि लगभग 260 वाहनों में खामियां मिलीं. इनमें जीपीएस, पैनिक बटन, सीसीटीवी और फायर एक्सटिंग्विशर जैसी जरूरी सुविधाएं नहीं पाई गईं. कई जगह बिना सुरक्षा इंतजाम के बच्चों को ढोते वाहन भी मिले, जिस पर विभाग ने नाराजगी जताई है. कार्रवाई के तहत करीब 240 वाहनों को नोटिस जारी किए गए हैं. वहीं, नियमों का उल्लंघन करने पर 12 स्कूल वाहनों को सीज किया गया है.

ये भी पढ़ें- मिर्जापुर : अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे कांग्रेसियों को पुलिस ने कलेक्ट्रेट से जबरन हटाया

Last Updated : April 17, 2026 at 1:47 PM IST

TAGGED:

MAHARAJGANJ NEWS
PRIVATE SCHOOL VEHICLES
ISVMP
PRIVATE SCHOOLS UP
MONITORING OF SCHOOL VEHICLES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.