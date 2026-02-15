ETV Bharat / state

कुमाऊं में शिवरात्रि पर सात रंग बदलता है शिवलिंग, मसूरी का मौसी फॉल मंदिर भी है खास

मान्यता है कि ऐतिहासिक वनखंडी महादेव मंदिर में शिवलिंग शिवरात्रि पर्व पर सात रंग बदलता है.जहां भारत ही नहीं,बल्कि नेपाल से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं.

Mussoorie Mausi Falls Temple
मसूरी में जलाभिषेक करती युवती (फोटो- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 15, 2026 at 5:53 PM IST

Updated : February 15, 2026 at 7:16 PM IST

खटीमा/मसूरी/बेरीनाग: महाशिवरात्रि 2026 के पावन अवसर पर देशभर के शिवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है. सीमांत क्षेत्र खटीमा के चकरपुर स्थित प्राचीन और ऐतिहासिक वनखंडी महादेव मंदिर में भी आस्था का महासागर देखने को मिला. जहां तड़के चार बजे से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई. कुमाऊं के इतिहास में वर्णित यह एक ऐसा शिवालय है, जिसका शिवलिंग शिवरात्रि पर सात रंग बदलता है. यही वजह है कि भारत और नेपाल के लाखों श्रद्धालु इस मंदिर में पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं.

बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड में सैकड़ों की संख्या में मंदिर मौजूद हैं. सभी मंदिरों की अपनी-अपनी मान्यताएं हैं. जिनको लेकर लाखों लोग इन धार्मिक स्थानों पर अपनी आस्था रखते हैं. ऐसा ही सीमांत क्षेत्र खटीमा के चकरपुर जंगलों के नजदीक वनखंडी महादेव का शिवालय है, जिसे पांडव काली माना जाता है. मान्याता है कि इस शिव मंदिर का शिवलिंग महाशिवरात्रि के दिन सात रंग बदलता है.

वनखंडी महादेव मंदिर में उमड़े भक्त (वीडियो- ETV Bharat)

रंग बदलते हैं स्वयंभू शिवलिंग: वनखंडी महादेव मंदिर के संबंध में मान्यता है कि यहां स्थापित स्वयंभू शिवलिंग महाशिवरात्रि के दिन सात रंग बदलता है. इसी चमत्कारी विश्वास के कारण यह मंदिर कुमाऊं क्षेत्र में विशेष आस्था का केंद्र बना हुआ है. स्थानीय बुजुर्गों का कहना है कि पांडव कालीन इतिहास से जुड़े इस मंदिर का उल्लेख क्षेत्रीय लोक कथाओं में भी मिलता है.

MAHA SHIVRATRI 2026
शिवलिंग पर जल अर्पित करते शिव भक्त (फोटो- ETV Bharat)

12 दिवसीय मेला है खास: महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर परिसर में 12 दिवसीय विशाल मेले का आयोजन किया गया है. मेले में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ भजन-कीर्तन, झांकियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं. बच्चों के लिए झूले और खेल-खिलौनों की दुकानें आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं.

MAHA SHIVRATRI 2026
शिवरात्रि का महत्व (फोटो- ETV Bharat GFX)

नेपाल से भी पहुंचे हजारों भक्त: वहीं, स्थानीय हस्तशिल्प और खाद्य पदार्थों की दुकानों पर भी भारी भीड़ देखी जा रही है. सीमांत क्षेत्र होने के कारण इस मेले में पड़ोसी देश नेपाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. श्रद्धालु जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा अर्पित कर भगवान शिव से सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य और परिवार की खुशहाली की कामना कर रहे हैं.

Mussoorie Mausi Falls Temple
शिवलिंग का जलाभिषेक करती युवती (फोटो- ETV Bharat)

भक्तिमय हुआ खटीमा: महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर वनखंडी महादेव मंदिर में उमड़ी आस्था ने पूरे खटीमा क्षेत्र को भक्तिमय वातावरण में सराबोर कर दिया है. हर ओर गूंजते 'हर-हर महादेव' के जयकारों से सीमांत की फिजा पूरी तरह शिवमय हो उठी है.

Mussoorie Mausi Falls Temple
भगवान भोले के सामने प्रार्थना करता युवक (फोटो- ETV Bharat)

मसूरी के मौसी फॉल मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक: पहाड़ों की रानी कही जाने वाली मसूरी और उसके आसपास के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. भक्तों ने भगवान शिव की पूजा-अर्चना कर शिवलिंग पर दूध, जल और बेलपत्र अर्पित किए.

Mussoorie Mausi Falls Temple
भक्ति में लीन महिला (फोटो- ETV Bharat)

महाशिवरात्रि पर मसूरी के बार्लोगंज के मेरिविल स्टेट क्षेत्र स्थित मौसी फॉल के प्राचीन शिव मंदिर में विशेष आकर्षण देखने को मिला. यहां तड़के चार बजे से ही भक्तों की कतारें लगनी शुरू हो गई थीं. 'हर-हर महादेव' और 'बम-बम भोले' के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा. मंदिर परिसर में दिनभर भजन-कीर्तन और रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया.

Mussoorie Mausi Falls Temple
मसूरी में उमड़ी भक्तों की भीड़ (फोटो- ETV Bharat)

स्वयं विकसित हुआ शिवलिंग, प्राकृतिक रूप से होता है जलाभिषेक: मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यहां स्थापित शिवलिंग को लेकर है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, यहां शिवलिंग का छोटा स्वरूप सालों पहले स्वयं प्रकट हुआ था, जो समय के साथ बड़ा आकार लेता गया. श्रद्धालुओं का मानना है कि यह स्वयंभू शिवलिंग है.

Mussoorie Mausi Falls Temple
मसूरी का मौसी फॉल मंदिर है खास (फोटो- ETV Bharat)

खास बात ये भी है कि शिवलिंग पर प्राकृतिक रूप से जल की बूंदें लगातार गिरती रहती हैं, जिसे भक्त दिव्य चमत्कार के रूप में देखते हैं. स्थानीय पुजारी और बुजुर्गों का कहना है कि सावन माह में यहां नाग देवता के दर्शन भी होते हैं. मान्यता है कि नाग देवता साक्षात शिवलिंग पर विराजमान होकर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं.

सैकड़ों साल पुरानी आस्था: स्थानीय निवासियों के मुताबिक, यह शिवलिंग सैकड़ों सालों से इस स्थल पर विराजमान है. जब क्षेत्रवासियों को यहां भगवान शिव के साक्षात प्रकट होने की जानकारी मिली तो उन्होंने मिलकर मंदिर का स्वरूप दिया. जो समय के साथ यह स्थान आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया और आज हजारों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं.

MAHA SHIVRATRI 2026
मंदिरों में भक्तों की भीड़ (फोटो- ETV Bharat)

पुंगेश्वर-तपेश्वर-कोटेश्वर-भुवनेश्वर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़: प्रसिद्ध पुंगेश्वर महादेव और पाताल भुवनेश्वर, कोटेश्वर महादेव, तपेश्वर महादेव, बालेश्वर मंदिर में घंटों भक्तों की लंबी-लंबी कतारें में लगने के बाद पूजा-अर्चना की. मंदिरों में भक्तों की ओर से जलाभिषेक करने के शिव पूजन कार्यक्रम किया गया. सभी शिव मंदिर बम-बम भोल शिव भोले से गुंज उठे.

Last Updated : February 15, 2026 at 7:16 PM IST

