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IT एक्सपर्ट बेटे ने अपलोड किया पिता की पैरोल बढ़ाने के फर्जी आदेश, पुलिस कर रही पूछताछ

जोधपुर : राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट को हैक कर फर्जी आदेश अपलोड करने के मामले में गिरफ्तार पिता-पुत्र से पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि गिरफ्तार किया गया बेटा खुद आईटी एक्सपर्ट है. उसने ही अपने पिता की पैरोल बढ़ाने के लिए फर्जी आदेश बनाया और राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया था. दोनों पिता-पुत्र 19 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर चल रहे हैं. कुड़ी भगतासनी थानाधिकारी ईश्वर पारीक के अनुसार इस बात का पता लगाया जा रहा है कि फर्जी आदेश किस तकनीक से अपलोड किया गया. इसमें और कौन-कौन लोग शामिल थे, इसके लिए जांच चल रही है.

थानाधिकारी ने बताया कि पुलिस गिरफ्तार आरोपी कलविंदर सिंह पनेसर के खिलाफ श्रीगंगानगर के राजियासर थाने में एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज है. वह 8 किलो अफीम के साथ पकड़ा गया था और जेल में बंद था. अंतरिम जमानत पर बाहर आने के बाद उसने 30 दिन की पैरोल हासिल करने के लिए कथित तौर पर फर्जी आदेश तैयार करवाया. उसकी जमानत 8 जून तक थी और 9 जून को उसे वापस जेल में हाजिर होना था, लेकिन वह नहीं आया था.

तकनीकी कड़ियां जोड़ने में जुटी पुलिस : पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि कलविंदर सिंह का बेटा मनप्रीत सिंह आईटी एक्सपर्ट है. आरोप है कि उसने ही तकनीकी जानकारी का इस्तेमाल कर पिता के पक्ष में फर्जी जमानत आदेश तैयार किया और उसे हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया. पुलिस अब दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि फर्जी आदेश तैयार करने और वेबसाइट पर अपलोड करने में किन तकनीकी तरीकों का इस्तेमाल किया गया. इस पूरे फर्जीवाड़े में अन्य कोई व्यक्ति भी शामिल था या नहीं. मामले में तकनीकी पहलुओं की जांच के साथ फर्जी आदेश अपलोड करने के पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है.

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तीन आदेश किए थे अपलोड : 26 अक्टूबर 2026 को पनेसर की जमानत का आदेश वेबसाइट पर अपलोड हुआ था. इसका पता 3 नवंबर को कोर्ट के लोगों को चला था, जबकि न्यायाधीश ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया था. इसके बाद हाईकोर्ट में हड़कंप मच गया. हाईकोर्ट प्रशासन ने इसकी जांच के आदेश दिए. कुल तीन फर्जी आदेश जारी होने की बात सामने आई थी, जिस पर हाईकोर्ट प्रशासन ने कुड़ी भगतासनी थाने में कुलविंदर सिंह पनेसर सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था. इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पंजाब के मोगा के रहने वाले पिता पुत्र को लुधियाना से गिरफ्तार किया है. इस मामले में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के लिए पुलिस पूछताछ करेगी.