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कोल लेवी घोटाला: सूर्यकांत तिवारी से जुड़ी संपत्ति पर आयकर विभाग की कार्रवाई, भिलाई में मकान सील, ढोल बजाकर कराई मुनादी

दुर्ग भिलाई: कोल लेवी घोटाले के आरोपी सूर्यकांत तिवारी से जुड़ी भिलाई के जुनवानी स्थित ए-1 सूर्या रेजिडेंसी की एक संपत्ति पर आयकर विभाग ने कार्रवाई की है.विभाग की टीम ने करीब 200 वर्गमीटर में फैले मकान को सील कर अपने कब्जे में ले लिया. कार्रवाई के दौरान आयकर विभाग के अधिकारियों के साथ तहसीलदार और पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा.

आयकर विभाग ने इस संपत्ति को बेनामी संपत्ति से जुड़े मामले में कार्रवाई करते हुए सील किया है. मकान में पहले मनीष उपाध्याय रह रहे थे. विभाग की ओर से पहले उन्हें नोटिस जारी किया गया था. इसके बाद मकान को खाली करा लिया गया.

कोल लेवी घोटाला, भिलाई में सूर्यकांत तिवारी से जुड़ी संपत्ति सील (ETV Bharat Chhattisgarh)

मुनादी कर मकान सील करने की कार्रवाई

कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आयकर विभाग की टीम संपत्ति को सील करने पहुंची. सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था. कार्रवाई के दौरान ढोल बजाकर प्रॉपर्टी सील करने की मुनादी भी कराई गई. टीम ने मकान को विधिवत सील करने के बाद संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया.

जुनवानी के सूर्या रेजिडेंसी में मकान सील (ETV Bharat Chhattisgarh)

कोल लेवी घोटाले में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई

बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई कोल लेवी घोटाले से जुड़े मामलों में आयकर विभाग की ओर से की जा रही संपत्तियों की जांच और कार्रवाई का हिस्सा है. विभाग की टीम ने संबंधित दस्तावेजों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर यह कदम उठाया है. जुनवानी की इस संपत्ति पर हुई कार्रवाई के बाद इलाके में काफी चर्चा रही. फिलहाल मकान आयकर विभाग के कब्जे में है और उसे सील कर दिया गया है.