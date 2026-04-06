उत्तराखंड में कल और परसों बारिश का ऑरेंज अलर्ट, औली बदरीनाथ में हुई बर्फबारी
मौसम विभाग ने मंगलवार और बुधवार को पूरे राज्य में बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया है, दो दिन ऑरेंज अलर्ट रहेगा
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 6, 2026 at 5:18 PM IST
चमोली: सोमवार को चमोली में दोपहर बाद अचानक मौसम बदला. बारिश के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई. बदरीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और औली में ताजा हिमपात दर्ज किया गया है. बर्फबारी और बारिश से पूरे क्षेत्र में ठंडक बढ़ गई है, जिससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है. बदलते मौसम के बीच पहाड़ों का नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है, मानो प्रकृति ने इस साल पहाड़ों को एक नई सौगात दी हो.
मैदान में गर्मी, पहाड़ में ठंड: मैदानी इलाकों में जहां एक ओर उत्तर से लेकर दक्षिण तक गर्मी बढ़ रही है, वहीं उत्तराखंड में अप्रैल के महीने में बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने उत्तराखंड में रविवार 12 अप्रैल तक बारिश का पूर्वानुमान लगाया है. मंगलवार 7 अप्रैल और बुधवार 8 अप्रैल को पूरे प्रदेश में ही बारिश होगी. इसलिए इन दो दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.
मंगलवार को मौसम का ऑरेंज अलर्ट: मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार 7 अप्रैल को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ समेत सभी जिलों में बारिश होगी. इन जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश बादलों की गर्जना के साथ होगी. इन जिलों में 3300 मीटर और उससे ऊंचे स्थानों पर बर्फबारी होगी. राज्य के शेष 8 जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी. अन्य पहाड़ी जिलों में भी 3300 मीटर और उससे ऊंचे स्थानों पर बारिश होगी. मौसम विभाग ने 7 अप्रैल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है.
दिनांक 06.04.2026 को उत्तराखंड राज्य के लिए जारी मौसम पूर्वानुमान एवं चेतावनी | pic.twitter.com/W50Ku9eXFu— Meteorological Centre Dehradun (@mcdehradun) April 6, 2026
बुधवार को भी रहेगा ऑरेंज अलर्ट: इसी तरह बुधवार 8 अप्रैल को भी राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है. राज्य के शेष जिलों में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी. पहाड़ी जिलों में 3300 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी होगी. बुधवार को भी मौसम का ऑरेंज अलर्ट रहेगा.
गुरुवार 9 अप्रैल का मौसम पूर्वानुमान: गुरुवार 9 अप्रैल को राज्य के 5 पहाड़ी जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी. राज्य के शेष पहाड़ी जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश होगी. इस दौरान 3300 मीटर और इससे ऊंचाई पर बर्फ गिरेगी. राज्य के मैदानी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा.
दिनांक 06.04.2026 को उत्तराखंड राज्य के लिए जारी मौसम पूर्वानुमान एवं चेतावनी | pic.twitter.com/KDKPjEGdgr— Meteorological Centre Dehradun (@mcdehradun) April 6, 2026
शुक्रवार का मौसम का हाल: शुक्रवार 10 अप्रैल को बारिश दायरा सिमटेगा. इस दिन सिर्फ 5 पहाड़ी जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश होगी. इन दिन बर्फबारी का लेवल भी ऊंचाई पर जाकर 3700 मीटर और इससे ज्यादा रहेगा. बाकी जिलों में बारिश नहीं होगी.
आने वाले दिनों में गिर सकता है तापमान: शनिवार 11 अप्रैल और रविवार 12 अप्रैल को भी मौसम का यही पैटर्न रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 से 2 दिन में उत्तराखंड में अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्तरी होने की संभावना है. उसके अगले 2 से 3 दिन में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है.
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