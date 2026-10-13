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ई-चालान वसूली बनी चुनौंती, बकाये पर सख्ती की तैयारी, परिवह विभाग ने कसी कमर

ई चालान वसूली बनी चुनौंती ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाएं परिवहन विभाग और पुलिस विभाग के लिए एक बड़ी चुनौंती बनी हुई है. जिसके चलते विभागों की ओर से वाहनों का चालान और वाहनों को सीज करने की कार्रवाई को बढ़ा दी गई है. ताकि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें. इसके साथ ही, परिवहन विभाग की ओर से बॉर्डर क्षेत्रों के साथ ही शहर भर में लगाए गए एएनपीआर कैमरे के जरिए नियमों का पालन न करने वाले लोगों का ई-चालान किया जा रहा है.

विभागों की ओर से ऑफलाइन किए जा रहे चालान के बाद अधिकतर लोग चालान भर रहे हैं, लेकिन ई-चालान होने के बाद अधिकांश लोग चालान का जुर्माना नहीं भर रहे हैं. जो परिवहन विभाग के लिए एक बड़ी चुनौंती बनी हुई है. ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के ई-चालान करना आसान है, लेकिन उनकी रकम वसूलना परिवहन और पुलिस के लिए बड़ी चुनौंती बनती जा रही है. ऐसी स्थिति सिर्फ उत्तराखंड में नहीं है बल्कि देशभर में ई चालान की वसूली लंबित है.