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उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में आज होगी बारिश, जानें 6 अप्रैल तक के मौसम का हाल

मौसम समाचार ( Photo- ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने सोमवार 6 अप्रैल तक का मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है. पूर्वानुमान के अनुसार इन सभी 6 दिनों में राज्य के पहाड़ी जिलों में बारिश होगी. आखिरी के तीन दिन पहाड़ के साथ मैदानी जिलों के लोग भी बारिश का अनुभव करेंगे. आज पहाड़ी जिलों में होगी बारिश: मौसम विभाग ने आज पहली अप्रैल को राज्य के सभी पहाड़ी जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश होने का अनुमान लगाया है. इस दौरान इन पर्वतीय जिलों में 3500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी भी होगी. मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी जिलों में जहां बारिश होगी, वहीं मैदानी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा. गुरुवार को इन जिलों में होगी बारिश: गुरुवार 2 अप्रैल को उत्तराखंड के पांच पहाड़ी जिलों जिनमें तीन गढ़वाल मंडल और दो कुमाऊं मंडल में है इनमें बारिश का पूर्वानुमान है. मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश बादलों की गड़गड़ाहट के साथ होगी. गुरुवार को भी इन पहाड़ी जिलों में 3500 मीटर और इससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फ गिरेगी. मैदानी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा.