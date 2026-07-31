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पीएम फसल बीमा योजना पोर्टल में आ रही दिक्कतें, बैंक भी परेशान, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि भी बढ़ी

पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के समय कभी स्टेट नहीं आता है, तो कभी फसल नहीं आती है. कभी खसरा नंबर फैच नहीं हो रहा है.

Farmers transplanting paddy
धान की रोपाई करते किसान (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 31, 2026 at 7:58 PM IST

4 Min Read
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कोटा: प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत खरीफ की फसल का बीमा 24 जुलाई से शुरू हो गया था, लेकिन पोर्टल में आ रही समस्या के चलते किसानों का बीमा ही नहीं हो पा रहा था. सरकार ने अंतिम तारीख तो बढ़ा दी, लेकिन अभी भी पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा है. करीब 90 हजार किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) अकाउंट का फसल बीमा खरीफ की फसल में होता है. मंडावरा ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक नाथू लाल नागर का कहना है कि उन्हें रजिस्टर्ड 360 किसानों का बीमा करना है, लेकिन काफी दिक्कत आ रही है. कुछ किसान हालांकि में बीमा करने के लिए इच्छुक नहीं है, लेकिन शेष किसानों का बीमा करना है. पोर्टल काम नहीं कर रहा है.

पोर्टल में दिक्कत आ रही: कोटा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के सीनियर मैनेजर शशि शेखर का कहना है कि उन्हें भी अपने किसानों का बीमा करवाना है, कई समितियां उनके पास रजिस्टर्ड है और बड़ी संख्या में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) बनाई हुई है. इन सभी किसानों का बीमा उन्हें करवाना है, लेकिन पोर्टल में दिक्कत आ रही है. पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के समय कभी स्टेट नहीं आता है, तो कभी फसल नहीं आती है. कभी खसरा नंबर फैच नहीं हो रहा है. इस संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है.

पोर्टल की दिक्कतों को आगे बताया... (ETV Bharat Kota)

पढ़ें: पीएम फसल बीमा योजना: खरीफ फसलों के बीमा की अंतिम तिथि बढ़ाई, पहले थी 31 जुलाई

उच्च अधिकारियों को कराया अवगत: कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक अतीश कुमार शर्मा का कहना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत इस बार एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को कोटा जिले में बीमा करने का काम दिया गया है. लगातार आ रही शिकायतों के संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया था. जिसके बाद अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है. अब किसान और समितियां 16 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे. पोर्टल के काम नहीं करने की शिकायत भी हमने आगे भेज दी है. जिस पर सुधार के लिए उच्च अधिकारियों ने कहा है.

Farmer working in the field with a tractor
खेत में ट्रैक्टर से काम करते किसान (ETV Bharat Kota)

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बीते साल का जारी हुआ था 115 करोड़ का मुआवजा: अतीश कुमार शर्मा का कहना है कि कोटा जिले में 202186 केसीसी रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 91718 खातों का बीमा हुआ था. जिन 77400 किसानों का बीमा हुआ था, इनमें से 69517 किसानों को क्लेम मिला है. यह राशि 114.75 करोड़ है. इनमें सोयाबीन, उड़द, धान और मक्का के किसान थे. बारिश और अतिवृष्टि के चलते यह क्लेम जारी हुआ. इनमें से करीब 1697 खाते मिसमैच हैं. इनके चलते 7 करोड़ के आसपास मुआवजा किसानों के खाते में नहीं गया. जबकि 28 जुलाई तक 107.26 करोड़ किसानों तक मुआवजे का पहुंचा दिया गया. इसकी एवज में फसल बीमा का 37.06 करोड़ प्रीमियम आया था. इनमें से किसानों का मैच 8.68 करोड़ का शेष राज्य व केंद्र सरकार का 28.38 करोड़ था.

Farmers sowing crops
फसलों की बुवाई करते किसान (ETV Bharat Kota)

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स्वयं की मर्जी से बीमा करवाने वाले किसान कम: केसीसी वाले अधिकांश किसानों का बीमा बैंक करवा देता है. वहीं कुछ किसान ऐसे भी होते हैं, जो असहमति लिखकर बैंक को देते हैं. उनका फसल बीमा नहीं होता है. बिना केसीसी के अपनी मर्जी से बीमा करवाने वाले किसानों की संख्या काफी कम रहती है. जॉइंट डायरेक्टर शर्मा का कहना है कि ऐसे किसान 125 के आसपास ही रहते हैं. जबकि प्रीमियम काफी कम रहता है. सोयाबीन के लिए 63839, धान के लिए 106578, उड़द के लिए 39545 और मक्का के लिए 56920 रुपए प्रति हेक्टेयर बीमित राशि है. ऐसे में किसान को इसका 0.3% प्रीमियम देना होगा.

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