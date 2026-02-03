ETV Bharat / state

विधानसभा: कांग्रेस विधायक रफीक की चुटकी, कहीं भूमाफिया विधानसभा में नहीं घुस जाएं...

विधानसभा में मंगलवार को शून्यकाल में विधायकों ने अपने क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए.

Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur
राजस्थान विधानसभा, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 3, 2026 at 2:16 PM IST

4 Min Read
जोधपुर: विधानसभा में मंगलवार को शून्यकाल में विधायकों ने पर्ची, नियम 295 व स्थगन के माध्यम से अलग अलग मुद्दे उठाए. आदर्श नगर से कांग्रेस विधायक रफीक खान ने राजधानी जयपुर में बढ़ते अतिक्रमण का मामला उठाया. विधायक ने कहा, भूमाफिया ने जेडीए की ओर से ​निर्मित फ्लैट की कॉलोनी में अतिक्रमण कर लिया. 300 मीटर दीवार बना ली, लेकिन जेडीए अधिकारी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं. मैंने धरना दिया, तब जाकर जेडीए ने मामला दर्ज कराया. अतिक्रमण के खिलाफ आम आदमी की रिपोर्ट पुलिस दर्ज नहीं कर रही हैं. यही हालात रहे तो कहीं ऐसा न हो जाए कि अतिक्रमी विधानसभा की दीवार तोड़कर अंदर न घुस जाए.

जयपुर के आदर्श नगर से विधायक रफीक खान ने कहा कि पुलिस एफआईआर दर्ज होने पर कार्रवाई नहीं कर रही हैं. रफीक ने कहा कि सदन में गृह मंत्री एवं नगरीय विकास मंत्री बैठे हैं, उनको जवाब देना चाहिए. जेडीए ने 1052 गरीबों के लिए फ्लैट बनाए थे. अभी और बाकी हैं. सरकार को बनाकर देने चाहिए, लेकिन जिस तरीके से जयपुर में जेडीए की संपति पर अतिक्रमण हो रहा है, वह बहुत गंभीर स्थिति हैं.

सीसीसीटीवी कैमरे लगाएं: सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा ने अपने क्षेत्र के संवेदनशील क्षेत्र का मामला उठाया और वहां हाई रेजोल्यूशन के सीसीटीवी कैमरे और हाईमास्ट लाइट लगाने की मांग की. विधायक ने कहा कि सिविल लाइन क्षेत्र के कई इलाकों में इसके अभाव में महिलाएं और छात्रों के लिए काफी परेशानी हो रही है. ऐसे क्षेत्रों में ऐसा असामाजिक तत्व धार्मिक स्थान पर थूकते हैं . ऐसे में गालियों में अत्याधिक आधुनिक सीसीटीवी लगाने की सख्त जरूरत है. पुलिस को रात्रि गश्त मजबूत करनी होगी. परंपरागत पुलिस के अतिरिक्त आधुनिक तकनीक का समायोजन आवश्यक है. विधायक ने इन इलाकों के हजारों परिवारों की सुरक्षा और भयमुक्त वातावरण के लिए अशांत क्षेत्रों को ठीक करने के लिए ठोस कार्रवाई की आवश्यकता जताई. गृहमंत्री से इस पर कार्रवाई की मांग की.

बजरी नीति लागू नहीं: भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी ने बजरी एवं रेत को लेकर बात रखी. उन्होंने कहा कि सरकार ने बजरी नीति 2024 सही बनाई थी. इसके तहत अलग अलग लोगों को लीज दी गई. इससे जनता को 250 रुपए टन से बजरी मिलनी थी, लेकिन यह पॉलिसी लागू नहीं हुई. इससे भीलवाड़ा, अजमेर सहित अन्य क्षेत्रों में अवैध बजरी का परिवहन हो रहा है. इससे सड़क हादसे बढ़े हैं क्योंकि बजरी वाहनों के पीछे पुलिस होती है. दोनों तरफ से मुठभेड़ होती है. ऐसे हालात में क्या आमजन अपना घर नहीं बनाएं, विकास के काम नहीं हो. बजरी का खनन रोकने का काम ग्राम पंचायत स्तर पर देना चाहिए.

परिसीमन का मुद्दा: मुंडावर विधायक ललित यादव ने पंचायत समिति परिसीमन का मामला उठाया. विधायक ने आरोप लगाया कि भाजपा के इशारे पर हुए परिसीमन से अयोग्य लोगों का चयन होगा. इससे पंचायती राज तंत्र कमजोर होगा. विधायक ने फिर से परिसीमन की मांग की. भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा से विधायक लालाराम बैरवा ने हिंदुस्तान जिंक माइंस में गहरी खुदाई से होने वाली परेशानी का मामला उठाया. इसमें रसायन का प्रयोग हो रहा हैं. डंप मेटेरियल व पानी खेतों में डालने से लोगों के पीने का पानी का संकट हो रहा है. भूमि में अत्यधिक रसायन डालने से पानी पीने योग्य नहीं रहा. सरकार इसका निस्तारण कराए. जयपुर के शाहपुरा विधायक मनीष यादव ने स्टेट हाईवे पर जाम की स्थिति का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि पूरे क्षेत्र में आए दिन लंबे जाम से जनजीवन प्रभावित हो रहा हैं. दो लेन मार्ग ये इस समस्या का समाधान संभव नहीं हैं.

