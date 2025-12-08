सदन में उठा एस्टिमेट से बहुत कम दर पर ठेका लेने का मामला, गुणवत्ता पर पड़ता है असर, न्यूनतम दर 10 प्रतिशत लागू करने की मांग
विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में टेंडर प्रक्रिया से जु़ड़ा मामला उठाया गया. जिसका प्रभारी मंत्री ने जवाब दिया.
Published : December 8, 2025 at 5:32 PM IST
रांची: सदन में ध्यानाकर्षण के दौरान झामुमो विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने निविदाओं में न्यूनतम दर तय करने की मांग रखी. उन्होंने कहा कि प्राक्कलन की तुलना में ज्यादा से ज्यादा 10 प्रतिशत तक कम दर रखी जानी चाहिए. क्योंकि टेंडर लेने के लिए 40-50 प्रतिशत तक रेट कम कर दिया जाता है. ऐसे में जिनको टेंडर मिलता है वे काम पूरा नहीं कर पाते. जो थोड़ा बहुत काम करते हैं, उसकी गुणवत्ता भी बहुत खराब रहती है. लिहाजा, इस गंभीर विषय पर सरकार को गौर करना चाहिए.
पूर्व में 10 प्रतिशत से नीचे दर वाले ठेके नहीं थे मान्य
मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि झारखंड लोक निर्माण संहिता -2012 में संकल्प संख्या - प.नि.नि-विविध-06-33-2007(अंश-1)2145(5), दिनांक 9-9-2020 से जरिए व्यापक संशोधन किया गया है. इसके तहत झारखंड पीडब्ल्यूडी कोड की धारा 163(ए) को निरस्त कर दिया गया है, जिसमें 10 प्रतिशत से नीचे दर वाली निविदाएं मान्य नहीं होती थी. लेकिन उसे भी बदल दिया गया.
एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जब्त करने का है प्रावधान
जवाब में प्रभारी मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि गुणवत्ता प्रभावित ना हो इसके लिए एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ली जाती है. राज्यहित में इस व्यवस्था को लागू किया गया है. इस पर विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि ऐसे कई उदाहरण है, जिससे पता चलता है कि कम रेट पर काम लेकर काम को बीच में ही छोड़ दिया जाता है. इसलिए न्यूनतम 10 प्रतिशत तक की निविदा को परमिट करना चाहिए. साथ ही तय होना चाहिए कि टेंडर मिलते ही एक तय समय के भीतर काम शुरू हो जाए.
जवाब में प्रभारी मंत्री ने कहा कि पूरे देश में एकमात्र ओडिशा ऐसा राज्य है, जहां टेंडर के प्राक्कलन की तुलना में अधिकतम 15 प्रतिशत कम रेट डाला जा सकता है. अगर कोई टेंडर लेकर काम नहीं करता है तो उसके खिलाफ टेंडर शर्तों के हिसाब से कार्रवाई करने का प्रावधान है.
यदि निर्धारित सीमा से कम जा रहे हैं तो एक सिक्योरिटी राशि लेकर रखी जाती है ताकि ठेकेदार निविदा की शर्तों का पालन करे. ऐसा नहीं होने पर एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जब्त कर ली जाती है. सरयू राय ने कहा कि राशि जब्त करने भर से काम की गुणवत्ता कैसे सुधरेगी. इससे पता चलता है कि विभाग के अधिकारी ठेकेदारों से मिलीभगत करते हैं.
