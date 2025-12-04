ETV Bharat / state

पलामू के चियांकि हवाई अड्डा से उड़ान को लेकर उत्तर नहीं दे रही झारखंड सरकार, लोकसभा में उठा मामला
पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम (Etv Bharat)
Published : December 4, 2025 at 4:23 PM IST

पलामूः झारखंड सरकार पलामू के चियांकि हवाई अड्डा से उड़ान को लेकर अनुस्मार भेजे जाने के बावजूद भी केंद्र सरकार को जवाब नहीं दे रही है. पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम ने गुरुवार को लोकसभा में पलामू में डालटनगंज के चियांकि हवाई अड्डा से उड़ान को लेकर स्थिति पर प्रश्न पूछा था. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजारपु राममोहन नायडु को लिखित जवाब पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम को दिया है.

केंद्रीय मंत्री द्वारा दिए जवाब में बताया गया है कि डालटनगंज के चियांकि हवाई अड्डा झारखंड सरकार के स्वामित्व में है और यह उड़ान योजना 4.2 के तहत क्षेत्रीय परिचालन के लिए चिन्हित किया गया है. केंद्र सरकार के द्वारा कई बार झारखंड सरकार से अनुरोध किया गया है कि किया कि हवाई अड्डा के विकास के कार्य के लिए भूमि विवाद को मुक्त करवाने, सुरक्षा, फायर सर्विस एवं मौसम सेवाएं एवं एयरपोर्ट संचालक प्रबंधन पर जिम्मेदारी पर स्पष्ट मंतव्य दें.

केंद्र सरकार के द्वारा कई बार अनुरोध और अनुस्मारक भेजने के बाद भी झारखंड सरकार कोई उत्तर नहीं मिला है. पूरे मामले में लोकसभा में बोलते हुए पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम ने कहा कि पलामू प्रमंडल के विकास एवं आसपास के क्षेत्रों में क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने, औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विमान का परिचालन काफी महत्वपूर्ण है. इसकी चाहरदिवारी का निर्माण कार्य 15 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा और जमीन संबंधी विवाद को भी सुलझा लिया गया है. पलामू सांसद ने लोकसभा में आग्रह किया कि जल्द ही सारी औपचारिकताएं को पूरा करें ताकि पलामू से यात्री विमान का परिचालन शुरू हो सके.

संपादक की पसंद

