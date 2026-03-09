ETV Bharat / state

झारखंड सरकार में 1.64 लाख पद हैं रिक्त, सत्येंद्र नाथ तिवारी के सवाल पर सरकार का जवाब

झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में प्रदेश में स्वीकृत पदों की तुलना में रिक्त पदों का मामला सदन में उठा.

issue of vacant posts in comparison to sanctioned posts in state raised in Jharkhand Assembly budget session
सदन की कार्यवाही में भाग लेते भाजपा विधायक (सौ. JVSTV)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 9, 2026 at 6:48 PM IST

रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह.

रांचीः गढ़वा से भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने तारांकित प्रश्न के जरिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का हवाला देते हुए झारखंड में स्वीकृत पदलों की तुलना में रिक्त पदों का मसला उठाया. उन्होंने सरकार से जानना चाहा कि रिक्त पदों को कबतक भरा जाएगा. उन्होंने पूछा कि 3,51,000 स्वीकृत पदों की तुलना में 1,64,000 पद रिक्त क्यों हैं. आखिर करीब 45 प्रतिशत पद खाली क्यों हैं. इसपर सरकार ने जवाब दिया कि विभागों की अधियाचना के आधार पर जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से रिक्तियों को भरने का काम होता है. अब सवाल है कि क्या अधियाचना नहीं आ रही है, जिसकी वजह से पद रिक्त पड़े हुए हैं.

विभागों की अधियाचना पर भरे जाएंगे रिक्त पद

विधायक के सवाल के जवाब में मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि रिक्त पदों का ब्यौरा वित्त विभाग की रिपोर्ट के आधार पर दिया गया है क्योंकि एचआरएमएस में संख्या को लेकर त्रुटि की गुंजाईश रहती है. जहां तक रिक्त पदों को भरने की बात है तो सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है. लिहाजा, विभागों के स्तर पर जारी अधियाचना के आधार पर रिक्त पदों के लिए विज्ञापन निकाले जाएंगे.

आखिर वर्षों से क्यों नहीं आ रही है अधियाचना

विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि सरकार जिन रिक्त पदों की बात कर रही है वो 20-25 वर्षों से स्वीकृत है. इस बीच सरकार ने नया पद स्वीकृत किया ही नहीं है. लिहाजा, वर्षों पुराने जनसंख्या के आधार पर स्वीकृत पदों की तुलना में करीब 50 प्रतिशत पद रिक्त हैं तो यह चिंता की बात है. जाहिर है कि रिक्त पद होने की वजह से कामकाज प्रभावित हो रहा है. लोगों को दिक्कत झेलनी पड़ रही है. यह कहना कि विभागों को अधियाचना देना है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है. आखिर विभागों से अधियाचना क्यों नहीं आ रही है. सरकार इतने गंभीर मसले पर टाल मटोल क्यों कर रही है.

बजट सत्र के दौरान झारखंड में स्वीकृत पदों की तुलना में रिक्त पदों का मामला सदन में उठा. (सौ. JVSTV)

सरकार सभी रिक्त पदों को जरुर भरेगी

मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि सरकार स्वीकृत पद के हिसाब से मानव बल को भरना चाहती है. जाहिर है कि विभागीय स्तर पर रिक्तियों की अधियाचना आने पर ही उसे भरा जा सकता है. उन्होंने स्वीकार किया कि प्रक्रिया में जरुर थोड़ा विलंब होता है लेकिन यह निश्चित है कि सरकार रिक्त पदों को भरेगी.

सरकार ने 30 हजार से ज्यादा नियुक्तियां की हैं

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि रिक्तियों के निर्धारण में वित्त विभाग की भी भूमिका होती है. रिक्तियां करीब 20-25 वर्षों से चली आ रही हैं. वर्तमान सरकार अपने संसाधन से मानव बल बढ़ाना चाहती है. इसी का नतीजा है कि अबतक 30 हजार से ज्यादा नियुक्तियां कर ली गई हैं. आर्थिक संसाधनों के अनुरुप इन नियुक्तियों को सरकार भरने की कोशिश कर रही है. इस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है.

रिक्त पदों को भरने में क्या 40 साल चाहती है सरकार

इसमें हस्तक्षेप करते हुए भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कहा कि मंत्री दीपक बिरुआ का यह कहना कि अधियाजना आने पर बहाली होगी. क्या विधायक अधियाचना के लिए खुशामत करेंगे. अगर उपयुक्त है तो करिए या फिर रिजेक्ट करें. अगर कृषि विभाग के अधीन पदें खाली हैं और विभागीय सचिव अधियाचना नहीं भेजेंगे तो क्या पद खाली रहेंगे. सरकार बताए कि संसाधन नहीं है. इसलिए नियुक्तियां नहीं हो रहीं है. सारे विभाग आउटसोर्सिंग पर चल रहीं हैं. सरकार को बताना चाहिए कि इतने समय के भीतर रिक्त पदों को भरेगी. क्योंकि सरकार 2019 से चल रही है. इसमें बहाना नहीं चलेगा.

पूर्ववर्ती सरकार ने की थी आउटसोर्सिंग की व्यवस्था

वित्त मंत्री ने कहा कि आउटसोर्सिंग की व्यवस्था तत्कालीन सरकार ने ही किया था. अधियाचना तो विभाग भेजती है तब जेपीएससी या जेएसएससी नियुक्तियां निकालती है. हमारी सरकार आउटसोर्सिंग को धीरे-धीरे समाप्त कर रही है. इसी वजह से कुछ वर्षों में 30 हजार बहालियां हुई हैं, जो पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं किया था.

विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि पिछले साढ़े वर्षों में सरकार ने 3.50 लाख रिक्तियों के विरूद्ध सरकार ने 30 हजार बहाली की. इसका मतलब है कि करीब आठ प्रतिशत रिक्त पदों की तुलना में बहाली हुई. अब सवाल है कि क्या 40 साल लगेंगे शेष रिक्त पदों को भरने के लिए. क्या सरकार बैंक करप्ट हो गई है. इसपर वित्त मंत्री ने कहा कि अगर सरकार बैंक करप्ट होती तो माननीयों को सैलरी नहीं मिलती. सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है. अफसोस है कि केंद्र सरकार राशि देने में सहयोग नहीं कर रही है.

