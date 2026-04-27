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IIT-ISM के सैकड़ों गार्डों की छंटनी पर आक्रोश, पुनर्बहाली की मांग को लेकर आंदोलन तेज

आईआईटी आईएसएम के गार्डों का विरोध प्रदर्शन ( Etv Bharat )

धनबादः आईआईटी आईएसएम में कार्यरत गार्डों को एक अप्रैल 2025 को अचानक नौकरी से हटाए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. बिना नोटिस और बिना कारण बताए हटाए गए करीब 110 गार्ड अब न्याय की मांग को लेकर आंदोलन पर उतर आए हैं.

हटाए गए कई गार्ड 25 वर्षों से सेवाएं दे रहे थे

गार्डों का आरोप है कि उन्हें साजिश के तहत काम से हटाया गया. उनका कहना है कि जो कर्मचारी संघ से जुड़े थे, उन्हें चिन्हित कर बाहर कर दिया गया, जबकि जो संघ से नहीं जुड़े हैं, वे अब भी कार्यरत हैं. हटाए गए कई गार्ड पिछले 20 से 25 वर्षों से संस्थान में सेवाएं दे रहे थे.

सुरक्षा प्रहरी कर्मचारी संघ के महामंत्री और गार्ड के बयान (Etv Bharat)

ठेकेदारों पर गंभीर आरोप

पीड़ित गार्डों ने ठेकेदारों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि हर महीने 3 से 4 हजार रुपये की अवैध वसूली की जाती थी. जब उन्होंने इस वसूली का विरोध किया तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया. गार्डों का आरोप है कि नए ठेका प्रक्रिया के तहत जानबूझकर उन्हें बाहर किया गया.

मामले को लेकर गार्डों ने केंद्रीय श्रम विभाग में शिकायत दर्ज कराई और उप मुख्य श्रम आयुक्त से हस्तक्षेप की मांग की. लेकिन उनका आरोप है कि पिछले सात महीनों से केवल आश्वासन ही मिल रहा है, ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.