विधानसभा में उठा टोंक में पथराव का मुद्दा, पत्थरबाजों पर कार्रवाई की तैयारी

नगर परिषद ने पत्थरबाजी वाले क्षेत्र में कुछ मकानों एवं दुकानों में अतिक्रमण चिन्हित किए हैं.

Council team identifying encroachments
अतिक्रमण चिन्हित करते हुए परिषद टीम (ETV Bharat Tonk)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 10, 2026 at 8:00 PM IST

टोंक: शहर में बीते शुक्रवार देशवाली मोहल्ले से हुई पत्थरबाजी का मुद्दा अब जोर पकड़ रहा है. निवाई विधायक रामसहाय वर्मा ने मंगलवार को पत्थरबाजों ओर अतिक्रमियों पर कार्रवाई की मांग विधानसभा में उठाई. वही नगर परिषद ने पत्थरबाजी वाले क्षेत्र में कुछ मकानों एवं दुकानों में अतिक्रमण चिह्नित किए हैं. परिषद टीम अगले 48 घंटे में इस क्षेत्र में बुलडोजर एक्शन कर सकती है. इस बीच, टोंक पंहुची रेपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ी ओर पुलिस जवानों ने मंगलवार शाम वज्र वाहन के साथ रूट मार्च किया.

निवाई से भाजपा विधायक रामसहाय वर्मा ने मंगलवार को विधानसभा में पूछा कि पुरानी टोंक थाना क्षेत्र में 6 मार्च की रात एक पक्ष ने एकराय होकर दूसरे पक्ष पर पथराव और फायरिंग की. इस मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया और लोगों की सुरक्षा के लिए उसी मोहल्ले के सामुदायिक भवन में कब तक पुलिस चौकी खोली जाएगी? विधायक ने एक पक्ष के लोगों का वन भूमि से कब्जा हटाने के बारे में भी पूछा.

विधायक वर्मा के सवाल पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि इस मामले में पुलिस ने SC,ST एक्ट में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. एक नाबालिग निरुद्ध किया गया. धारा 170 BNS में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. साथ ही मंत्री बेढम ने निवाई विधायक वर्मा को आश्वत किया कि जिसने भी सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखे होंगे, उसकी जांच कराएंगे. जांच के बाद अतिक्रमी पाए तो कार्रवाई करेंगे.

Municipal Council team preparing to take action
कार्रवाई की तैयारी करती नगर परिषद की टीम (ETV Bharat Tonk)

