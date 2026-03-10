ETV Bharat / state

विधानसभा में उठा टोंक में पथराव का मुद्दा, पत्थरबाजों पर कार्रवाई की तैयारी

टोंक: शहर में बीते शुक्रवार देशवाली मोहल्ले से हुई पत्थरबाजी का मुद्दा अब जोर पकड़ रहा है. निवाई विधायक रामसहाय वर्मा ने मंगलवार को पत्थरबाजों ओर अतिक्रमियों पर कार्रवाई की मांग विधानसभा में उठाई. वही नगर परिषद ने पत्थरबाजी वाले क्षेत्र में कुछ मकानों एवं दुकानों में अतिक्रमण चिह्नित किए हैं. परिषद टीम अगले 48 घंटे में इस क्षेत्र में बुलडोजर एक्शन कर सकती है. इस बीच, टोंक पंहुची रेपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ी ओर पुलिस जवानों ने मंगलवार शाम वज्र वाहन के साथ रूट मार्च किया.

निवाई से भाजपा विधायक रामसहाय वर्मा ने मंगलवार को विधानसभा में पूछा कि पुरानी टोंक थाना क्षेत्र में 6 मार्च की रात एक पक्ष ने एकराय होकर दूसरे पक्ष पर पथराव और फायरिंग की. इस मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया और लोगों की सुरक्षा के लिए उसी मोहल्ले के सामुदायिक भवन में कब तक पुलिस चौकी खोली जाएगी? विधायक ने एक पक्ष के लोगों का वन भूमि से कब्जा हटाने के बारे में भी पूछा.

