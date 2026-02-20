ETV Bharat / state

UP विधानसभा में गूंजा नगर निगम के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को हटाने का मुद्दा; जानिए, क्या है मामला

बीजेपी के सदर विधायक मनीष असीजा ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया, सरकार को निर्देश देने का अनुरोध.

फिरोजाबाद नगर निगम आउटसोर्सिंग कर्मचारी मामला.
फिरोजाबाद नगर निगम आउटसोर्सिंग कर्मचारी मामला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 20, 2026 at 2:19 PM IST

फिरोजाबाद: साल 2011 में फिरोजाबाद की नगर पालिका द्वारा नौकरी से हटाए गए 103 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के मामले की गूंज अब विधानसभा तक पहुंच गई है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नगर निगम इन कर्मचारियों को न तो नौकरी पर रख रहा है और न ही उनके वेतन का भुगतान कर रहा है. मामला विधानसभा में उठने के बाद नगर विकास मंत्री ने इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का भरोसा दिया है. आइए, जानते हैं पूरा मामला.

पीड़ित कर्मचारियों के अधिवक्ता धर्म सिंह यादव के मुताबिक, यह मामला साल 2011 का है. फिरोजाबाद नगर निगम जो पहले नगर पालिका थी, ने विभिन्न समयों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से ट्यूबेल संचलन के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की थी. बाद में जब नगर पालिका की आर्थिक स्थिति खराब हुई तो इन 103 कर्मचारियों को हटा दिया गया. कार्य से हटने के बाद इन कर्मचारियों ने लेबर कोर्ट की शरण ली. लेबर कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कर्मचारियों के पक्ष में फैसला देते हुए नगर निगम को आदेशित किया कि कर्मचारियों को उनके वेतन का 40 प्रतिशत पैसा दिया जाए, साथ ही उन्हें नौकरी पर रखा जाए.

साल 2014 में नगर निगम बन चुकी नगर पालिका ने जब लेबर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया तो साल 2016 में यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा. हाईकोर्ट ने भी फैसला कर्मचारियों के पक्ष में सुनाते हुए नगर निगम को निर्देश दिए कि लेबर कोर्ट के फैसले को लागू कराया जाए. हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ नगर निगम सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन नगर निगम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट ने भी साल 2025 में हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करने का निर्देश नगर निगम को दिया. कोर्ट के आदेश को लेकर कर्मचारी नगर निगम के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक न तो नौकरी पर ही रखा गया है और न ही उन्हें पैसे का भुगतान किया गया है. हटाए गए कर्मचारी विशाल दीक्षित ने बताया कि जब वह नगर आयुक्त से मिले तो नगर आयुक्त कर्मचारियों से दस्तावेज मांग कर रहे हैं, जबकि हम लोग दस्तावेज कोर्ट में जमा भी कर चुके हैं.

विधानसभा में उठा मामला: बीजेपी के सदर विधायक मनीष असीजा ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया है और इन कर्मचारियों को नौकरी पर रखने के लिए सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया है. इस मामले में नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा है कि मामला उनकी जानकारी में है. कोर्ट का ऑर्डर होने के कारण इसमें कोई कानूनी समस्या नहीं है. नगर निगम के सीमित संसाधन हैं, फिर भी कोई रास्ता निकाला जा रहा है. इधर, पीड़ित कर्मचारियों के वकील धर्म सिंह यादव ने कहा है कि अगर कर्मचारियों को नौकरी पर नहीं रखा जाता है तो वह अवमानना दर्ज कराने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के मजबूर होंगे. इस संबंध में नगर आयुक्त प्रशांत नागर का कहना है कि वह इस मामले में सभी बिंदुओं को देख रहे हैं. इस मामले में जल्द निर्णय लिया जाएगा.

