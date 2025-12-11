ETV Bharat / state

बीजेपी सांसद ने राज्यसभा में उठाया तांबा चौक लाठीचार्ज का मुद्दा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई को बताया लोकतंत्र का अपमान

पश्चिमी सिंहभूम में तांबा चौक पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया था. इस मामले को बीजेपी ने संसद में उठाया है.

TAMBA CHOWK LATHI CHARGE
बीजेपी सांसद आदित्य साहू (संसद टीवी)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 11, 2025 at 3:48 PM IST

2 Min Read
चाईबासा: पश्चिम सिंहभूम जिले के चाईबासा स्थित तांबो चौक बाईपास क्षेत्र में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और आदिवासी-हो समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग को लेकर 27 अक्टूबर 2025 को हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज का मामला अब संसद तक पहुंच गया है. बुधवार को भाजपा सांसद आदित्य साहू ने राज्यसभा में इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया और इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया.

शांतिपूर्ण आंदोलन पर कड़ी कार्रवाई, 17 लोग न्यायिक हिरासत में

नो-एंट्री लागू करने की मांग को लेकर किए गए शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान पुलिस ने बलपूर्वक कार्रवाई की. इस दौरान 74 लोगों को नामजद और करीब 500 लोगों पर अज्ञात रूप से मुकदमा दर्ज किया गया. साथ ही 17 निर्दोष ग्रामीणों, 10 पुरुष और 7 महिलाओं को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. इससे पूरे जिले में रोष व्याप्त है.

राज्यसभा में बोलते हुए आदित्य साहू (संसद टीवी)

स्थानीय विधायक की चुप्पी पर ग्रामीणों में आक्रोश

घटना के बाद स्थानीय विधायक एवं परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा की चुप्पी और जनता की समस्या से दूरी पर ग्रामीणों व संगठनों ने गंभीर आपत्ति जताई है.

इधर, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जब हो समाज के प्रतिनिधियों के साथ न्याय की मांग लेकर उपायुक्त से मिलने पहुंचे, तो उपायुक्त के कथित अभद्र व्यवहार ने आदिवासी समाज की भावनाओं को और अधिक आहत किया.

सांसद आदित्य साहू बोले- लाठीचार्ज लोकतंत्र का उल्लंघन

राज्यसभा में मुद्दा उठाते हुए सांसद आदित्य साहू ने कहा कि तांबो चौक से जुड़े सड़क सुरक्षा के मुद्दे वर्षों पुराने हैं और प्रशासनिक लापरवाही के कारण हालात बिगड़ते चले गए हैं. उन्होंने कहा, “शांतिपूर्वक अपने अधिकारों की मांग करने वाले नागरिकों पर लाठीचार्ज करना लोकतंत्र का सीधा अपमान है.” सांसद ने पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र, निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की मांग की.

भाजपा का ऐलान, आदिवासी-मूलवासी अधिकारों की लड़ाई जारी रहेगी

भाजपा पश्चिम सिंहभूम की ओर से स्पष्ट किया गया है कि पार्टी जनता की हर जायज मांग के साथ खड़ी है और आदिवासी-मूलवासी समुदाय के सम्मान व अधिकारों की रक्षा के लिए संसद से लेकर सड़क तक संघर्ष करती रहेगी.

