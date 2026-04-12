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यूपी कांग्रेस मुख्यालय में तस्वीरों का मुद्दा: क्या जल्द होगा सुधार ?

कांग्रेस मुख्यालय में पदाधिकारियों और पूर्व अध्यक्षों की तस्वीरें क्यों गायब हैं ? जानिए क्या बोले प्रदेश अध्यक्ष अजय राय.

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मोहसिना किदवई की तस्वीरें न मिलने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया सवाल बोले क्यों नहीं लगी फोटो. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 12, 2026 at 4:44 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सभी पदाधिकारियों के कमरे में नेहरू और गांधी परिवार सहित वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष की भी तस्वीरें हैं, लेकिन अब तक कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष रहे एक भी अध्यक्ष की तस्वीर पूरे परिसर में कहीं नहीं है, जबकि सालों पहले बिल्डिंग का जीर्णोद्धार होने से पहले यहां पर सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की तस्वीरें लगी थीं. उसके बाद बिल्डिंग तो नई हो गई लेकिन पुराने अध्यक्षों की तस्वीरें गायब हो गईं या फिर स्टोररूम में कैद करने के बाद उन्हें बाहर निकाला ही नहीं गया.

नहीं मिल रही थी मोहसिना किदवई की तस्वीरें: बीते 8 अप्रैल को यूपी कांग्रेस की महिला अध्यक्ष रहीं मोहसिना किदवई का निधन हो गया, पर जब उन्हें श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम तय हुआ, तो एक भी तस्वीर परिसर में खोजने से नहीं मिली. इसके बाद पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को सलाह दी गई कि सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की पहले की तरह हाल में तस्वीरें लगाई जाएं. उनका संक्षिप्त इतिहास भी हो, जिससे नए कार्यकर्ताओं का उनसे जुड़ाव रहे.

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अजय राय बोले ज़रूर लगेंगी तस्वीरें: वहीं, प्रदेश अध्यक्ष के सामने ये बात "ईटीवी भारत" ने कार्यकर्ताओं के माध्यम से रखी थी कि नए कार्यकर्ता जान ही नहीं पा रहे हैं कि अब तक कांग्रेस के कितने प्रदेश अध्यक्ष हुए? किस-किस प्रदेश अध्यक्ष का कितना कार्यकाल रहा था? कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि निश्चित तौर पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव है और इसे अमल में जरूर लाया जाएगा. पुराना कॉन्फ्रेंस हॉल जो रिनोवेशन के बाद नया हो गया है, वहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षों की तस्वीर पहले की ही तरह जरूर लगाई जाएंगी.

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उनका भी मानना है कि मुख्यालय पर प्रदेश भर से कार्यकर्ता आते हैं और प्रदेश अध्यक्ष किसी न किसी जिले का तो होता ही है. इसलिए तस्वीरों के माध्यम से कार्यकर्ता सभी को जान और समझ सकेंगे. उन्हें इस बात का भी एहसास होगा कि उनके क्षेत्र का नेता कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रहा था और उनकी तस्वीर कांग्रेस मुख्यालय पर लगी हुई है. इससे उनका कांग्रेस से जुड़ाव और मजबूत हो सकेगा.

हर कमरे में गांधी-नेहरू परिवार की तस्वीर: बता दे कि कांग्रेस कार्यालय में हर तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पूर्व पीएम राजीव गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ ही कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की पूर्व प्रभारी प्रियंका गांधी, वर्तमान यूपी के प्रभारी, राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडेय और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की तस्वीरें तो लगी हैं, लेकिन यूपी के एक भी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की तस्वीर कहीं भी नहीं है.

उत्तर प्रदेश कांग्रेस मीडिया एवं कम्युनिकेशन विभाग के वाइस चेयरमैन मनीष हिंदवी कहा कि यह प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है. बिल्डिंग के रिनोवेशन के बाद जो तस्वीरें अब तक नहीं लगाई गई हैं, उन सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की सभी तस्वीरें जल्द कार्यालय परिसर में लगाई जाएंगी. जिससे कार्यकर्ता उनके बारे में जान सकेंगे.

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