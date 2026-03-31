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बांस की डंडी के सहारे आता है मोबाइल नेटवर्क, 125 गांवों में समस्या, डिजिटल क्रांति के दावों पर सवाल

बांस की डंडी के सहारे आता है मोबाइल नेटवर्क ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

भरतपुर–सोनहत विधानसभा के 403 गांवों में से करीब 125 गांव ऐसे हैं, जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं है. यह स्थिति न केवल विकास की गति को प्रभावित कर रही है, बल्कि ग्रामीणों को मुख्यधारा से भी दूर कर रही है. हालांकि, प्रशासन द्वारा कुछ प्रयास जरूर किए जा रहे हैं. इन क्षेत्रों में लगे पुराने 2G टॉवरों को 4G में अपग्रेड करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।क्षेत्रीय विधायक रेणुका सिंह इस मुद्दे को विधानसभा में उठा चुकी हैं. उनके अनुसार, 85 ग्राम पंचायतों में नए टॉवर लगाने की स्वीकृति मिल चुकी है और 31 मार्च के बाद इस दिशा में काम शुरू होने की उम्मीद है.

कोरिया जिले के रामगढ़ इलाके में नेटवर्क संकट सबसे गंभीर रूप में सामने आया है. यहां करीब 30 किलोमीटर के दायरे में आने वाली छह ग्राम पंचायतें रामगढ़, नटवाही, सिंघोर, दसेर, आनंदपुर और अमृतपुर पूरी तरह नेटवर्क विहीन हैं. इन गांवों में मोबाइल फोन तो लगभग हर घर में है, लेकिन नेटवर्क न होने के कारण फोन सिर्फ डिब्बा है. ग्रामीण ऊंचे स्थानों पर जाकर या बांस के सहारे मोबाइल को ऊंचाई पर बांधकर सिग्नल पकड़ने की कोशिश करते हैं. कई बार घंटों मशक्कत के बाद भी सिग्नल नहीं मिलता,और यदि कभी कभार सिग्नल मिल भी जाए तो ये कुछ ही मिनटों में गायब हो जाता है.

कोरिया/एमसीबी : भरतपुर सोनहत विधानसभा में आज भी कई गांव मोबाइल सिग्नल के लिए तरस रहे हैं. भले ही आज सरकार ये दावा कर रही हो कि आम जनता के काम को निपटाने के लिए डिजिटल क्रांति का सहारा लिया जा रहा है. लेकिन यदि सुदूर गांवों की तस्वीर देखें तो इन दावों में हकीकत कम ही नजर आती है. कोरिया जिले का सुदूर वनांचल क्षेत्र आज भी बुनियादी मोबाइल नेटवर्क जैसी सुविधा के लिए संघर्ष कर रहा है. भरतपुर–सोनहत विधानसभा के करीब 125 गांव ऐसे हैं, जहां आज भी मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता. हालात इतने बदतर हैं कि ग्रामीणों को बांस की लकड़ियों से अस्थायी टावर बनाकर सिग्नल का जुगाड़ करना पड़ता है.

UCS नेटवर्क के लिए बांस के सहारे मोबाइल ऊंचाई पर रखना पड़ता है.कई बार घंटों इंतजार करने के बाद भी कॉल नहीं लग पाती-बसंतलाल यादव, ग्रामीण

नेटवर्क के लिए उन्हें कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिससे समय और पैसा दोनों खर्च होता है- सुखलाल सिंह, ग्रामीण

पहाड़ पार करके नेटवर्क ढूंढ रहे ग्रामीण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जनप्रतिनिधियों से कई बार हुई मांग

ग्रामीणों को नेटवर्क के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है. किसी जरूरी कॉल, बैंकिंग या ऑनलाइन दस्तावेज के लिए ग्रामीणों को जंगल-पहाड़ पार करना पड़ता है. ग्रामीण लगातार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से नेटवर्क की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब केवल आश्वासन ही मिला है. पुष्पेंद्र सिंह बताते हैं कि नेटवर्क की कमी के कारण ऑनलाइन सेवाएं बाधित हो रही हैं, जिससे ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर नहीं मिल पाता.

नेटवर्क समस्या गंभीर है और इसे विधानसभा में उठाया गया है.कई गांवों में टॉवर लगाने की स्वीकृति मिल चुकी है और जल्द ही काम शुरू होगा- रेणुका सिंह, विधायक

विधानसभा में उठ चुका है मुद्दा

रेणुका सिंह ने सदन में पूछा था कि भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के कितने गांवों में मुख्यमंत्री टावर योजना शुरु की गई है.इस प्रश्न के जवाब में सीएम साय ने जवाब दिया था कि उसमें भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के 337 गांवों में से 47 गांवों में एक भी मोबाइल टावर नहीं है. दूरसंचार विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक माननीय सदस्या के विधानसभा में 337 गांव हैं जिनमें से 290 गांवों में मोबाइल टावर है जबकि 47 गांवों में नहीं है. इसमें से भी 40 गांवों में काम चालू है.हमने भारत सरकार को 5 हजार टावर के लिए पत्र लिखा था.अब मैं बताना चाहूंगा कि 10 दिसंबर को 513 टावर की स्वीकृति मिली है,जिसमें से जो 7 गांव बचे थे उसे भी शामिल कर लिया गया है.



सरकार के दावों पर सवाल

आपको बता दें कि रामगढ़ और आसपास के इन गांवों की स्थिति डिजिटल इंडिया की हकीकत को उजागर करती है, जहां तकनीक की पहुंच अभी भी अधूरी है.

जब तक इन क्षेत्रों में मजबूत नेटवर्क व्यवस्था नहीं होती, तब तक डिजिटल योजनाएं कागजों तक ही सीमित रहेंगी.अब देखना यह है कि स्वीकृत टॉवर और सरकारी प्रयास कब जमीनी हकीकत बनते हैं और इन गांवों को डिजिटल अंधेरे से बाहर निकालते.

सरकार जहां एक ओर डिजिटल सेवा, ऑनलाइन योजनाओं और कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दे रही है, वहीं इन गांवों में ये पहल पूरी तरह बेअसर नजर आती हैं.

ऑनलाइन शासकीय कार्य, बैंकिंग सेवाएं, विद्यार्थियों की पढ़ाई सब कुछ नेटवर्क के अभाव में प्रभावित हो रहा है.आपातकालीन सेवाओं के लिए जारी टोल फ्री नंबर भी यहां बेकार साबित हो रहे हैं, क्योंकि मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं होता.



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