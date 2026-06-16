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स्कूल खुलते ही गरमाया रसोइयों के मानदेय का मुद्दा, जिला शिक्षा अधिकारी ने दिया भरोसा

15 दिन के भुगतान और कुकिंग कॉस्ट की मांग लेकर डीईओ कार्यालय पहुंचा रसोइया संघ. मांगें नहीं मानने पर आंदोलन की चेतावनी दी.

HONORARIUM FOR COOKS
रसोइया संघ प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 16, 2026 at 1:31 PM IST

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दुर्ग: स्कूल खुलने से पहले रसोइया संघ ने अपने मानदेय और मध्यान्ह भोजन की कुकिंग कॉस्ट के भुगतान को लेकर आवाज बुलंद कर दी है. दुर्ग जिले के रसोइयों ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर 15 जून से 30 जून तक के मानदेय के भुगतान की मांग उठाई.

रसोइया संघ का कहना है कि पिछले दो वर्षों से स्कूल खुलने के बाद 15 दिनों तक काम लेने के बावजूद उन्हें उस अवधि का मानदेय नहीं दिया जाता. रसोइयों ने स्पष्ट किया कि वे कार्यालय का घेराव करने नहीं, बल्कि अपनी समस्याओं और मांगों को अधिकारियों के सामने रखने पहुंचे थे. वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने उनकी मांगों को शासन तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया है.

दुर्ग रसोइया संघ की मांग (ETV Bharat Chhattisgarh)

जून माह का मासिक मानदेय देने की मांग

दुर्ग जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंची रसोइया संघ की जिला अध्यक्ष शकुन साहू ने बताया कि रसोइयों का मासिक मानदेय पहले से ही बेहद कम है. इसके बावजूद हर वर्ष जून माह में स्कूल खुलने के बाद लगभग 15 दिनों तक उनसे काम लिया जाता है, लेकिन उस अवधि का भुगतान नहीं किया जाता. उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था रसोइयों के साथ अन्याय है और इस बार जिले के सभी रसोइयों ने एकजुट होकर 15 दिनों के मानदेय की मांग करने का निर्णय लिया है.

Issue of honorarium for cooks
जिला शिक्षा अधिकारी से मिलने पहुंचा रसोइया संघ (ETV Bharat Chhattisgarh)

शकुन साहू ने बताया कि पिछले कई वर्षों से इस विषय को लेकर अधिकारियों से चर्चा की जाती रही है, लेकिन हर बार केवल मौखिक आश्वासन ही मिलता है. अधिकारियों द्वारा यह कहकर मामला टाल दिया जाता है कि प्रस्ताव शासन स्तर पर भेजा जा रहा है. उन्होंने कहा कि अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है.रसोइया संघ ने चेतावनी दी है कि यदि एक माह के भीतर उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो वे दोबारा जिला मुख्यालय पहुंचकर आंदोलन करेंगे.

issue of honorarium for cooks
कुकिंग कॉस्ट की मांग (ETV Bharat Chhattisgarh)

जिला शिक्षा अधिकारी ने दिया आश्वासन

वहीं, दुर्ग जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा ने स्पष्ट किया कि रसोइया संघ ने कार्यालय का घेराव नहीं किया, बल्कि अपनी मांगों के संबंध में चर्चा करने आए थे. उन्होंने बताया कि शासन के निर्देशानुसार 16 जून से विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना शुरू होगी और बच्चों को नियमित रूप से भोजन उपलब्ध कराना अनिवार्य है.

issue of honorarium for cooks
15 जून से 30 जून तक के मानदेय के भुगतान की मांग (ETV Bharat Chhattisgarh)

डीईओ ने कहा कि रसोइयों की मांग को गंभीरता से लेते हुए उनके मानदेय और कुकिंग कॉस्ट के भुगतान संबंधी प्रस्ताव को लोक शिक्षण संचालनालय भेजा जाएगा. साथ ही शासन स्तर पर उनके पक्ष में उचित निर्णय कराने का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि शासन के निर्देशानुसार सोमवार से सभी स्कूलों में मध्यान्ह भोजन बनाया जाएगा.

issue of honorarium for cooks
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रसोइयों के मानदेय का मुद्दा
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