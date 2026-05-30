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हजारीबाग में दिशा की बैठक में स्वास्थ्य व्यवस्था का मुद्दा छाया रहा, जनप्रतिनिधियों ने सिस्टम पर उठाए सवाल

हजारीबाग में दिशा की बैठक में मौजूद केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और सांसद मनीष जायसवाल. ( फोटो-ईटीवी भारत )

हजारीबाग:केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में शनिवार को जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक हुई. जिसमें स्वास्थ्य विभाग की अव्यवस्था का मुद्दा छाया रहा. बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य व्यवस्था के गिरते स्तर पर चिंता जाहिर की.

हजारीबाग में स्वास्थ्य व्यवस्था काफी लचरः अन्नपूर्णा देवी

हजारीबाग में आयोजित दिशा की बैठक में जनप्रतिनिधियों ने योजनाओं को धरातल पर सही तरीके से नहीं उतारे जाने पर सवाल खड़ा किया है. वहीं बैठक में मौजूद केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि हजारीबाग जिला का अनुभव बेहद खराब रहा है .पदाधिकारी काम के प्रति जिम्मेवार नहीं हैं. अब नई टीम हजारीबाग जिला में बनाई गई है. उम्मीद की जा रही है कि जिला प्रशासन बेहतर काम करें. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य की लचर व्यवस्था पर सबसे अधिक चिंता जाहिर की. उन्होंने कहा कि यहां की स्थिति बेहद चिंतनीय है. इसलिए अब स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए उप विकास आयुक्त को प्रशासक बनाया गया है.

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, सांसद मनीष जायसवाल और डीसी हेमंत सती का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

हजारीबाग की स्वास्थ्य व्यवस्था बीमारः मनीष जायसवाल

वहीं बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि हजारीबाग में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से बीमार है. बैठक ने इस पर सभी जनप्रतिनिधियों ने चिंता जाहिर की है. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करना बेहद जरूरी है. इसको लेकर पदाधिकारी से वार्ता की गई और कई अहम निर्देश भी निर्गत किए गए हैं. उन्होंने कहा कि इस बैठक में पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, ग्रामीण विकास समेत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई. योजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने और जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर काम करने का निर्देश दिया.