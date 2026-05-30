हजारीबाग में दिशा की बैठक में स्वास्थ्य व्यवस्था का मुद्दा छाया रहा, जनप्रतिनिधियों ने सिस्टम पर उठाए सवाल
हजारीबाग में दिशा की बैठक में स्वास्थ्य व्यवस्था का मुद्दा छाया रहा. इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने गंभीर सवाल उठाए.
Published : May 30, 2026 at 6:40 PM IST
हजारीबाग:केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में शनिवार को जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक हुई. जिसमें स्वास्थ्य विभाग की अव्यवस्था का मुद्दा छाया रहा. बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य व्यवस्था के गिरते स्तर पर चिंता जाहिर की.
हजारीबाग में स्वास्थ्य व्यवस्था काफी लचरः अन्नपूर्णा देवी
हजारीबाग में आयोजित दिशा की बैठक में जनप्रतिनिधियों ने योजनाओं को धरातल पर सही तरीके से नहीं उतारे जाने पर सवाल खड़ा किया है. वहीं बैठक में मौजूद केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि हजारीबाग जिला का अनुभव बेहद खराब रहा है .पदाधिकारी काम के प्रति जिम्मेवार नहीं हैं. अब नई टीम हजारीबाग जिला में बनाई गई है. उम्मीद की जा रही है कि जिला प्रशासन बेहतर काम करें. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य की लचर व्यवस्था पर सबसे अधिक चिंता जाहिर की. उन्होंने कहा कि यहां की स्थिति बेहद चिंतनीय है. इसलिए अब स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए उप विकास आयुक्त को प्रशासक बनाया गया है.
हजारीबाग की स्वास्थ्य व्यवस्था बीमारः मनीष जायसवाल
वहीं बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि हजारीबाग में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से बीमार है. बैठक ने इस पर सभी जनप्रतिनिधियों ने चिंता जाहिर की है. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करना बेहद जरूरी है. इसको लेकर पदाधिकारी से वार्ता की गई और कई अहम निर्देश भी निर्गत किए गए हैं. उन्होंने कहा कि इस बैठक में पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, ग्रामीण विकास समेत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई. योजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने और जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर काम करने का निर्देश दिया.
योजनाओं को समय पर धरातल पर उतारा जाएगाः डीसी
वहीं बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में हजारीबाग उपायुक्त हेमंत सती ने कहा कि बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई. बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्देश निर्गत किए गए हैं, ताकि क्षेत्र का विकास हो और योजनाएं समय पर धरातल पर उतरे.बैठक में हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, सदर विधायक प्रदीप प्रसाद, बरही विधायक मनोज यादव, बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी, मांडू विधायक तिवारी महतो समेत जिले के उपायुक्त हेमंत सती समेत जिले के कई वरीय पदाधिकारी बैठक में शामिल रहे.
बता दें कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत गठित एक महत्वपूर्ण जिला-स्तरीय समिति है. इसका मुख्य उद्देश्य जिले में चल रही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं जैसे- आवास, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की समीक्षा करना और जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है.
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