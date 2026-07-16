ETV Bharat / state

सदन में गूंजा मछुआ नीति के तहत गलत आबंटन, भूमि अधिग्रहण का मुद्दा, सत्ता के जवाब से विपक्ष नाखुश

छत्तीसगढ़ विधानसभा में मछुआ नीति के तहत गलत आबंटन, नियम विरुद्ध भूमि अधिग्रहण और कामधेनू विश्वविद्यालय में हुई खरीदी का मुद्दा गूंजा.

Fourth day of Assembly monsoon session
विधानसभा मानसून सत्र का चौथा दिन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 16, 2026 at 2:09 PM IST

|

Updated : July 16, 2026 at 3:16 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा के चौथे दिन मछुआ नीति को लेकर विपक्ष और पक्ष आमने सामने हुए.इसके साथ ही सदन में कामधेनू विश्वविद्यालय में गड़बड़ी और खाद के भंडारण को लेकर भी विपक्ष ने सरकार से सवाल किए.

मछुआ समिति पट्टा वितरण पर गड़बड़ी

विधानसभा में पहला प्रश्न कुंवर निषाद ने किया 25 लाख मछुआरा परिवार निवासरत है.जिसे लेकर कृषि मंत्री से सवाल पूछा गया था कि मछुआरा नीति के तहत पंजीयन और पट्टा आबंटन को लेकर प्रश्न किया. कुंवर सिंह निषाद ने प्रश्न किया कि वर्तमान प्रभाव से नीति के तहत समिति अथवा समूह में परिवार के एक ही सदस्य हो सकते हैं.राज्य शासन के विभिन्न अधिनियम और नियम के तहत पंजीयन मछुआ समिति और समूह पट्टा आबंटन हेतू पात्र होंगे. इस पर कुंवर सिंह निषाद ने सवाल किया कि क्या किसी सहकारी समितियों का निर्धारण सदस्यता संचालन वर्तमान नीति के तहत किया जाता है या छत्तीसगढ़ सोसायटी अधिनियम 1960 या उप नियमों के अनुसार सहकारी विभाग के द्वारा किया जाता है.

पिछली सरकार ने बनाई नीति,उसी के तहत आबंटन- रामविचार नेताम

इस सवाल के जवाब में रामविचार नेताम ने कहा कि सदस्य ने जो जानकारी मांगी थी उसके बारे में हमने बिंदुवार जानकारी दी है.लेकिन जो उन्होंने प्रश्न किया है उसके विषय में मैं बताना चाहूंगा कि जो नीति है वो 2022 की नई नीति के मुताबिक ही प्रभावशील है.उसी नीति के तहत मछुआ समुदाय समिति और समूहों को पट्टा दिया गया है.

सदन में गूंजा मछुआ नीति के तहत गलत आबंटन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गैर मछुआ परिवारों को दिया गया पट्टा

कुंवर सिंह निषाद ने कहा कि जो नीति है उसके विरुद्ध जाकर जांजगीर में दो समूहों को पट्टा आबंटन किया गया है.कुंवर सिंह निषाद ने आरोप लगाए कि जिन परिवारों को पट्टा दिया गया है वो गैर मछुआ समाज से हैं.जिस परिवार को पट्टा दिया गया है वो अल्पसंख्यक है.जबकि जो मछुआ परिवार वहां पर 39 साल से है बलोदा मछुआ सहकारी समिति उसे पट्टा नहीं मिला है. जब उन्होंने मांग किया है तो हमारे समुदाय के 21 लोगों के ऊपर FIR हुआ है. कुंवर सिंह निषाद ने कहा कि जिन अधिकारियों ने गैर मछुआ समुदाय के लोगों को तालाब आबंटन किया है क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी. यही नहीं जो पात्र हैं उनको फिर से पट्टा मिलेगा क्या.

इस पर मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि जहां तक समितियों का सवाल है वो पूरी तरह से वैध हैं. जांच के प्रश्न पर मैं कहना चाहूंगा कि जो भी शिकायतें आईं थी उसका निराकरण संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया गया है,उसकी रिपोर्ट भी आई है.यदि इसके बाद भी सदस्य को लगता है कि जांच में विसंगतियां हैं तो हम उसके लिए जांच करेंगे.

विधानसभा जांच समिति बनाने की मांग

लेकिन विधायक कुंवर निषाद ने कहा कि वो चाहते हैं विधानसभा की जांच समिति बने और उसमें उन्हें सदस्य बनाया जाए.निषाद ने आरोप लगाए कि जिसे पट्टा मिला है उसने स्वीकार किया है कि उसने निजी इस्तेमाल के लिए पट्टा लिया है. हैरानी की बात ये है कि ग्राम समिति यदि किसी आवेदन पर 6 महीने तक निर्णय नहीं लेती तो वो स्वत: ही निरस्त हो जाता है.लेकिन यहां तो 18 माह बाद पट्टा जारी हुआ है.इस बात को पट्टाधारी ने लिखित में दिया है.

निषाद के प्रश्न पर रामविचार नेताम ने कहा कि जिस प्रकरण की बात कह रहे हैं वो न्यायालय में भी था. हमारा विभाग किसी को भी तालाब आबंटित नहीं करता है. इस तालाब के अलावा भी अन्य तालाब उस जगह पर हैं.यदि आपको लगता है कि किसी समिति के साथ नाइंसाफी हुई है तो हम उस समिति को भी तालाब देंगे.साथ ही साथ जो भी विसंगतियां हुई हैं उस पर जांच करवाकर कार्रवाई की जाएगी.

सरकार ने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने किया आबंटन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वन अधिनियम 2006 के तहत तालाब पट्टा वितरण में संशोधन की मांग

वहीं इस बारे में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सवाल किया कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन क्षेत्र में आने वाले तालाबों का अधिकार किसी अन्य विभाग के पास नहीं जा सकता.वो केवल वहां के रहने वालों के लिए ही है. लेकिन आपकी जो नीति है उसमें आपने लिखा है कि ये नीति वन क्षेत्रों में छोड़कर अन्य समस्त क्षेत्रों में लागू होगा. ये करने के बाद जो हमारे आदिवासी भाई वहां पर टेंडर ले रहे हैं वो इससे मुक्त हो जाएंगे.आप आदिवासी से ना पैसे ले सकते हैं, ना टेंडर दे सकते हैं.आप कुछ नहीं कर सकते हैं.आदिवासियों की जमीन पर जो जल क्षेत्र है वो आदिवासियों का है मुक्त का है.इसलिए मछुआ नीति 2022 में केवल एक लाइन का संशोधन करने की जरुरत है क्या आप करेंगे.

इस पर मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि जिस नियम की बात नेता प्रतिपक्ष की बात कर रहे हैं वो हमारा नहीं बनाया है.इन्हीं ने बनाया है.पिछली बार भी इन्होंने ये प्रश्न किया था. इस पर मैं जवाब देना चाहता हूं कि हम नई नीति ला रहे हैं.इस पर विभाग काफी गंभीर है और जो भी कमियां हैं उसको दूर की जाएंगी.

जरुरत से ज्यादा खाद भंडारण को लेकर सरकार से सवाल

वहां कांग्रेस विधायक दलेश्वर साहू ने उन जिलों में जहां पर खाद की डिमांड कम है और आपूर्ति ज्यादा की गई है इसे लेकर प्रश्न लगाया था. दलेश्वर साहू ने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में खाद की डिमांड नहीं है.लेकिन वहां पर बिना मांगें भंडारण किया गया है.यही नहीं प्राइवेट खाद भंडारण ज्यादा है .आप अंदर से लेटर डालते हो कि इसको 48% और 52% विभाग उत्तर दिया है.

इस पर मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि 13 जुलाई 2026 तक 14 लाख 6 हजार 555 मीट्रिक टन भंडारण है. जबकि 5 लाख 88 हजार मीट्रिक टन निजी क्षेत्र का भंडारण दिया गया है. बस्तर और सरगुजा के इलाके में खाद नहीं पहुंच पाता था. हम उस इलाके में ज्यादा खाद भेजे हैं. मैदानी इलाके में खाद की कोई दिक्कत नहीं होगी. खाद का पूरा भंडारण है. किस कंपनी को कितना खाद आना है यह केंद्र सरकार तय करती है. कौन सा रैक किस जगह पर जाएगा ये हमारी एजेंसी नहीं तय करती है. हम सिर्फ डिमांड ही भेजते हैं.आपूर्ति करने का काम केंद्र का होता है.

वासेपुर का गैंग्सटर पुलिस को चकमा देकर फरार, डॉन फहीम खान पर बरसाई थी AK 47 से गोलियां


दुर्ग में भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रैक्टर से टकराई स्कूटी, 2 बच्चों समेत 4 की मौत, सभी एक ही परिवार के

बलरामपुर में धान का रोपा लगाकर लौट रही महिलाएं हादसे का शिकार, दो की मौत और 10 घायल

Last Updated : July 16, 2026 at 3:16 PM IST

TAGGED:

छत्तीसगढ़ विधानसभा
मछुआ नीति कामधेनू विश्वविद्यालय
FISHERIES POLICY ECHOED IN HOUSE
DEBATE BETWEEN BHUPESH CHANDRAKAR
ISSUE OF FLAWED ALLOCATIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.