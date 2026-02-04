ETV Bharat / state

बजट सत्र: कोठारी बोले, माता-पिता को पहचानने से मना कर विजातीय विवाह करने वाली बेटियों को पारिवारिक संपत्ति में हक क्यों मिले?

विधायक ने कहा, सरकार को चाहिए कि भू राजस्व नियम बदलें. ऐसी बेटियों को पारिवारिक संपत्ति में अधिकार देना अनुचित है.

Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur
राजस्थान विधानसभा, जयपुर (ETV Bharat jaipur)
Published : February 4, 2026 at 3:53 PM IST

3 Min Read
जोधपुर: विधानसभा में बुधवार को शून्यकाल में विधायकों ने स्थगन और पर्ची के माध्यम से कई मुद्दे उठाए. विधायक अशोक कोठारी ने दूसरे समुदाय में विवाह करने वाली बेटियों के अपने माता पिता की संपति में हिस्सा लेने का मामला उठाते हुए कहा कि जब युवती घर से भागकर अन्य समुदाय के युवक से विवाह करती है, पुलिस उसे बरामद करती है तो वह अपने माता को पहचानने से इनकार कर देती है. ऐसी स्थिति में वह माता-पिता की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति की हकदार कैसे हो सकती है?. सरकार को चाहिए कि भू राजस्व नियमों में परिवर्तन करें ताकि ऐसी माता-पिता को पहचानने से इनकार करने वाली बेटियों को संपत्ति में हक नहीं मिले. उनको अधिकार देना उचित नहीं है.

भीलवाड़ा से निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी ने कहा कि कानून में बेटी और बेटे को बराबर अधिकार दिया गया हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में माता पिता की विरासत में पुत्री का नाम दर्ज हो जाता है और वह अपने हिस्से की जमीन किसी को बेच देती हैं. कोठारी ने सरकार से मांग कि प्रदेश में ऐसे बढ़ते मामलों के मद्देनजर बेटियों के नाम दर्ज करने पर नियंत्रण आवश्यक हैं. सरकार इसके लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व भूराजस्व कानून में बदलाव करें. इससे लव जिहाद की घटनाएं रुकेंगी.

विधायक अशोक कोठारी. (Courtesy: Rajasthan Legislative Assembly)

टोडारायसिंह के विधायक घनश्याम ने राजनीतिक कार्यालय को शमशान की भूमि देने का मामला उठाया. घनश्याम बोले कि यह शर्म का विषय है कि कोई पार्टी इतना नीचे भी गिर सकती हैं. ​नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह ने विकसित भारत के लिए वाटर विजन बनाने की बात कही.

साइबरी ठगी पर चिंता: सुजानगढ़ विधायक मनोज कुमार ने प्रदेश में बढ़ती साइबर ठगी का मामला उठाया. वे बोले, ठगी ज्यादातर शिक्षित लोगों के साथ हो रही है. इसके लिए सरकार को संज्ञान लेकर पुलिस में विशेषज्ञों की भर्ती करना चाहिए अन्यथा लोगों को आने वाले समय में मोबाइल व लेपटॉप काम में लेना बंद करना पड़ेगा. सूरतगढ़ विधायक डूंगरराम गेदर ने खेजड़ी काटने वालों के खिलाफ कड़ा कानून बनाने की मांग की. विधायक ने कहा कि बीकानेर में धरना चल रहा है, लेकिन सरकार की ओर से किसी ने जाकर नहीं पूछा. इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार को आगे बढ़कर लोगों से बात करनी चाहिए एवं राज्य वृक्ष के संरक्षण के कड़े नियम बनाने चाहिए. सदन में बैठे मंत्री इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं.

स्कूलों पर कार्रवाई करे सरकार: आदर्श नगर विधायक रफीक खान ने पर्ची के माध्यम से अजमेर जिले में एक बालिका के आत्महत्या का प्रयास का मामला उठाया. खान ने कहा कि भाजपा 'नहीं सहेगा राजस्थान' का नारा देकर सत्ता में आई थी, लेकिन महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं. अजमेर जिले में 15 साल की बच्ची ने स्कूल में टार्चर करने पर आत्महत्या के प्रयास जैसा बड़ा कदम उठा लिया. सरकार को चाहिए कि बच्ची की जान बचाए और ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई करें, जो बच्चों को टार्चर कर रहे हैं. स्कूल ने माता पिता का नोटिस देकर दबाव बनाया है.

