दो साल से सामुदायिक वन अधिकार पत्र के लिए चक्कर, ग्रामीणों ने कलेक्टर से की फरियाद
बस्तर में सामुदायिक वन अधिकार पत्र के लिए ग्रामीणों ने कलेक्टर से गुहार लगाई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 7, 2026 at 12:08 PM IST
जगदलपुर : बस्तर जिले में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्रक जारी करने में हो रही देरी को लेकर आवेदन दिए ग्रामीणों में नाराजगी बनी हुई है. गुरूवार को बस्तर जिले के 12 गांवों के ग्रामीण जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जल्द से जल्द सामुदायिक वन पत्रक जारी करने की मांग की.
2 साल पहले किया था आवेदन
ग्रामीण लक्ष्मीनाथ कश्यप ने बताया 12 गांव के लोग कलेक्टर कार्यालय आए हैं. 2 साल पहले सभी ने वन अधिकार पत्रक के लिए आवेदन किया था. दावा प्रकिया देने के बाद भी आज पर्यन्त तक पत्रक नहीं मिला. जिसको लेकर अपर कलेक्टर से मुलाकात की. जिस पर उन्होंने सहायक आयुक्त आदिवासी शाखा से मिलने को कहा. सहायक आयुक्त ने 7 आवेदन प्राप्त होने और उसे वनमंडलाधिकारी कार्यालय भेजने की बात कही है. लेकिन अन्य आवेदनों के प्राप्त नही होने को लेकर लेटर जारी किया है. संबंधित SDM से आवेदन मांगा गया है.
वन अधिकार पत्रक पाकर गांव को सुरक्षित रखने और गांव को विकसित करने के लिए आवेदन किया गया था. लेकिन आज तक नहीं मिला. वन अधिकार नियम के तहत 90 दिनों में पत्रक मिलने की बात लिखी हुई है - हेमचरण कश्यप,ग्रामीण
सहायक आय़ुक्त ने जल्द पत्रक देने की कही बात
इधर आदिवासी विकास शाखा के सहायक आयुक्त गणेश शोरी ने बताया कि इस मामले में आदिवासी शाखा ने अपना कार्य पूरा कर लिया है.आगे की कार्यवाही के लिए DFO कार्यालय में भेजा गया है. जल्द ही आगे कार्य किया जाएगा.
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