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ISRO यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, आत्मानंद स्कूल की छात्रा हिमांशी साहू का बालोद कलेक्टर ने किया सम्मान

इसरो के युविका 2026 में हिमांशी साहू का चयन हुआ है. बालोद कलेक्टर दिव्या मिश्रा ने हिमांशी को सम्मानित कर उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

ISRO YOUNG SCIENTIST PROGRAM
यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम में बालोद की छात्रा (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 28, 2026 at 7:23 AM IST

2 Min Read
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रायपुर\बालोद: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम में बालोद की छात्रा हिमांशी साहू का चयन हुआ है. हिमांशी स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल कन्नेवाड़ा की 9वीं क्लास की छात्रा है. युविका प्रोग्राम में सलेक्ट होकर जिले और राज्य का मान बढ़ाने पर बालोद कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने हिमांशी साहू को सम्मानित किया.

बालोद कलेक्टर ने हिमांशी को किया सम्मानित

कलेक्टर ने सोमवार को बालोद के संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान हिमांशी साहू की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि की सराहना की और उनकी इस उपलब्धि को पूरे जिले के लिए गौरव बताया. इस अवसर पर कलेक्टर ने हिमांशी साहू को प्रशस्ति पत्र के अलावा शाॅल, श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया.

बालोद कलेक्टर ने हिमांशी की उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी. उन्होंने हिमांशी साहू को कड़ी मेहनत कर जीवन में उपलब्धि हासिल करने की सीख भी दी.

स्वामी आत्मानंद इंगलिश मीडियम स्कूल की छात्रा है हिमांशी

हिमांशी साहू स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कन्नेवाड़ा में कक्षा 9वीं में पढ़ रही है. हिमांशी ने 96 प्रतिशत अंकों के साथ कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है. हिमांशी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा आयोजित यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम में पूरे राज्य में तीसरा स्थान प्राप्त कर अपने स्कूल और पूरे बालोद जिले का नाम रोशन किया है.

इसरो का यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम (YUVIKA)

इसरो का 'युवा विज्ञानी कार्यक्रम' (YUVIKA) 2026, 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए दो सप्ताह का पूर्णतः वित्तपोषित आवासीय ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम है. इसका उद्देश्य युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रूबरू कराना है.

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