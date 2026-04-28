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ISRO यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, आत्मानंद स्कूल की छात्रा हिमांशी साहू का बालोद कलेक्टर ने किया सम्मान

यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम में बालोद की छात्रा ( ETV Bharat Chhattisgarh )