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ISRO की सैटेलाइट से खुला जंगल घोटाला, उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में 1 लाख पेड़ काट 106 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा

जैतपुरी गांव के 166 लोगों ने टाइगर रिजर्व में किया अतिक्रमण (Udanti Sitanadi Tiger Reserve)

जांच में सामने आया कि टाइगर रिजर्व से लगे ग्राम जैतपुरी के 166 लोगों ने सुनियोजित तरीके से इस अतिक्रमण को अंजाम दिया. वर्ष 2011 में जहां अतिक्रमण का दायरा 45 हेक्टेयर था. वहीं अगले एक दशक में इसे बढ़ाकर 106 हेक्टेयर कर दिया गया. चौंकाने वाली बात यह है कि अधिकांश अतिक्रमणकारियों के पास राजस्व क्षेत्र में पहले से ही जमीन मौजूद थी. इसके बावजूद लालच में आकर उन्होंने संरक्षित वन क्षेत्र पर कब्जा किया.

धमतरी: छत्तीसगढ़ के उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व से एक बड़ा खुलासा सामने आया है. आधुनिक तकनीक के जरिए वर्षों से चल रहे बड़े पैमाने पर अतिक्रमण का पर्दाफाश हुआ है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की सैटेलाइट इमेजरी और हाई-रिज़ोल्यूशन ड्रोन सर्वेक्षण के आधार पर टाइगर रिजर्व के कोर वन्यप्राणी रहवास क्षेत्र और महानदी कैचमेंट में बीते 15 वर्षों में करीब 1 लाख पेड़ों की अवैध कटाई कर 106 हेक्टेयर (करीब 265 एकड़) जमीन पर अतिक्रमण किया गया.

आंकड़ों के मुताबिक, इस क्षेत्र में पहले प्रति हेक्टेयर लगभग 1000 पेड़ मौजूद थे. जो अब घटकर महज 25 से 50 पेड़ प्रति हेक्टेयर रह गए हैं. यह दर्शाता है कि बड़े पैमाने पर जंगल की साफ-सफाई कर अवैध खेती और कब्जा किया गया. इतना ही नहीं, वर्तमान में भी कई स्थानों पर पेड़ों को काटने और "गर्डलिंग" (छाल हटाकर पेड़ सुखाना) जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर अतिक्रमण बढ़ाने की कोशिश जारी थी.

USTR में अतिक्रमण की सैटेलाइट इमेज (Udanti Sitanadi Tiger Reserve)

166 अतिक्रमणकारियों की हुई पहचान

उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के उप निदेशक वरुण जैन ने बताया कि सीतानदी कोर एरिया में लगभग 166 अतिक्रमणकारियों ने 106.16 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण किया है. पिछले 15 सालों में अतिक्रमण बढ़ता गया. जहां अतिक्रमण किया जा रहा है वो टाइगर रिजर्व का महत्वपूर्ण भाग और महानदी कैचमेंट एरिया में पड़ता है और हाथी कॉरिडोर भी इस क्षेत्र में है. ऐसा करके अतिक्रमणकारी मानव वन्य प्राणी द्वंद को बढ़ा रहे हैं.

1 लाख पेड़ों की अवैध कटाई (Udanti Sitanadi Tiger Reserve)

सेटेलाइट इमेजरी से हुआ बड़ा खुलासा

वरुण जैन ने बताया कि अतिक्रमणकारियों से निपटने के लिए डिजिटल साक्ष्यों का उपयोग किया जा रहा है. वर्ष 2006, 2008, 2010 और 2012 और 2022 की इसरो की CARTOSAT सेटेलाइट इमेजरी और ड्रोन इमेजरी से मेपिंग कर कंपेयर करने पर पता चला है कि वृहद पैमाने पर पेड़ों की कटाई की गई है. ठूठों को भी हटाने की कार्रवाई जारी है. कई जगह पेड़ों को जलाया गया है. ड्रोन सर्वेक्षण के जरिए हर एक अतिक्रमणकारी के कब्जे, खेतों, कटे हुए पेड़ों और ठूंठ तक की सटीक मैपिंग की गई है, जिसे 10 सेंटीमीटर तक जूम कर देखा जा सकता है.

अतिक्रमणकारियों की बेदखली कार्रवाई महीनेभर के अंदर की जाएगी, आरोपियों को नोटिस देने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है. अतिक्रमण से अर्जित अवैध आय से खरीदी गई संपत्तियों को भी अटैच करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी- वरुण जैन, उप निदेशक, (USTR)

166 आरोपियों पर कार्रवाई जारी

टाइगर रिजर्व प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सभी 166 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न प्रकरण दर्ज किए हैं और बेदखली नोटिस जारी किए गए हैं. इनके खिलाफ वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत 7 साल तक की सजा और लोक संपत्ति क्षति अधिनियम के तहत 3 साल तक के सश्रम कारावास का प्रावधान है.

पेड़ों को काटा, कई पेड़ों की छाल उखाड़ी, कुछ पेड़ों को जलाया (Udanti Sitanadi Tiger Reserve)

मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ने का खतरा

उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व का इलाका पारिस्थितिकी की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है. सीतानदी वनक्षेत्र न केवल महानदी का उद्गम स्थल है बल्कि हाथी, तेंदुआ और बाघ जैसे वन्यजीवों का महत्वपूर्ण आवास भी है. इस क्षेत्र में हुए अतिक्रमण ने न सिर्फ वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंचाया. बल्कि मानव-वन्यजीव संघर्ष को भी बढ़ाने का खतरा पैदा कर दिया.