ISRO की सैटेलाइट से खुला जंगल घोटाला, उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में 1 लाख पेड़ काट 106 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा
साल 2006 से 2022 की इसरो सैटेलाइट इमेजरी से पता चला है कि उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में बड़े पैमाने पर पेड़ काटे गए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 25, 2026 at 7:38 AM IST|
Updated : April 25, 2026 at 7:47 AM IST
धमतरी: छत्तीसगढ़ के उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व से एक बड़ा खुलासा सामने आया है. आधुनिक तकनीक के जरिए वर्षों से चल रहे बड़े पैमाने पर अतिक्रमण का पर्दाफाश हुआ है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की सैटेलाइट इमेजरी और हाई-रिज़ोल्यूशन ड्रोन सर्वेक्षण के आधार पर टाइगर रिजर्व के कोर वन्यप्राणी रहवास क्षेत्र और महानदी कैचमेंट में बीते 15 वर्षों में करीब 1 लाख पेड़ों की अवैध कटाई कर 106 हेक्टेयर (करीब 265 एकड़) जमीन पर अतिक्रमण किया गया.
टाइगर रिजर्व की 106 हेक्टेयर जमीन पर गांव वालों का कब्जा
जांच में सामने आया कि टाइगर रिजर्व से लगे ग्राम जैतपुरी के 166 लोगों ने सुनियोजित तरीके से इस अतिक्रमण को अंजाम दिया. वर्ष 2011 में जहां अतिक्रमण का दायरा 45 हेक्टेयर था. वहीं अगले एक दशक में इसे बढ़ाकर 106 हेक्टेयर कर दिया गया. चौंकाने वाली बात यह है कि अधिकांश अतिक्रमणकारियों के पास राजस्व क्षेत्र में पहले से ही जमीन मौजूद थी. इसके बावजूद लालच में आकर उन्होंने संरक्षित वन क्षेत्र पर कब्जा किया.
आंकड़ों के मुताबिक, इस क्षेत्र में पहले प्रति हेक्टेयर लगभग 1000 पेड़ मौजूद थे. जो अब घटकर महज 25 से 50 पेड़ प्रति हेक्टेयर रह गए हैं. यह दर्शाता है कि बड़े पैमाने पर जंगल की साफ-सफाई कर अवैध खेती और कब्जा किया गया. इतना ही नहीं, वर्तमान में भी कई स्थानों पर पेड़ों को काटने और "गर्डलिंग" (छाल हटाकर पेड़ सुखाना) जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर अतिक्रमण बढ़ाने की कोशिश जारी थी.
166 अतिक्रमणकारियों की हुई पहचान
उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के उप निदेशक वरुण जैन ने बताया कि सीतानदी कोर एरिया में लगभग 166 अतिक्रमणकारियों ने 106.16 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण किया है. पिछले 15 सालों में अतिक्रमण बढ़ता गया. जहां अतिक्रमण किया जा रहा है वो टाइगर रिजर्व का महत्वपूर्ण भाग और महानदी कैचमेंट एरिया में पड़ता है और हाथी कॉरिडोर भी इस क्षेत्र में है. ऐसा करके अतिक्रमणकारी मानव वन्य प्राणी द्वंद को बढ़ा रहे हैं.
सेटेलाइट इमेजरी से हुआ बड़ा खुलासा
वरुण जैन ने बताया कि अतिक्रमणकारियों से निपटने के लिए डिजिटल साक्ष्यों का उपयोग किया जा रहा है. वर्ष 2006, 2008, 2010 और 2012 और 2022 की इसरो की CARTOSAT सेटेलाइट इमेजरी और ड्रोन इमेजरी से मेपिंग कर कंपेयर करने पर पता चला है कि वृहद पैमाने पर पेड़ों की कटाई की गई है. ठूठों को भी हटाने की कार्रवाई जारी है. कई जगह पेड़ों को जलाया गया है. ड्रोन सर्वेक्षण के जरिए हर एक अतिक्रमणकारी के कब्जे, खेतों, कटे हुए पेड़ों और ठूंठ तक की सटीक मैपिंग की गई है, जिसे 10 सेंटीमीटर तक जूम कर देखा जा सकता है.
अतिक्रमणकारियों की बेदखली कार्रवाई महीनेभर के अंदर की जाएगी, आरोपियों को नोटिस देने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है. अतिक्रमण से अर्जित अवैध आय से खरीदी गई संपत्तियों को भी अटैच करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी- वरुण जैन, उप निदेशक, (USTR)
166 आरोपियों पर कार्रवाई जारी
टाइगर रिजर्व प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सभी 166 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न प्रकरण दर्ज किए हैं और बेदखली नोटिस जारी किए गए हैं. इनके खिलाफ वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत 7 साल तक की सजा और लोक संपत्ति क्षति अधिनियम के तहत 3 साल तक के सश्रम कारावास का प्रावधान है.
मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ने का खतरा
उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व का इलाका पारिस्थितिकी की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है. सीतानदी वनक्षेत्र न केवल महानदी का उद्गम स्थल है बल्कि हाथी, तेंदुआ और बाघ जैसे वन्यजीवों का महत्वपूर्ण आवास भी है. इस क्षेत्र में हुए अतिक्रमण ने न सिर्फ वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंचाया. बल्कि मानव-वन्यजीव संघर्ष को भी बढ़ाने का खतरा पैदा कर दिया.