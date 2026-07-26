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अंतरिक्ष से कोसी में बाढ़ की ISRO करेगा निगरानी, फ्लैश फ्लड से मिलेगा समय रहते जानकारी

क्यों कहलाती है 'बिहार का शोक' : कोसी नदी नेपाल के हिमालयी क्षेत्र से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है और कटिहार के कुर्सेला के पास गंगा में मिल जाती है. यह हिमालय से भारी मात्रा में गाद और बालू लेकर आती है तथा बार-बार अपना रास्ता बदलती रहती है. इसी वजह से इसे 'बिहार का शोक' कहा जाता है. इस वर्ष भी नदी ने वीरपुर के पास अपनी धारा बदल ली थी, जिसके बाद जल संसाधन विभाग ने करीब 2.5 किलोमीटर लंबा चैनल बनाकर नदी को दोबारा मुख्य धारा में लाया.

बढ़ रहा कोसी का असर : इसरो के सर्वे के मुताबिक 2015 से 2020 के बीच कोसी बेसिन में जलमग्न क्षेत्र तेजी से बढ़ा है. वर्ष 2015 में जहां करीब 815 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जलमग्न था, वहीं 2020 तक यह बढ़कर 5,503.5 वर्ग किलोमीटर हो गया. इसका सबसे अधिक असर भागलपुर, खगड़िया, कटिहार, दरभंगा और समस्तीपुर जिलों पर पड़ रहा है.

'' आधुनिक तकनीक से समय रहते सूचना मिलने से लोगों को पहले ही सतर्क किया जा सकेगा और फ्लैश फ्लड जैसी स्थितियों में राहत एवं बचाव कार्य तेज होंगे.'' - विजय कुमार चौधरी, जल संसाधन मंत्री

कंट्रोल रूम तक पहुंच रहा डेटा : जल संसाधन विभाग के अनुसार करीब 6,960 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की अंतरिक्ष से निगरानी की जा रही है. चंपारण से लेकर सीमांचल तक के संवेदनशील इलाकों का डेटा सीधे विभाग के कंट्रोल रूम तक पहुंच रहा है. उपमुख्यमंत्री एवं जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी का कहना है कि आधुनिक तकनीक की मदद से अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों स्तरों पर बाढ़ प्रबंधन को मजबूत किया जा रहा है.

सेटेलाइट से कोसी बेसिन की निगरानी : सरकार ने इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC) के साथ समझौता किया है, जिसके तहत नेपाल और भारत से सटे कोसी बेसिन की सैटेलाइट से लगातार निगरानी की जा रही है. इससे नेपाल में होने वाली भारी बारिश, फ्लैश फ्लड और तटबंधों पर बढ़ते दबाव की जानकारी समय रहते मिल सकेगी.

पटना : बिहार में बाढ़ हर साल बड़ी चुनौती बनकर सामने आती है और इसकी सबसे बड़ी वजह नेपाल से आने वाली नदियां, खासकर कोसी है. इस बार बाढ़ प्रबंधन को और प्रभावी बनाने के लिए बिहार सरकार ने पहली बार अंतरिक्ष तकनीक का सहारा लिया है.

''कोसी सात हिमालयी नदियों- अरुण, तमोर, लिखू, दूध कोसी, तामाकोसी, सुनकोसी और इंद्रावती- से मिलकर बनती है. ऊंचाई से आने के कारण इसका बहाव बेहद तेज होता है और यही बिहार में तबाही का कारण बनता है. भारत अपने स्तर पर तटबंध और प्रबंधन कर सकता है, लेकिन स्थायी समाधान के लिए नेपाल के साथ समन्वय और बड़े जलाशय की जरूरत होगी.''- प्रो. आरके सिन्हा, नदी मामलों के वैज्ञानिक

इंजीनियर सुनील चौधरी के अनुसार ''कोसी बराज और तटबंधों की हर साल मानसून से पहले मरम्मत की जाती है. कंट्रोल रूम और ऑटोमेटिक डिस्चार्ज सिस्टम से लगातार निगरानी रखी जाती है. भारत और नेपाल के इंजीनियरों के बीच तटबंध सुरक्षा, सैटेलाइट इमेज और बाढ़ संबंधी सूचनाओं के आदान-प्रदान पर भी सहमति बनी है. नेपाल में बहुउद्देश्यीय डैम बनने तक कोसी की समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है.''

'कोसी क्षेत्र के लिए लंबी नीति की जरूरत' : कोसी क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे महेंद्र यादव का कहना है कि पिछले लगभग 2,500 वर्षों में कोसी करीब 120 किलोमीटर तक अपनी धारा बदल चुकी है. वहीं नदी विशेषज्ञ इंजीनियर दिनेश मिश्रा का कहना है कि तटबंधों ने कई जगह बाढ़ की प्रकृति को और जटिल बना दिया है तथा नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को समझकर दीर्घकालिक नीति बनाने की जरूरत है.

सरकार की तैयारी : बाढ़ से बचाव के लिए इस वर्ष 447.36 करोड़ रुपये की लागत से 216 बाढ़ रोधी कार्य कराए गए हैं. 24 घंटे संचालित बाढ़ सहायता केंद्र शुरू किया गया है. टोल फ्री नंबर 1800-345-6145 जारी किया गया है, जबकि दो मोबाइल नंबरों के माध्यम से भी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है. गंगा, कोसी, महानंदा, बागमती, गंडक, अधवारा और घाघरा समेत प्रमुख नदियों के 43 स्थानों पर 72 घंटे पहले बाढ़ का पूर्वानुमान देने की व्यवस्था भी शुरू की गई है.

बाढ़ से बचाव के नाम पर हर साल हो रही राशि खर्च

2022 898 करोड़ 2023 748 करोड़ 2024 350 करोड़ 2025 500 करोड़ 2026 447 करोड़

नेपाल के साथ बढ़ा समन्वय : भारत-नेपाल कोसी एवं गंडक परियोजनाओं की संयुक्त समिति की 11वीं बैठक काठमांडू में 30 अप्रैल और 1 मई को हुई. बैठक में तटबंधों की सुरक्षा, बराज क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने, सैटेलाइट डेटा साझा करने और बाढ़ के दौरान समय पर सूचना उपलब्ध कराने पर सहमति बनी. साथ ही लंबे समय से लंबित कोसी-मेची नदी जोड़ परियोजना पर भी काम आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे सिंचाई के साथ बाढ़ प्रबंधन में भी मदद मिलने की उम्मीद है.

बाढ़ से निपटने के लिए तैयारी पूरी : जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी का कहना है कि ''राज्य सरकार ने बाढ़ से निपटने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. हालांकि सबसे बड़ी चिंता नेपाल में होने वाली अत्यधिक बारिश रहती है. इसी वर्ष नेपाल में भारी वर्षा के बाद सुपौल स्थित कोसी बराज से अधिकतम 4.30 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया और 56 में से 32 फाटक खोलने पड़े.'' सरकार का कहना है कि आधुनिक तकनीक, समय पर सूचना और भारत-नेपाल समन्वय के जरिए इस बार बाढ़ के प्रभाव को कम करने की कोशिश की जा रही है.

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