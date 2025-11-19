ETV Bharat / state

अंतरतारकीय धूमकेतु 3I/ATLAS का अवलोकन, माउंट आबू वेधशाला के वैज्ञानिकों की बड़ी उपलब्धि

माउंट आबू वेधशाला के वैज्ञानिकों के अनुसार धूमकेतु 3I/ATLAS से करीब 10²⁵ (10 की शक्ति 25) अणु प्रति सेकंड गैस निकल रही है.

अंतरतारकीय धूमकेतु (Source : ISRO)
Published : November 19, 2025 at 9:04 PM IST

माउंट आबू: भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (PRL) के वैज्ञानिकों ने एक खास धूमकेतु 3I/ATLAS को अपनी 1.2 मीटर दूरबीन से सफलतापूर्वक देखा और उसका अध्ययन किया है. यह धूमकेतु हमारे सौरमंडल के बीच से गुजरकर अब बाहर की ओर जा रहा है. वैज्ञानिकों ने इसे 12 से 15 नवंबर के बीच माउंट आबू की वेधशाला से लगातार ट्रैक किया. धूमकेतु 3I/ATLAS का यह अवलोकन भारतीय वैज्ञानिकों की क्षमता को दिखाता है और अंतरिक्ष अनुसंधान में हमारी बढ़ती ताकत का प्रमाण है. इसरो ने बुधवार को प्रेस रिलीज जारी कर इस बारे में जानकारी दी.

धूमकेतु की तस्वीर: चारों ओर गैस और धूल का गोला: इस संबंध में वेधशाला की ओर से जारी प्रेस नोट में कहा गया कि वैज्ञानिकों ने धूमकेतु की जो तस्वीर ली है, उसमें उसके चारों ओर एक गोलाकार चमकीला बादल (कोमा) दिखाई देता है. यह कोमा तब बनता है जब सूर्य की गर्मी से धूमकेतु पर जमी बर्फ पिघलकर गैस और धूल में बदल जाती है. तस्वीर में दो हल्के तारे भी दिखते हैं, जो पृष्ठभूमि में मौजूद थे. अगर धूमकेतु की पूंछ (tail) होती है, तो वह आमतौर पर सूर्य से दूर और हमारी नजर में पीछे की ओर दिखाई देती है.

पढ़ें: प्रदेश के सरकारी कॉलेज हुए 'राममय', मनाया गया श्री राम अंतरिक्ष वेधशाला उत्सव

स्पेक्ट्रम अध्ययन: धूमकेतु में क्या मिला? : वैज्ञानिकों ने धूमकेतु की रोशनी को भी खास मशीन से जांचा, जिसे स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं. इससे उन्हें धूमकेतु में मौजूद तीन महत्वपूर्ण गैसों के संकेत मिले:

- CN

- C₂

- C₃

ये गैसें सामान्य रूप से धूमकेतुओं में पाई जाती हैं. इससे पता चलता है कि यह धूमकेतु भी दूसरे धूमकेतुओं जैसा ही हैं.

धूमकेतु की सक्रियता: कितनी गैस निकल रही है?: धूमकेतु से निकलने वाली गैस की मात्रा को प्रोडक्शन रेट कहा जाता है. वैज्ञानिकों के अनुसार इस धूमकेतु से करीब 10²⁵ (10 की शक्ति 25) अणु प्रति सेकंड गैस निकल रही है. यह मात्रा बताती है कि यह एक सामान्य धूमकेतु की तरह व्यवहार कर रहा है. आने वाले दिनों में, जैसे-जैसे आसमान और साफ होगा, वैज्ञानिक इस पर और गहराई से अध्ययन करेंगे.

माउंट आबू वेधशाला: भारत की खास निगरानी चौकी : माउंट आबू में स्थित PRL की वेधशाला समुद्र तल से 1680 मीटर ऊंचाई पर बनी है. यहां की दूरबीन से -

  • ग्रहों की खोज
  • ब्रह्मांड में घटने वाली ऊर्जा संबंधी घटनाओं का अध्ययन
  • सौरमंडल के पिंडों का अवलोकन, जैसे महत्वपूर्ण काम किए जाते हैं.

