ETV Bharat / state

ISRO का 'स्पेस ऑन व्हील्स' पहुंचा मेरठ; दिखा रहा साइकिल पर रॉकेट पार्ट्स ढोने से लेकर गगनयान तक का सफर

ISRO का 'स्पेस ऑन व्हील्स' पहुंचा मेरठ. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की 'स्पेस ऑन व्हील्स' बस मेरठ पहुंची. इस खास बस में इसरो के सफर को इस तरह से दर्शाया गया है, कि कोई भी छात्र आसानी से समझ सकता है. इस व्हीकल के साथ इसरो के वैज्ञानिक भी चल रहे हैं, जो स्टूडेंट्स को सारी जानकारियां देते हैं. ETV भारत ने स्पेस ऑन व्हील्स को देखा और वैज्ञानिकों से भी बात की. आइए जानते हैं, क्या है इसका उद्देश्य और खासियत. इसरो के रिटायर्ड वैज्ञानिक परेश सरवईया ने बताया कि यह इसरो की तरफ से आउटरीच कार्यक्रम है. इसके तहस हम स्पेस ऑन व्हील्स के साथ देश के अलग-अलग राज्यों और दूर-दराज के इलाकों तक पहुंचते हैं. ताकि ग्रामीण लोगों को भी इसरो के मिशन की जानकारी दी जा सके. इसीलिए यह खास स्पेस ऑन व्हील्स तैयार किया गया है. इसे देखकर आसानी से इसरो के सफर को समझा जा सकता है. इसी कार्यक्रम के तहत अहमदाबाद के विक्रम साराभाई संस्थान द्वारा आयोजित अंतरिक्ष प्रदर्शनी मेरठ में तीन दिन के लिए लगाई गई है. समझा रहा साइकिल पर रॉकेट पार्ट्स ढोने से लेकर गगनयान तक का सफर. (Video Credit: ETV Bharat) ISRO के सफर की जानकारी: अंतरिक्ष प्रदर्शनी को लीड कर रहे रिटायर्ड साइंटिस्ट परेश सरवईया ने बताया कि 1960 के दशक में इसरो के वैज्ञानिक साइकिल पर रॉकेट के पार्ट्स लेकर जाते थे. बैलगाड़ी के माध्यम से सेटेलाइट ले जाया जाता था. पहली सेटेलाइट आर्यभट्ट लांच की गई.