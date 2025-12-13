ETV Bharat / state

ISRO का 'स्पेस ऑन व्हील्स' पहुंचा मेरठ; दिखा रहा साइकिल पर रॉकेट पार्ट्स ढोने से लेकर गगनयान तक का सफर

इसरो के रिटायर्ड वैज्ञानिक परेश सरवईया ने बताया कि यह इसरो का आउटरीच कार्यक्रम है. हम देश के सभी राज्यों तक पहुंचेंगे.

ISRO का 'स्पेस ऑन व्हील्स' पहुंचा मेरठ.
ISRO का 'स्पेस ऑन व्हील्स' पहुंचा मेरठ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 13, 2025 at 10:25 AM IST

मेरठ: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की 'स्पेस ऑन व्हील्स' बस मेरठ पहुंची. इस खास बस में इसरो के सफर को इस तरह से दर्शाया गया है, कि कोई भी छात्र आसानी से समझ सकता है. इस व्हीकल के साथ इसरो के वैज्ञानिक भी चल रहे हैं, जो स्टूडेंट्स को सारी जानकारियां देते हैं. ETV भारत ने स्पेस ऑन व्हील्स को देखा और वैज्ञानिकों से भी बात की. आइए जानते हैं, क्या है इसका उद्देश्य और खासियत.

इसरो के रिटायर्ड वैज्ञानिक परेश सरवईया ने बताया कि यह इसरो की तरफ से आउटरीच कार्यक्रम है. इसके तहस हम स्पेस ऑन व्हील्स के साथ देश के अलग-अलग राज्यों और दूर-दराज के इलाकों तक पहुंचते हैं. ताकि ग्रामीण लोगों को भी इसरो के मिशन की जानकारी दी जा सके.

इसीलिए यह खास स्पेस ऑन व्हील्स तैयार किया गया है. इसे देखकर आसानी से इसरो के सफर को समझा जा सकता है. इसी कार्यक्रम के तहत अहमदाबाद के विक्रम साराभाई संस्थान द्वारा आयोजित अंतरिक्ष प्रदर्शनी मेरठ में तीन दिन के लिए लगाई गई है.

समझा रहा साइकिल पर रॉकेट पार्ट्स ढोने से लेकर गगनयान तक का सफर.

ISRO के सफर की जानकारी: अंतरिक्ष प्रदर्शनी को लीड कर रहे रिटायर्ड साइंटिस्ट परेश सरवईया ने बताया कि 1960 के दशक में इसरो के वैज्ञानिक साइकिल पर रॉकेट के पार्ट्स लेकर जाते थे. बैलगाड़ी के माध्यम से सेटेलाइट ले जाया जाता था. पहली सेटेलाइट आर्यभट्ट लांच की गई.

तब से लेकर अब हम गगनयान की लांचिंग तक पहुंच चुके हैं. इस व्हीकल में इसी सफर को दर्शाया गया है. इसमें आर्यभट्ट की लांचिंग से लेकर पीएसएलवी, जीएसएसवी जैसे प्रक्षेपण यान तक प्रदर्शित किए गए हैं.

उन्होंने बताया कि हमने गगनयान के लिए तैयार HLV व्हीकल का मॉड्यूल को भी इसमें लगाया है. इस वाहन में रिमोट सेंसिंग सेटेलाईट, कम्युनिकेशन सेटेलाइट, नेवीगेशन सेटेलाइट के मॉडल भी लगे हैं, ताकि लोगों को आसानी से समझाया जा सके.

इसरो के सफर की जानकारी देते वैज्ञानिक.
इसरो के सफर की जानकारी देते वैज्ञानिक.

छात्रों का जिज्ञासा दूर होगी: दिल्ली अर्थ स्टेशन में साइंटिस्ट राहुल गर्ग बताते हैं, कि हमारा मूल उद्देश्य यही है, जो भी स्टूडेंट्स या जिज्ञासु यहां आएं उन्हें सारी जानकारी वैज्ञानिकों की टीम द्वारा दी जाए. परेश सरवईया बताते हैं, कि हम ज्यादा से ज्यादा शहरों में जाकर स्टूडेंट्स को जागरूक कर रहे हैं.

हम छोटे शहरों में पहुंच रहे हैं, जहां बच्चों में बहुत जिज्ञासा होती है. उन्होंने बताया कि हमारा यह व्हीकल उत्तर भारत का सफर कर रहा है. इसमें जम्मू-कश्मीर से लेकर गुजरात तक के राज्य हैं. यूपी, एमपी, बिहार सभी राज्यों में हम पहुंच रहे हैं.

प्रदर्शनी में इसरो का सफर.
प्रदर्शनी में इसरो का सफर.

क्या कहते हैं स्टूडेंट्स: स्पेस ऑन व्हील्स में पहुंचे छात्र गीत त्यागी ने बताया कि एक ही जगह पर इसरो की स्थापना से लेकर भविष्य की लांचिंग तक की जानकारी मिल रही है. यह देखकर अच्छा लगा. छात्रा कविशा सिंह, काव्या और छात्र अभिनव तोमर ने कहा कि हमारे हर सवाल का जवाब मिल रहा है. टीम के वैज्ञानिकों ने हमें यह भी बताया कि इसरो में जाना हमारे लिए कैसे फायदेमंद होगा.

