सैटेलाइट से डेटा लेने में लगेगा कम समय, इसरो की समस्या का जबलपुर के छात्रों ने निकाला समाधान
इसरो के स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने तैयार किया मॉडल, लेजर किरणों से तेजी से डेटा लेने और बाधा आने पर डेटा रिकवर करने की तकनीक पर किया काम, इसरो को आया पसंद, बेहतर बनाने का सुझाव. जबलपुर से विश्वजीत सिंह राजपूत की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 2, 2026 at 4:54 PM IST
जबलपुर: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) समय-समय पर इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए अलग-अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट जारी करता है. इसी क्रम में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के दौरान इसरो की ओर से एक ऐसी समस्या छात्रों के सामने रखी गई, जिसमें सैटेलाइट से मिलने वाली जानकारी को इस्तेमाल करने में लगने वाले करीब 30 मिनट के समय को कम करने के तरीके तलाशने थे. जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए काम शुरू किया और इससे जुड़ी तकनीक का मॉडल तैयार किया है.
इसरो से मिले प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सैटेलाइट डेटा इस्तेमाल करने पर काम
कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के एचओडी डॉ. जेएस ठाकुर बताते हैं कि "इसरो की ओर से दिए गए प्रॉब्लम स्टेटमेंट में सैटेलाइट से मिलने वाले डेटा को तेजी से प्राप्त करने और उसके इस्तेमाल में लगने वाले समय को कम करने पर काम करना था. छात्रों ने इस समस्या को समझकर इसका तकनीकी समाधान तैयार करने की दिशा में काम किया."
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जगह लेजर का इस्तेमाल
मेकाट्रॉनिक्स ब्रांच के पांचवें सेमेस्टर के छात्र प्रियांशु मिश्रा ने बताया कि "प्रॉब्लम स्टेटमेंट में यह जानकारी मिली थी कि सैटेलाइट भारत के ऊपर से तेजी से गुजरते हैं और कई बार केवल आधे घंटे के लिए ही भारत के ऊपर रहते हैं. ऐसी स्थिति में उनसे एक बार में ही डेटा लिया जा सकता है. यदि उस दौरान डेटा नहीं लिया जा सका तो अगली बार सैटेलाइट के आने का इंतजार करना पड़ता है. इस दौरान होने वाले किसी भी परिवर्तन की जानकारी तत्काल नहीं मिल पाती.
इसलिए ऐसी तकनीक विकसित करने पर काम किया गया, जिससे 30 मिनट के अंतराल को कम किया जा सके और डेटा तेजी से लिया जा सके. प्रियांशु का कहना है कि हमने इसका लगभग वर्किंग मॉडल बनाया है. इसके आधार पर यदि काम शुरू किया जाता है, तो इसका फायदा केवल वैज्ञानिकों को ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी होगा."
डाटा बचाने की तकनीक भी शामिल
इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच के पांचवें सेमेस्टर के छात्र विवेक राजपूत ने बताया कि "सैटेलाइट से मिलने वाली जानकारी बेहद महत्वपूर्ण होती है. भूकंप, बाढ़, तूफान या मौसम में बदलाव जैसी जानकारियां जितनी जल्दी लोगों तक पहुंचेगी. उतनी जल्दी उनसे बचाव किया जा सकता है. अभी तक सैटेलाइट से डेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए आता है. छात्रों ने इसे लेजर किरणों के जरिए प्राप्त करने की दिशा में काम किया है, जिससे समय बचाया जा सके.
विवेक के मुताबिक, तकनीक में ऐसा बदलाव भी किया गया है कि सैटेलाइट और डेटा लेने वाले सिस्टम के बीच कोई मीटोराइट या अन्य बाधा आने पर भी डेटा बंद या क्रैश न हो. बीच में छूटा डेटा भी रिकवर किया जा सके. इस दिशा में मॉडल में तकनीकी व्यवस्था की गई है. छात्र ने बताया कि इस मॉडल को कई प्रतियोगिताओं में प्रदर्शित किया जा चुका है और इसे सराहना मिली है. इसरो के वैज्ञानिकों ने भी मॉडल को देखा है और इसे और बेहतर बनाने के लिए सुझाव दिए हैं."
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बच्चों ने काफी हद तक सॉल्व किया प्रॉब्लम स्टेटमेंट
डॉ. जेएस ठाकुर का कहना है कि "युवा इंजीनियरों ने इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को काफी हद तक सॉल्व कर लिया है. इसका वर्किंग मॉडल बनाया जा सकता है. फिलहाल इसरो की ओर से दिए गए डेटा पर इसका परीक्षण किया गया है और यह सही तरीके से काम कर रहा है. यदि यह प्रॉब्लम स्टेटमेंट पूरी तरह सॉल्व हो जाता है, तो सैटेलाइट तकनीक में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है.
भारत दुनिया भर में सैटेलाइट तकनीक के क्षेत्र में काम कर रहा है. सैटेलाइट के जरिए मौसम की जानकारी पहले मिलने से आपदा के दौरान लोगों की जान बचाने में मदद मिलती है. खेती के क्षेत्र में भी सैटेलाइट से मिलने वाली जानकारी उपयोगी साबित होती है. ऐसे में यदि जबलपुर के युवा इंजीनियरों की तकनीक को इसरो उपयोग करता है तो सैटेलाइट से मिलने वाले डेटा की उपयोगिता और क्षमता को और बढ़ाया जा सकता है.