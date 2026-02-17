ETV Bharat / state

बिहार में अब वज्रपात से नहीं मरेंगे लोग, केंद्र स्थापित करेगा ISRO

बिहार में स्पेस एप्लीकेशन इसरो के निदेशक निलेश एम देसाई ( ETV Bharat )

पटना: स्पेस एप्लीकेशन इसरो के निदेशक निलेश एम देसाई मंगलवार को बिहार विधानमंडल पहुंचे. विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने उनका स्वागत किया. इस दौरान निलेश एम देसाई ने कहा कि लगातार इसरो बिहार सरकार के मौसम विभाग केंद्र को मदद करता रहा है. मौसम संबंधी सूचना देते रहता है. बिहार में इसरो सेंटर बनेगा: उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग और मौसम विभाग को हम मदद करने के लिए बिहार में भी केंद्र स्थापित करना चाहते हैं. इसको लेकर हमने मुख्यमंत्री जी के साथ-साथ सभापति अवधेश नारायण सिंह जी से भी मुलाकात की है. "बिहार में लाइटनिंग से ज्यादा लोगों की मौत की होती है. इसकी सूचना हम लोग एक-दो घंटे पहले नहीं दे पाते हैं. हमारी कोशिश रहेगी कि इसरो बिहार मौसम विभाग को इसको लेकर मदद करे. ठनका गिरने से दो-तीन घंटे पहले ही उसकी सूचना बिहार मौसम विभाग को मिल जाए. सूचना लोगों के बीच प्रसारित कर दे कि आम लोग घर से नहीं निकले." - नीलेश एम देसाई, डायरेक्टर, स्पेस एप्लीकेशन, इसरो