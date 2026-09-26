ETV Bharat / state

अपना त्योहार सुकोत मनाने पुष्कर में जुटे इजरायली सैलानी, बांस की झोंपड़ी में प्रार्थना एवं सामूहिक भोज

पुष्कर में नया साल का जश्न मनाने के बाद इजरायली पर्यटक अब आठ दिवसीय सुकोत मना रहे हैं.

Israelis gather in Pushkar to celebrate Sukkot.
सुकोत मनाने पुष्कर में जुटे इजरायली (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 26, 2026 at 6:06 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर: यूं तो तीर्थ नगरी पुष्कर सनातन धर्म के सबसे प्राचीन एवं धार्मिक महत्व की जगह है, लेकिन इसका नैसर्गिक सौंदर्य और अध्यात्म की खुशबू सात समंदर पार से विदेशी सैलालियों को भी लुभाती है. विभिन्न देशों से हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक पुष्कर आते हैं. इनमें इजरायली पर्यटकों का पुष्कर से गहरा नाता रहा है. करीब चार दशक से इजरायली पर्यटक पुष्कर आ रहे हैं. वे यहां के माहौल में रच बस गए हैं. पुष्कर में सर्वाधिक सैलानी इजरायली होते हैं. यही वजह है कि वक्त और जरूरत के अनुसार इजरायलियों ने बेदखबाद संगठन के जरिए पुष्कर में बेदखबाद हाउस बना लिया. इजरायली यहां अपनी विभिन्न धार्मिक रस्में और त्योहार मनाते हैं. पुष्कर में नया साल का जश्न मनाने के बाद इजरायली पर्यटक अब आठ दिवसीय सुकोत मना रहे हैं. सुकोत (sukkot) इजरायलियों के प्रमुख त्योहारों में गिना जाता है.

पुष्कर से गहरा लगाव: पुष्कर में इजरायली परंपरा के अनुसार वहां के पर्यटक सामूहिक रूप से सुकोत मना रहे हैं. इसके लिए भारत आए अधिकतर इजरायली पर्यटक इन दिनों पुष्कर में है. अभी करीब 300 इजरायली पुष्कर में हैं. यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है. त्योहार मनाने को लेकर बेदखबाद में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई. बेदखबाद के प्रबंधक हनुमान बाकोलिया ने बताया कि 40 वर्षों से अधिक समय से इजरायली पर्यटक पुष्कर में आ रहे हैं. इजरायलियों का पुष्कर से गहरा लगाव है. पुष्कर आने वाले पर्यटकों में सर्वाधिक इजरायली होते हैं.

सुकोत मनाने पुष्कर में जुटे इजरायली. (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: पुष्कर में इजरायली पर्यटकों का रौशेशनाह पर्व, जयपुर घाट पर 'टोरा' का सामूहिक पाठ

घर जैसा माहौल पाते हैं: बेदखबाद के प्रबंधक हनुमान बाकोलिया ने बताया कि इजरायलियों को पुष्कर में घर जैसा माहौल मिलता है. यहां की जलवायु पसंद आती है. स्थानीय लोगों का व्यवहार हो या स्नेह इजरायली पर्यटक पसंद करते हैं. पुष्कर आने वाले पर्यटकों में आधी से ज्यादा संख्या इजरायली पर्यटकों की होती है. बेदखबाद के पास पंच कुंड मार्ग और पास की गली के होटल एवं गेस्ट हाउस इजरायलियों से आबाद रहते हैं. इस क्षेत्र को मिनी इजरायल कहते हैं. पुष्कर में इजरायली खुद को ना केवल सुरक्षित पाते हैं बल्कि दूसरा घर जैसा फील करते हैं. बड़ी संख्या में इजरायली पर्यटक यहां अपने धार्मिक रीति रिवाज और त्योहार मनाते हैंं. हाल में इजराइलियों ने पुष्कर में नया साल (रोश हशनाह) मनाया. अब 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सुकोत (sukkot) मना रहे हैं.

A bamboo hut where prayers and communal meals will be held.
बांस की बनाई झोंपड़ी, जिसमें करेंगे प्रार्थना एवं सामूहिक भोज (ETV Bharat Ajmer)

ईश्वर के प्रति जताते कृतज्ञता : बाकोलिया ने बताया कि सुकोत इजरायलियों के लिए बहुत विशेष है. मिस्र में यहूदियों को दासता से मुक्त किया, तब यहूदी रेगिस्तान में आ गए और 40 वर्ष भटकते रहे. इस दौरान अस्थायी झोपड़ी बनाकर रहते एवं प्रकृति से मिले भोजन पर निर्भर रहते थे. यहां से भटकते हुए यहूदी इजरायल पहुंचे थे. तब से ही ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता जताने को यहूदी अब भी बांस और पाम की अस्थायी झोपड़ी बनाते हैं. प्रतिदिन चांदनी रात में सामूहिक प्रार्थना करते हैं. इसके बाद सामूहिक भोजन करते हैं. आठ दिन यह क्रम रहता है. सुकोत मानने का दूसरा कारण फसल कटाई है, जिसके जरिए ईश्वर का आभार जताते हैं.

पढ़ें:इजरायली पर्यटकों का दूसरा घर 'बेदखबाद' बंद : चार माह बाद फिर खुलेगा, धर्मगुरू विशेष विमान से रवाना

पुष्कर में सुकोत की अहमियत: पहली बार पुष्कर में सुकोत मनाने आए श्रुवाल ने बताया, सुकोत आठ दिन मनाया जाता है. इस दौरान सभी इजरायली अवकाश पर होते है. 'मैं बहुत खुश हूं कि अमेरिका से पहली बार पुष्कर में सुकोत मनाने आया हूं'. मिस्र में यहूदियों को दास्ता से मुक्ति मिली तब वहां से निकले और 40 साल रेगिस्तान में भटके. यह उन सभी के लिए बहुत कठिन दौर था, लेकिन ईश्वर ने उन्हें इससे लड़ने की शक्ति दी और प्रकृति ने जिंदा रखने को भोजन दिया. 40 बरस यहूदी रेगिस्तान में अस्थायी झोंपड़ियों में रहे. इस दौर में भी ईश्वर की आराधना नहीं छोड़ी. लिहाजा कठिन दौर पार कर लिया और इजरायल आ गए. सुकोत ईश्वर की कृतज्ञता के लिए मनाते हैं. पुष्कर में सुकून और मित्रता का भाव मिलता है. यहां का वातावरण हमें रास आता है, इसीलिए बड़ी संख्या में इजरायली पुष्कर से प्यार करते और यहां आते हैं.

Israelis recently celebrated the New Year in Pushkar.
हाल में पुष्कर में इजरायलियों ने मनाया नया साल (ETV Bharat Ajmer)

इजरायल में हर घर के बाहर बनाते हैं झोंपड़ी : इजरायली पर्यटक आमित बताती हैं, इजराइल में सुकोत पर अवकाश रहता है. लोग अपने घरों के बाहर अस्थायी रूप से पाम और बांस की झोंपड़ियां बनाते हैं. ज्यादातर समय उसी में बीताते हैं. देर शाम अस्थायी झोपड़ी में प्रार्थना करते हैं. परिवार के सभी लोग साथ मिलकर उसी में भोजन करते हैं. पुष्कर में पहली बार सुकोत सेलिब्रेट कर रही हैं. इससे पहले दो बार पुष्कर आ चुकी. यहां पवित्र एवं सुंदर सरोवर, पहाड़ एवं अच्छा वातावरण है. लोग भी अच्छे हैं. 'मैं अपने बॉय फ्रेंड के साथ पुष्कर में हूं और त्योहार की खुशियां मना रहे हैं'.

पढ़ें: पुष्कर में इजरायली प्रार्थना स्थल की सुरक्षा बढ़ी, ईरान-इजराइल तनाव का असर

एक दूसरे को अच्छी नजर से देखें : इजरायली पर्यटक डेनिएल ने कहा कि 'पुष्कर में सुकोत मनाना मेरे लिए काफी स्पेशल है. घर से दूर हैं, लेकिन यहां घर सा माहौल है. सभी इजरायली एक साथ त्योहार मना रहे हैं. यह दिल को सुकून देने वाला है. त्योहार पर यही संदेश है कि सब प्रेम से रहे और एक दूसरे को अच्छी नजर से देखें'.

पवित्रता रखते बरकरार: इजरायली पर्यटक वर्षों से पुष्कर में आ रहे हैं. खास बात है कि इजरायली पर्यटक पुष्कर की मर्यादा और पवित्रता बनाए रखने में सहयोग करते हैं. यहां इजरायली पर्यटक शाकाहारी रहते हैं. शराब से दूर रहते हैं. बेदखबाद हाउस में नए इजरायली पर्यटकों को विशेष कर प्रार्थना के बाद धार्मिक गुरु इस बारे में हिदायत देते है कि पुष्कर की मान-मर्यादा का ध्यान रखें और यहां की धार्मिक और सांस्कृतिक माहौल का सम्मान करें.

पढ़ें:इजरायली पर्यटकों का धार्मिक स्थल बेद खबाद 17 सितंबर को खुलेगा

पढ़ें:पुष्कर की होली में घुला 'पुरीम' का रंग: मिडिल ईस्ट की जंग के साये में भी खिलखिला रहे इजरायली चेहरे

पढ़ें:पुष्कर के बेद खबाद में मॉक ड्रिल: दो आतंकियों को 'ढेर' कर कमांडो ने छुड़ाए 'इजरायली बंधक'

पढ़ें: पुष्कर में इजरायली धार्मिक स्थल 'बेद खबाद' चार माह के लिए बंद, धर्मगुरु परिवार संग लौटे वतन

TAGGED:

ISRAELI CELEBRATION IN PUSHKAR
SUKKOT FESTIVAL OF ISRAELITES
ISRAELI TOURISTS IN PUSHKAR
ISRAELIS VISIT PUSHKAR FOR 40 YEARS
SUKKOT CELEBRATION IN PUSHKAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.