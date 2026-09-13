पुष्कर में इजरायली पर्यटकों का रौशेशनाह पर्व, जयपुर घाट पर 'टोरा' का सामूहिक पाठ
धर्मगुरु सिमशोन गोडस्ट्रीन अपने परिवार के साथ पुष्कर में हैं.
Published : September 13, 2026 at 8:57 PM IST
अजमेर: जिले के पुष्कर में रविवार को इजरायली पर्यटकों ने नए साल का स्वागत अपनी परंपरा के अनुसार किया. इजरायली पर्यटक जयपुर घाट पहुंचे, जहां उन्होंने रौशेशनाह (नया साल) अपने ग्रंथ टोरा का सामूहिक पाठ किया. इससे पहले इजरायली धर्मगुरु के सानिध्य में बेदखबाद में पूजा के बाद दोपहर में सामूहिक भोज भी किया.
पुष्कर के बेदखबाद के प्रबंधक हनुमान बाकोलिया ने बताया कि इजरायली पर्यटकों को पुष्कर से गहरा लगाव है. वे यहां अपने त्योहार मनाते हैं. यहां इजरायली बेदखबाद हाउस ने हर साल की तरह इस बार भी 11 सितंबर को रौशेशनाह (नया साल) के पर्व पर सामूहिक प्रार्थना हुई. तीन दिवसीय पर्व में धर्मगुरु सिमशोन गोडस्ट्रीन अपने परिवार समेत इजरायली पर्यटकों के साथ शामिल हुए. इस पर्व पर इजराइली पर्यटक अपने धर्मगुरु के साथ सामूहिक प्रार्थना एवं सामूहिक भोज करते हैं. ग्रंथ टोरा मिलकर पढ़ते हैं. इसी रौशेशनाह के समापन पर रविवार शाम सभी इजराइल पर्यटकों के साथ बेदखबाद हाउस से निकलकर जयपुर घाट (सनसेट) पहुंचे.
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धर्मगुरु का संदेश: इजरायली पर्यटक बेदखबाद से रैली के रूप में पुष्कर के पवित्र सरोवर के जयपुर घाट पहुंचे. यहां शाम को धर्मगुरु के साथ इजरायली पर्यटकों ने ग्रंथ टोरा का सामूहिक पाठ किया. सामूहिक प्रार्थना की. इजरायली पर्यटकों ने विश्व शांति, मिलजुलकर सौहार्दपूर्ण रहने, एक दूसरे का सम्मान, मुश्किल हालात में एक दूसरे की सहायता आदि का संदेश दिया. धर्मगुरु सिमशोन गोडस्ट्रीन ने कहा कि यह संदेश सभी धर्मों में जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी इस संदेश के माध्यम से सीख ले. गलत रास्ते पर ना जाकर प्रेम सौहार्द से अपना जीवन जीएं.
तीन दिन का जश्न खत्म: पुष्कर के पंचकुंड क्षेत्र को पर्यटन सीजन में मिनी इजरायल कहा जाता है. इसका कारण है कि पुष्कर आने वाले विदेशी पर्यटकों में सर्वाधिक इजरायली होते हैं. पुष्कर में इजरायलियों का धार्मिक स्थल बेदखबाद और अजमेर में इजरायलियों का कब्रिस्तान भी है. रविवार को इजरायलियों का रौशेशनाह का जश्न संपन्न हुआ. उनके धर्मगुरु सिमशोन गोडस्ट्रीन अपने परिवार के साथ पुष्कर में हैं.
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