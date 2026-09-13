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पुष्कर में इजरायली पर्यटकों का रौशेशनाह पर्व, जयपुर घाट पर 'टोरा' का सामूहिक पाठ

जयपुर घाट पर 'टोरा' का सामूहिक पाठ करते इजरायली पर्यटक ( ETV Bharat Ajmer )