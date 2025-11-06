इजरायल के आर्थिक प्रतिनिधि यैर ओशेरॉफ ने की डिप्टी सीएम विजय शर्मा से मुलाकात
दोनों के बीच भारत और इजरायल के बीच घनिष्ठ होते रिश्तों को और मजबूत किए जाने पर बातचीत हुई.
November 6, 2025
रायपुर: डिप्टी सीएम और राज्य के गृहमंत्री का प्रभार संभाल रहे विजय शर्मा से आज इजरायल के आर्थिक प्रतिनिधि यैर ओशेरॉफ ने सौजन्य मुलाकात की. इजरायल के आर्थिक प्रतिनिधि यैर ओशेरॉफ की विजय शर्मा से सौजन्य मुलाकात हुई. मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा भी हुई.
यैर ओशेरॉफ ने की डिप्टी सीएम विजय शर्मा से मुलाकात: यैर ओशेरॉफ ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की. यैर ओशेरॉफ इजरायल के अर्थ मंत्रालय के दक्षिण भारत हेतु आर्थिक एवं व्यापारिक प्रतिनिधि हैं.
भारत और इजरायल के रिश्तों पर हुई बातचीत: बैठक के दौरान भारत और इजरायल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार प्रगाढ़ हो रहे मित्रतापूर्ण संबंधों पर विस्तार से चर्चा की गई. उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृषि नवाचार, सिंचाई तकनीक और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में इजरायल के अनुभव एवं विशेषज्ञता से राज्य को लाभ मिल सकता है. टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इजरायल काफी आगे है. भारत का अहम साझीदार होने के साथ इजरायल और भारत के बीच लंबे समय से गहरी दोस्ती है. इजरायल कई मुद्दों पर भारत का समर्थन और मदद भी करता रहा है.
नक्सलवाद के मुद्दे पर हुई बातचीत: इस अवसर पर ओशेरॉफ ने छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नक्सलवाद को समाप्त करने हेतु किए जा रहे प्रभावी प्रयासों की सराहना की. यैर ओशेरॉफ ने कहा कि प्रदेश में स्थापित हो रही स्थायी शांति का वातावरण राज्य के विकास को गति देगा.
टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान पर हुई चर्चा: बैठक में उन्नत तकनीक के आदान-प्रदान, औद्योगिक सहयोग बढ़ाने, अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने तथा नई तकनीक के माध्यम से रोजगार एवं विकास के अवसर सृजित करने पर भी चर्चा की गई. इस मुलाकात से छत्तीसगढ़ के इस्राइल के साथ आर्थिक, वैज्ञानिक और औद्योगिक सहयोग की दिशा में सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है. इस अवसर पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री मनोज पिंगुआ भी उपस्थित रहे.