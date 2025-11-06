ETV Bharat / state

इजरायल के आर्थिक प्रतिनिधि यैर ओशेरॉफ ने की डिप्टी सीएम विजय शर्मा से मुलाकात

रायपुर: डिप्टी सीएम और राज्य के गृहमंत्री का प्रभार संभाल रहे विजय शर्मा से आज इजरायल के आर्थिक प्रतिनिधि यैर ओशेरॉफ ने सौजन्य मुलाकात की. इजरायल के आर्थिक प्रतिनिधि यैर ओशेरॉफ की विजय शर्मा से सौजन्य मुलाकात हुई. मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा भी हुई.

यैर ओशेरॉफ ने की डिप्टी सीएम विजय शर्मा से मुलाकात: यैर ओशेरॉफ ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की. यैर ओशेरॉफ इजरायल के अर्थ मंत्रालय के दक्षिण भारत हेतु आर्थिक एवं व्यापारिक प्रतिनिधि हैं.

भारत और इजरायल के रिश्तों पर हुई बातचीत: बैठक के दौरान भारत और इजरायल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार प्रगाढ़ हो रहे मित्रतापूर्ण संबंधों पर विस्तार से चर्चा की गई. उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृषि नवाचार, सिंचाई तकनीक और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में इजरायल के अनुभव एवं विशेषज्ञता से राज्य को लाभ मिल सकता है. टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इजरायल काफी आगे है. भारत का अहम साझीदार होने के साथ इजरायल और भारत के बीच लंबे समय से गहरी दोस्ती है. इजरायल कई मुद्दों पर भारत का समर्थन और मदद भी करता रहा है.